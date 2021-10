DeFi présente un cas d’utilisation de plusieurs milliards de dollars pour perturber le marché des changes, selon Kevin O’Leary, star de Shark Tank

La star de Shark Tank, Kevin O’Leary, déclare que le marché des changes est un cas d’utilisation de plusieurs milliards de dollars pour la finance décentralisée (DeFi), une forme de technologie blockchain qui, selon les partisans, peut révolutionner les services financiers en éliminant le besoin d’intermédiaires.

Au cours de la conférence SALT de cette année à New York, O’Leary raconte comment les investisseurs doivent s’appuyer sur des intermédiaires de change pour investir sur les marchés étrangers. Il dit que les étapes supplémentaires requises dans de telles transactions sont souvent inutiles et lourdes.

« Disons qu’un mandat traditionnel, comme je veux être long Europe, je vais acheter 50 actions. Je dois acheter des francs suisses, des actions en euros et des livres sterling parce que je veux les échanger sur leurs bourses nationales.

Entre moi et cette transaction se trouve ce qu’on appelle le fléau de la terre – le trader FX, le trader de devises qui me coupe chaque fois que j’achète et vends. Ajoute une valeur nulle et aspire la friction hors du système. J’ai hâte que nous résolvions ce problème et que nous leur donnions une nouvelle carrière pour faire briller des chaussures, car elles n’ajoutent aucune valeur.

L’investisseur célèbre pense que DeFi a le potentiel d’éliminer les intermédiaires coûteux du système du marché des changes.

« C’est là que DeFi peut nous emmener, sur un seul cas d’utilisation. Mais c’est un projet de plusieurs milliards de dollars, et je veux être en vie pour qu’un régulateur au niveau national m’autorise un système de paiement en franc suisse, dans les deux sens si je veux le trader 50 fois par jour, sans aucun trader FX. C’est ma mission dans la vie, les aider à trouver un vrai travail.

En mai 2020, O’Leary a mené une levée de fonds de 20 millions de dollars pour ce qui est maintenant WonderFi Technologies, une entreprise canadienne qui prévoit de lancer une plate-forme pour simplifier l’accès à DeFi.

