Defi Project Rari Capital piraté pour 10 millions de dollars en Ether, le pool de projets drainé pour 2600 ETH

Les rapports du projet de financement décentralisé Rari Capital détaillent que le groupe Ethereum du protocole a connu une vulnérabilité récente. Rari Capital dit qu’ils évaluent la situation et que l’équipe a retiré des fonds de la récente intégration d’Alpha Finance Lab. Initialement, l’équipe du projet a révélé qu’elle évaluait le piratage, mais des estimations ultérieures supposent que le projet a perdu 10 millions de dollars au profit du pirate.

Rari Capital drainé pour 2600 Ether, Hacker se moque du projet

Il n’y a pas eu de pénurie de hacks defi à la fin de 2020 et en 2021, car un grand nombre de projets ont vu les fonds drainés d’un large éventail de vulnérabilités. Il semble maintenant que le projet Rari Capital ait perdu 10 millions de dollars à cause d’un pirate informatique malveillant qui a eu accès à un exploit du groupe ethereum (ETH).

Fondamentalement, Rari Capital est un outil de définition Web3 qui permet aux gens de déposer des actifs cryptographiques et de les rééquilibrer sur les «opportunités stables à plus haut rendement». Le protocole crée un «effet profane» des applications Defi et affirme que la plate-forme fournit «des rendements élevés jamais vus à partir d’un mécanisme d’aversion au risque».

Le 8 mai 2021, Rari a tweeté qu’un exploit avait été truqué et que “le rééquilibrage a supprimé tous les fonds Alpha en réponse”. De plus, Rari a déclaré que l’équipe “enquêtait actuellement sur la situation et qu’un rapport complet sera partagé une fois que tout sera évalué”. Le pirate s’est également moqué du projet Rari Capital avec un message encodé en base64 qui disait: «rari = REKT. alpha = ok # sauvé rari 6m “.

Le message intéressant du pirate informatique dit que l’équipe de développement d’Alpha Homura a économisé 6 millions de dollars. «Les fonds sont SÛR chez Alpha Homora», a écrit la page Twitter officielle d’Alpha Finance Lab. “Nous sommes informés que Rari Capital a subi un exploit qui était dû à une hypothèse erronée lors de l’utilisation du contrat Homora Bank, alors qu’ils mettaient en place un pool ibETH sur leur plate-forme”, a ajouté l’équipe.

Rari Capital prévoit de discuter des “ prochaines étapes dans l’ensemble de la communauté ”

Rari Capital devra élaborer un plan pour restaurer ceux qui ont perdu de l’argent. La communauté de l’équipe se réunira à 17h PST ce soir (09/05/21) pour “rendre compte des événements d’hier et discuter des prochaines étapes dans l’ensemble de la communauté”.

L’autopsie de l’équipe a porté sur les pertes dimanche, affirmant que «l’attaquant avait volé environ 2 600 ETH».

“Ces fonds ont été retirés de l’Ethereum Pool de Rari Capital avant que l’attaquant ne soit arrêté lorsque les contrats ont été suspendus”, a indiqué l’autopsie de Rari. “Cette perte équivaut à 60% des fonds de tous les utilisateurs du groupe Rari Capital Ethereum.”

Que pensez-vous du récent exploit du projet defi Rari Capital et de la perte de 10 millions de dollars? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/defi-project-rari-capital-hacked-for-10m-in-ether-projects-pool-drained-for-2600-eth/