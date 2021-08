DeFi prouve que les organisations caritatives pourraient faire plus avec leur argent ⋆ Crypto new media

La plupart des histoires issues de l’industrie de la cryptographie au cours de la dernière année se sont concentrées sur un nombre énorme d’entrées et de sorties de l’espace. Des pièces stables dépassant les 100 milliards de dollars, avec Circle levant 440 millions de dollars d’investissements privés au printemps, aux projets de financement décentralisé (DeFi) comme Solana complétant une collecte de fonds de 314 millions de dollars, les gens adorent discuter des énormes sommes d’argent gagnées dans DeFi comme nouveau tout -des records de temps battent des records dans tous les domaines.

Ce que nous ne voyons pas assez, ce sont les cas d’utilisation sur la façon dont cette innovation technologique qui sous-tend ces nouveaux instruments financiers peut bénéficier à des causes importantes et impacter les organisations en dehors des marchés haussiers et baissiers.

Bien que la technologie blockchain ait progressé rapidement au cours de la dernière décennie, la barrière d’entrée élevée restante pour accéder à ce nouveau monde de la finance est largement connue, et il reste encore un long chemin à parcourir avant que les organisations non axées sur la technologie puissent participer et bénéficier de l’industrie. . Alors que nous assistons à un fort mouvement positif dans l’industrie de la cryptographie avec de nombreux projets de cryptographie faisant don de leurs revenus à des organisations caritatives ou affirmant qu’ils donneront des milliards, il n’y a toujours pas beaucoup de chemins directs entre la blockchain et les organisations caritatives qui ont besoin de bénéficier de cette technologie.

Les organismes de bienfaisance peuvent grandement bénéficier de la compréhension de la blockchain. En plus de la facilité, de la transparence et de la rapidité des transactions, il existe de nombreux avantages pour les organisations caritatives à détenir des crypto-monnaies dans leurs portefeuilles, et DeFi peut ouvrir un nouveau type de potentiel de revenus pour les organisations caritatives.

Les organismes de bienfaisance peuvent grandement bénéficier de la compréhension de la blockchain

La plupart des organisations caritatives dans le monde sont principalement financées soit par des subventions gouvernementales, soit par des dons, et les organisations caritatives d’un secteur spécifique rivalisent toutes pour le même montant de subvention année après année. Cela a rendu la collecte de fonds plus difficile, et après plus d’un an de blocages causés par COVID-19, la plupart des organisations ont perdu la capacité de collecter des fonds grâce à leurs événements et initiatives annuels tels que des événements de collecte de fonds en personne ou des collectes de dons en face à face.

Il a été signalé que les dons de charité ont diminué de 6% en 2020, connaissant une perte de fonds dévastatrice à une époque où des revenus supplémentaires étaient nécessaires. Dans l’ensemble, la pandémie mondiale de COVID-19 a réduit le montant des dons, mais nous avons également enregistré une augmentation de 17,2 % de la collecte de fonds en ligne, par rapport aux 12 mois précédents se terminant en juin 2020.

L’intégration de la technologie blockchain à la collecte de fonds ouvre davantage de possibilités aux organisations caritatives de recevoir des dons tout en fournissant des outils transparents avec une confiance intégrée à la fois envers le donateur et le bénéficiaire.

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance est que les gens ne croient tout simplement pas que l’argent y parviendra. Plus tôt l’année dernière, la Croix-Rouge australienne a été critiquée pour ne pas avoir montré où allaient 90 millions de dollars de l’argent donné, admettant que cela pourrait prendre des années pour que tous les bénéfices soient distribués. Bien que les fonds aient été gérés de manière appropriée, le manque de clarté a laissé l’organisation sous surveillance supplémentaire, ce qui a nui à la réputation de la marque axée sur l’impact.

Aujourd’hui, on s’attend davantage à ce que les organismes de bienfaisance soient en mesure de prouver où vont les dons et de les acheminer rapidement là où ils en ont besoin en temps de crise. L’utilisation de la blockchain pour les dons de bienfaisance intègre la confiance afin que de telles situations ne se produisent pas et qu’il existe un chemin transparent du donateur au bénéficiaire.

