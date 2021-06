DeFi ne devrait pas être autorisé à devenir un marché financier fantôme non réglementé: régulateur CFTC

DéFi

DeFi ne devrait pas être autorisé à devenir un marché financier fantôme non réglementé, selon le principal organisme de réglementation des matières premières

Les marchés de la finance décentralisée (DeFi) sans licence peuvent être illégaux aux États-Unis, a déclaré Dan Berkovitz, commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dans un discours prononcé devant l’Asset Management Derivatives Forum.

Par exemple, les marchés DeFi pour les instruments dérivés, les contrats à terme, peuvent ne pas être légaux en vertu de la Commodity Exchange Act. Il a dit,

« Les marchés, plates-formes ou sites Web DeFi ne sont pas enregistrés en tant que DCM ou SEF [swap execution facilities]. Le CEA ne contient aucune exception à l’enregistrement pour les monnaies numériques, les blockchains ou les « contrats intelligents ».

Le principal régulateur des matières premières a également appelé les régulateurs fédéraux à se familiariser avec cette nouvelle technologie, ses utilisations potentielles et à se préparer à protéger le public contre les abus alors que le secteur connaît une « croissance explosive ».

Pendant ce temps, il a fait valoir que les intermédiaires de la finance centralisée pourraient être tenus responsables en cas de problème, mais que DeFi étant dépourvu d’intermédiaire, il n’y a personne pour surveiller les marchés en cas de fraude et de manipulation, protéger les fonds déposés, empêcher le blanchiment d’argent, garantir les performances des contreparties. ou rendre les clients entiers lorsque les processus échouent.

« Dans un système DeFi pur ‘peer-to-peer’, aucun de ces avantages ou protections n’existe.» « Un système sans intermédiaires est un marché hobbesien où chacun veille sur lui-même. Caveat emptor – « Que l’acheteur se méfie. »

En tant que tels, ces marchés DeFi peuvent ne pas offrir la même protection que leurs homologues centralisés où les institutions financières réglementées sont tenues de protéger les fonds des clients, a-t-il déclaré.

«Nous ne devrions pas permettre à DeFi de devenir un marché financier parallèle non réglementé en concurrence directe avec les marchés réglementés. La CFTC, ainsi que d’autres régulateurs, doivent se concentrer davantage sur ce domaine de préoccupation croissant et traiter de manière appropriée les violations de la réglementation. »

Cela pourrait être considéré comme le premier pas des régulateurs vers l’espace financier décentralisé, qui pourrait s’accélérer au cours des deux prochaines années.

Alors que Stephen Palley, un partenaire d’Anderson Kill, a trouvé que l’articulation du commissaire sur les risques et les avantages de DeFi était « l’une des plus articulées et des plus sensées », Santiago R Santos de ParaFi Capital a fait valoir que, contrairement à Wall Street, les blockchains, les contrats intelligents , et DeFi sont transparents et difficiles à manipuler.

“Si la CFTC veut vraiment apporter la protection et la résilience des consommateurs dans le système d’ailerons, elle devrait adopter DeFi, pas le rejeter.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.