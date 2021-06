DeFi Protocol Cream Finance sera lancé sur Polygon

in

Protocole de prêt décentralisé Cream Finance devrait être lancé sur le réseau de solutions de mise à l’échelle Ethereum de couche 2, Polygon.

Cream va déployer dix actifs numériques au lancement

Selon l’annonce publiée par Cream, l’intégration avec Polygon permettrait aux utilisateurs de prêter et d’emprunter dix actifs numériques, tels que USDC, USDT, DAI, WMATIC, LINK et cinq autres.

La société de prêt de crypto a également déclaré que ses marchés Polygon seraient incités par les opportunités d’extraction de liquidités de $ MATIC.

L’intégration de Cream à Polygon est la dernière initiative de la société dans ses plans d’expansion.

La crème est déjà utilisée sur Ethereum, Binance Smart Chain et Fantom. Les utilisateurs de ces plates-formes peuvent facilement déposer des garanties pour emprunter des actifs pris en charge.

Le protocole DeFi a déclaré que l’intégration avec Polygon, qui a une valeur totale verrouillée de 8,64 milliards de dollars (TVL), inaugurera des vitesses de transaction plus rapides, des frais de gaz inférieurs et un accès à des marchés supplémentaires pour ses utilisateurs.

L’intégration de Cream avec la solution de mise à l’échelle intervient après que la société a introduit les services de jalonnement le mois dernier. La société permet désormais aux utilisateurs de mettre en jeu des actifs natifs sur ses nœuds de validation en plus de ses services de marché monétaire multi-chaînes.

Fondée en 2012 par Jeffrey Huang, Cream se décrit comme une copie de la meilleure plateforme de prêt Compound Finance. Selon la plate-forme, elle a également exploité certains codes de Balancer Labs.

Mais il n’a pas manqué de nouvelles négatives. Le protocole a eu son lot d’attaques et de pertes. Plus tôt cette année, la plate-forme a été touchée par une attaque DNS (Domain Name Service) aux côtés de la plate-forme DeFi PancakeSwap.

Dans son rapport post-mortem, Cream a confirmé que son DNS avait été piraté et que son fournisseur de services de domaine, GoDaddy, avait été compromis. Cependant, la violation n’a pas affecté les fonds ou les contrats intelligents.

Les projets DeFi continuent de affluer vers Polygon

Le réseau Polygon a connu une ascension fulgurante cette année. La demande pour le réseau blockchain compatible avec Ethereum a été visible parmi les investisseurs institutionnels et les développeurs DeFi.

Cream n’est pas la seule plate-forme qui a sauté sur Polygon ces derniers temps. Plus tôt ce mois-ci, Kyber Exchange a annoncé son intégration à la plate-forme, où elle a lancé un programme d’extraction de liquidités de 30 millions de dollars.

Ces derniers temps, plusieurs protocoles DeFi précédemment lancés sur Ethereum ont changé de base dans l’écosystème en plein essor de Polygon.

Pendant ce temps, le dernier développement qui a émergé de Polygon est l’introduction d’un réseau de blockchain à usage général pour les chaînes autonomes, les chaînes latérales et d’autres solutions de couche 2 appelées Avail.

Avail est destiné à relever les défis de mise à l’échelle auxquels les chaînes uniques du réseau sont confrontées lors de la vérification des transactions. Avail leur fournira les données nécessaires garanties pour faciliter les tâches.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.