Il y a aussi un problème avec notre système de dons actuel, avec le processus réel de don plein d’obstacles. La plupart des sites exigent que les utilisateurs remplissent un formulaire, prouvent leur identité et associent un dispositif de paiement avant d’accéder à la page de dons. La plupart des sites ont des frais de tiers qui peuvent amener un utilisateur à donner moins ou pas du tout, et ces obstacles peuvent dissuader un utilisateur généreux.

La suppression des intermédiaires garantit que plus d’argent peut aller là où il est le plus nécessaire. Tous les dons, en particulier les dons ponctuels, doivent être rapides et transparents et permettre à un utilisateur de faire un don à partir d’un portefeuille crypto déjà établi.

En plus de la facilité et de la nature transparente des dons de blockchain, recevoir des dons de crypto-monnaie en pièces stables comme Tether (USDT) et USD Coin (USDC) peut également aider les organismes de bienfaisance à se protéger contre les devises volatiles. Ceci est particulièrement important pour les pays avec des taux d’inflation élevés qui affectent les individus et les communautés. Si un organisme de bienfaisance choisit de convertir des actifs acceptés par décret ou d’accepter une variété d’actifs de crypto-monnaie, la valeur financière d’un don peut rester.

Blockchain et sa relation actuelle avec les associations caritatives

Il existe également de nombreuses possibilités de réduire le revenu imposable lors de l’utilisation de la cryptographie à des fins caritatives. Aux États-Unis, par exemple, les dons de crypto-monnaie, similaires aux dons d’actions, offrent un moyen plus fiscalement avantageux de faire un don, car la crypto-monnaie est classée comme propriété par l’Internal Revenue Service en 2014. Pour les donateurs, cela signifie pas d’impôt sur les gains en capital et une déduction de la juste valeur marchande. Pourtant, seules quelques centaines d’organisations caritatives sont créées pour accepter Bitcoin (BTC) en tant que don.

Des organisations comme l’UNICEF (Fonds international d’urgence des Nations Unies pour l’enfance) ont adopté le mouvement caritatif de la cryptographie. Ils peuvent avoir un bureau dans une région locale et accepter les dons de crypto-monnaie, éliminant ainsi complètement le besoin de frais de virement ou de transfert international. Vous pouvez immédiatement obtenir l’argent là où il doit aller. C’est un excellent exemple de la raison pour laquelle davantage d’organisations caritatives devraient être créées pour recevoir des dons en crypto-monnaie.

Même si un organisme de bienfaisance n’a pas de portefeuille crypto ou n’accepte pas de dons crypto, beaucoup bénéficient toujours de l’argent gagné dans l’espace. Avec ce récent boom des jetons non fongibles (NFT), nous avons vu Coca-Cola publier un NFT et en reverser les bénéfices à des œuvres caritatives, et de nombreux projets DeFi NFT reversent un pourcentage de leurs ventes à des œuvres caritatives mondiales et nationales.

C’est formidable de voir des organisations et de grandes personnalités de l’espace faire des dons d’argent en crypto, mais nous espérons voir plus de moyens pour les organismes de bienfaisance de détenir et d’accepter des dons de crypto-monnaie pour recevoir la vraie valeur des actifs numériques, tout en incarnant la transparence et l’équité. valeurs de la blockchain.

Chemins directs pour faire un don sur la blockchain – Regard sur DeFi et les organisations caritatives

Les dons cryptographiques et les œuvres caritatives n’ont pas été commercialisés, ce qui signifie qu’il existe un énorme fossé sur le marché pour que les acteurs de l’espace blockchain prennent des mesures et mettent en œuvre davantage d’initiatives pour que les œuvres caritatives bénéficient d’un financement décentralisé. À l’heure actuelle, il existe essentiellement des règles du jeu équitables pour toute blockchain ou projet à intégrer à des causes caritatives. De plus, les organisations caritatives ont la possibilité de recevoir des dons non seulement en Bitcoin ou en Ether (ETH), mais en pièces stables et autres devises sur plusieurs chaînes.

En plus de donner l’argent gagné en crypto à des œuvres caritatives, les applications DeFi créent également des voies directes vers le don. Avec plus de 150 milliards de dollars bloqués dans DeFi, de plus en plus de projets trouvent des moyens de faire progresser le mouvement caritatif de la cryptographie.

