DeFi MATTER atteint 47% après avoir débloqué des jetons d’investisseurs stratégiques pour « filtrer les partisans à long terme »

Les premiers investisseurs sont toujours en hausse de 500 % à 1 000 %, car le prix de départ de MATTER n’était que de 0,018 $ et le prix de vente privé était de 0,035 $.

Le prix du jeton MATTER a chuté de plus de 47%, passant de 0,3615 $ à 0,1916 $ mercredi soir.

Au moment de la rédaction, le jeton se négocie à près de 0,225 $, en baisse de 96,6% par rapport à son sommet historique de 6,05 $ début avril, selon CoinGecko.

Ce crash s’est produit après que le protocole de finance décentralisée (DeFi) AntiMatter se soit adressé à Twitter pour dire qu’ils débloquaient tous les jetons alloués aux investisseurs stratégiques. Le tweet lu,

“Après une discussion interne, MATTER a décidé d’aller de l’avant pour débloquer tous les investisseurs stratégiques.”

Selon l’équipe, cette décision « profitera » au protocole dérivé DeFi en chaîne à moyen et long terme en « aidant à filtrer les partisans à long terme du projet ».

Malgré cette chute de prix, à ses niveaux actuels, MATTER est toujours en hausse entre 500% et 1000% pour les premiers investisseurs.

Selon ICO Analytics, le prix de départ de MATTER était de 0,018 $ et le prix de vente privé était de 0,035 $.

Jack Lu, le co-fondateur du projet, a également partagé le raisonnement derrière la décision de déverrouillage avec l’un d’entre eux, y compris les déverrouillages quotidiens malsains pour le projet.

Lu a reconnu qu’à plus court terme, cette décision affecterait négativement le projet, comme on peut le voir dans l’action des prix, mais a déclaré qu’à moyen-long terme, cela accélérerait leurs «négociations» avec les échanges centralisés de crypto-monnaie et les partenaires qu’ils auraient.

« L’AntiMatter est là pour rester. Nous continuons à construire », a déclaré Lu.

La communauté crypto n’a pas du tout aimé cette décision, la considérant comme une « arnaque directe » et soulignant comment plusieurs influenceurs crypto ont lancé ce projet il y a quelques mois.

Il y a environ une semaine, le réseau de test d’Antimatter Finance de la plate-forme de négociation d’options décentralisée a été mis en ligne. Il vise à sortir la V2 en juillet ou août de cette année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.