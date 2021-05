DeFi Mania voit Polygon ajoute 75 000 utilisateurs actifs en sept jours; Le prix du MATIC grimpe à 0,19

DeFi

DeFi Mania voit Polygon ajoute 75 000 utilisateurs actifs en sept jours; Le prix du MATIC grimpe à 2,19 $

Polygon, une plate-forme d’évolutivité multichaîne pour Ethereum, a ajouté pas moins de 75000 nouveaux utilisateurs au cours de la semaine dernière, selon les données de DappRadar.

Les utilisateurs DeFi affluent vers le polygone

Les 75000 utilisateurs font référence aux nouveaux portefeuilles actifs qui ont interagi avec les applications décentralisées (DApps) des 20 meilleures applications Polygon. Le volume de Dapps est également passé à environ 1 milliard de dollars en raison de l’augmentation du nombre d’utilisateurs.

DappRadar, basé en Lituanie, suit les données de plus de 5000 Dapp à partir de plus de 20 blockchains.

Les données ont également révélé que le nombre de Polygon DApps soumis et maintenant suivis sur DappRadar est passé de 61 à 93.

46 des 93 DApps appartiennent aux catégories de financement décentralisé (DeFi) et Exchange.

Les données montrent que les trois DApp qui dominent actuellement le réseau Polygon sont QuickSwap, Aave et le nouvel entrant ParaSwap. AAVE 20,88% Aave / USD AAVE USD 650,02 USD

Les données montrent que les trois DApp qui dominent actuellement le réseau Polygon sont QuickSwap, Aave et le nouvel entrant ParaSwap.

616,9755,54 $ Volume en% 16,63 m Variation 616,97 $ Ouvert 1110,87 $ En circulation 159,75 K Capitalisation boursière 177,46 m

Le jeton natif de Polygon, MATIC, est également gagnant. Il a explosé la semaine dernière alors que les crypto-monnaies avec une capitalisation boursière plus importante ont diminué. Le jeton a bondi de 33,08% au cours des dernières 24 heures et se négocie actuellement à 2,19 $.

Polygone planant au milieu de la flèche DeFi

Ce rapport met en évidence la demande croissante d’applications décentralisées Ethereum de couche deux. DappRadar a déclaré que Polygon connaît actuellement la période la plus réussie en raison de l’afflux accru de nouvelles dapps DeFi et de l’augmentation des transactions sur le réseau.

Cela est attribué aux frais de gaz élevés sur Ethereum (ETH) qui continuent de pousser les investisseurs vers des moyens moins chers et plus rapides pour effectuer leurs transactions dans le secteur DeFi.

En février 2021, Matic Network est passé du statut de solution de mise à l’échelle de la couche deux Ethereum à un cadre de mise à l’échelle de la blockchain interopérable appelé Polygon.

Polygon est décrit comme l’Internet des chaînes de blocs d’Ethereum, conçu pour faciliter un avenir où différentes chaînes de blocs peuvent coexister et fonctionner comme des réseaux plutôt que de fonctionner comme des silos fermés, comme ils le font actuellement. Parmi les autres projets d’interopérabilité de la blockchain qui existent, citons Polkadot (DOT) et Cosmos (ATOM). DOT 2,40% Polkadot / USD DOTUSD $ 39.15

Parmi les autres projets d'interopérabilité de la blockchain qui existent, citons Polkadot (DOT) et Cosmos (ATOM).





Pendant ce temps, Polygon a fait plusieurs collaborations ces derniers temps. Le réseau de mise à l’échelle vient de signer un partenariat avec l’écosystème financier décentralisé YFDAI finance. Le partenariat verra Polygon aider YFDAI à réduire ses frais de gaz.

1inch Network, un agrégateur d’échange décentralisé, vient d’étendre son protocole d’agrégation à Polygon. Le mois dernier, le protocole de finance décentralisée (DeFi) mStable a également été lancé sur la chaîne Polygon. 1 pouce 5.35% 1 pouce / USD 1 pouceUSD $ 4.97

1inch Network, un agrégateur d'échange décentralisé, vient d'étendre son protocole d'agrégation à Polygon. Le mois dernier, le protocole de finance décentralisée (DeFi) mStable a également été lancé sur la chaîne Polygon.

Polygone / USD MATICUSD

2,4683 1,2650,97 $

Volume 6,55 b Changement 1,26 $ Ouvert 2,4683 $ Circulation 6,15 b Plafond du marché 15,17 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.