The Giving Block a été un pionnier en permettant aux organisations caritatives de recevoir des dons en Bitcoin. En avril, The Giving Block a lancé le Crypto Giving Pledge, et ils intègrent constamment de nouveaux projets afin que les utilisateurs puissent faire un don à un organisme de bienfaisance de leur choix directement à partir d’une plate-forme de projet DeFi.

Dans l’écosystème Solana, Step Finance a récemment créé une page de bienfaisance qui permet à tout organisme de bienfaisance possédant une adresse de portefeuille Solana de recevoir des dons en USDC. Un organisme de bienfaisance doit simplement enregistrer un portefeuille Solana et s’inscrire à la page de l’organisme de bienfaisance, puis tout utilisateur de Solana peut faire un don USDC directement à cet organisme de bienfaisance. La Fondation FTX a reçu 25 000 dons via la page de bienfaisance Step Finance depuis son lancement à la mi-juillet.

Les utilisateurs de DeFi, connus sous le nom de degens, cultivent et jalonne constamment leur crypto pour gagner d’énormes rendements sur leurs portefeuilles. En tant qu’agriculteur de rendement moi-même, j’ai vu comment des mécanismes comme un bouton de charité peuvent encourager les utilisateurs généreux à faire rapidement des dons sur la blockchain au cours de leurs activités quotidiennes.

Il y a eu de grands progrès dans le mouvement caritatif de la cryptographie. Pouvoir faire un don en un clic depuis votre portefeuille ouvre la porte aux organisations caritatives pour bénéficier directement de DeFi, et la manière décentralisée du fonctionnement de la blockchain incarne de nombreuses valeurs du secteur caritatif, notamment la transparence, l’inclusion et un état d’esprit mondial.

Regard vers l’avenir – La croissance de la TVL et des œuvres caritatives inter-chaînes de DeFi

Les recherches montrent qu’en 2020, 40 milliards de dollars ont été collectés en ligne pour des œuvres caritatives. Cela peut sembler un grand nombre, mais le marché des crypto-monnaies lui-même détient plus de 2 000 milliards de dollars. Nous nous attendons à ce que la valeur totale verrouillée (TVL) dans la crypto continue de monter en flèche, et nous espérons voir une augmentation des dons de crypto à des fins caritatives parallèlement à cela.

Il faudra peut-être quelques années avant que les organisations caritatives elles-mêmes cultivent ou mettent en jeu leur crypto pour gagner elles-mêmes, mais aider les organisations caritatives à recevoir des dons cryptographiques est une bonne première étape pour leur permettre d’accéder au monde lucratif de DeFi. Recevoir des dons cryptographiques ouvre de nouvelles perspectives de revenus et permet aux organismes de bienfaisance de se concentrer sur leur mission, plutôt que de passer du temps à rédiger des subventions et à organiser des collectes de fonds.

Bien que des progrès soient réalisés dans la recherche de moyens d’intégrer des causes caritatives à la blockchain, il reste encore un long chemin à parcourir pour envoyer, recevoir et stocker des dons cryptographiques en tant qu’organisme de bienfaisance. Nous devons voir davantage de projets de blockchain créer des outils exploitables où les organisations caritatives peuvent facilement s’intégrer et recevoir en toute sécurité des dons instantanés des utilisateurs de toutes les chaînes.

À mesure que les portefeuilles blockchain deviennent plus conviviaux et que davantage d’outils sont conçus pour intégrer des causes caritatives, nous nous attendons à voir davantage d’organisations caritatives mondiales participer à l’économie de la cryptographie.

Georges Harrap est co-fondateur de Step Finance, la première page de Solana et responsable de DeFi chez YAP Global. George est un entrepreneur vétéran de la cryptographie et ancien PDG et co-fondateur de Bitspark. Il a commencé dans le monde de la cryptographie il y a près de dix ans en tant que premier mineur et apporte une riche expérience en ayant construit une startup de transfert de crypto dans le monde. Il a construit six bourses de crypto-monnaie à la fois centralisées et décentralisées, et a lancé 12 pièces stables, collectant des millions d’investisseurs en capital-risque et d’entreprise en cours de route.