DéFi

DeFi rebondit pour surpasser l’indice Shitcoin ; Compound Kickstarting Round 2 de DeFi Summer?

L’espace de la finance décentralisée (DeFi) profite à nouveau de quelques verts.

La capitalisation boursière totale de DeFi enregistre désormais un rebond à plus de 74,4 milliards de dollars, contre un peu moins de 61 milliards de dollars fin juin. Cependant, il lui reste un long chemin à parcourir comme le 12 mai; le pic était de près de 143,7 milliards de dollars.

Au cours des dernières 24 heures, les pièces qui ont réalisé des gains notables incluent Synthetix (SNX), en hausse de 19% à 9,30 $. Comme nous l’avons signalé, la semaine dernière, Synthetix faisait également partie d’une poignée de projets ayant enregistré une augmentation des revenus.

La semaine dernière, Kain Warwick, fondateur du protocole de liquidité des dérivés Synthetix, est également revenu après s’être auparavant éloigné du protocole pour assumer un “rôle plus passif”, mais a maintenant déclaré son intention de se présenter au Conseil spartiate, un conseil de huit membres. gouvernance DAO qui vote et gère les modifications apportées au protocole.

Les autres gagnants incluent ALPHA (10 %), KAVA (7 %), RGT (5 %), CAKE (3 %), AAVE (2,63 %) et COMP (2,57 %).

l’indice defi a nettement surpassé l’indice de merde en juillet jusqu’à présent, ce type d’action a été historiquement sain pour le marché https://t.co/3KBx1Dl2JC pic.twitter.com/EBUfaKf3Mh – CL (@CL207) 4 juillet 2021

En ce qui concerne les 7 derniers jours, les autres gains incluent RGT (50 %), COMP (35 %), REP (34 %), BAL (31 %), SNX (28 %), Maker (24 %) et AAVE. (20%).

Compound Finance (COMP) est important ici car le protocole DeFi cible désormais les investisseurs institutionnels en offrant un APR fixe attrayant de 4% sur le dollar américain avec une liquidité quotidienne mais sans la complexité de la cryptographie.

“Notre vision est que Compound Treasury devienne le pont permettant aux institutions financières non cryptées de fournir les principaux avantages de DeFi au prochain milliard d’utilisateurs”, a déclaré l’équipe la semaine prochaine lors de l’annonce de Compound Treasury.

Il a déjà commencé à intégrer des clients et prévoit d’y étendre l’accès « de manière significative au cours des prochains mois ».

Selon le trader Loomdart d’eGirl Capital, étant donné que les investisseurs traditionnels mettent trop de temps à déployer du capital, « Tout le monde est en retard pour produire de l’agriculture, mais c’est toujours mieux que les taux d’intérêt négatifs, mais maintenant tout cet argent est un carburant bon marché pour des personnes plus avisées qui peuvent mieux l’utiliser . “

Le marché n’évalue toujours pas pleinement cela pour DeFi imo. Le rallye $COMP est un bon début mais plus à venir. https://t.co/YuGmiBFk2o – (@loomdart) 4 juillet 2021

Dans l’environnement actuel de taux d’intérêt de zéro à inférieur à zéro, les investisseurs institutionnels recherchent un rendement et, grâce à ces produits DeFi, ils obtiennent des rendements beaucoup plus élevés sans même s’exposer directement à la cryptographie et à l’action volatile des prix.

Ce n’est même pas seulement Compound, mais Aave est prêt à attirer également les institutions, pour lesquelles elle a commencé à tester ses piscines privées en mai.

Comme Stani Kulechov, fondateur et PDG de la plate-forme de prêt populaire Aave, un concurrent de Compound, l’a confirmé dimanche, ils lancent Aave Pro ce mois-ci.

Fait intéressant, Compound Finance a commencé l’été DeFi l’année dernière après l’introduction de l’agriculture de rendement, et il pourrait bien commencer le deuxième tour après avoir introduit des taux d’intérêt fixes pour les investisseurs institutionnels.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.