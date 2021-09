DeFi se rallie à de nouveaux sommets en tant que chaînes de blocs multiples de couche 1 Amaas Bln dans TVL

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a recommencé à monter, encore une fois.

Les jetons DeFi sont dans le vert, progressant progressivement avec le protocole perpétuel (PERP), entraînant les gains en hausse de 16% au cours des dernières 24 heures. Les pièces DeFi populaires, PancakeSwap, AMP, Thorchain, Synthetix, Bancor, Curve, Swipe, Alpha, Venus, Polkastarter et Akropolis sont également en hausse de 5% à 10%.

Cela fait grimper la capitalisation boursière totale de DeFi vers son plus haut historique de près de 150 milliards de dollars à partir de la mi-mai, selon CoinGecko. Au moment de la rédaction, la capitalisation boursière est supérieure à 143 milliards de dollars.

La valeur marchande totale de DeFi a atteint la plus haute de l’histoire. Au 6 septembre, il a dépassé les 144,4 milliards de dollars, il pourrait être affecté par la mise à niveau d’Ethereum London. pic.twitter.com/quGT6KDSRE – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 septembre 2021

Mais c’est la valeur totale verrouillée (TVL) dans le secteur qui augmente encore plus rapidement, qui a dépassé le pic de mai de 156,2 milliards de dollars le mois dernier, selon DeFi Llama. Actuellement, le TVL de l’ensemble du secteur se situe à près de 180 milliards de dollars, Aave contribuant le plus à 16,33 milliards de dollars.

En termes de blockchains de couche 1, Ethereum est un gagnant clair avec environ 131 milliards de dollars de TVL, suivi de Binance Smart Chain à 19,32 milliards de dollars. Parmi les autres blockchains populaires avec une capacité de contrat intelligent attirant le plus de capitaux, citons Terra 7,63 milliards de dollars, Polygon 5,28 milliards de dollars, Solana 4,81 milliards de dollars, Avalanche 2,42 milliards de dollars et Fantom 1,25 milliard de dollars.

Binance et Polygon sont les seuls à être en baisse d’environ 40 % par rapport à leurs TVL ATH, tandis que d’autres atteignent de nouveaux sommets.

Pression déflationniste

Avec ces dernières tendances à la hausse, DeFi rattrape en fait le reste du marché, la capitalisation boursière globale de la crypto atteignant 2,45 billions de dollars, à quelques centimètres du 12 mai ATH de 2,55 billions de dollars.

Ether, en particulier, s’est rallié au cours du mois dernier grâce à sa chaîne populaire pour les derniers NFT maniaques de la ville.

L’éther a brièvement atteint 4 000 $ vendredi soir et se négocie actuellement autour de 3 950 $.

Outre les NFT, la mise à niveau de Londres début août, qui a mis en œuvre EIP 1559, est un autre facteur de son succès car elle a réduit les augmentations de l’offre d’Ether et, parfois, la rendant même déflationniste.

Depuis la mise à niveau de l’EIP 1559 il y a un mois, plus de 212 000 ETH d’une valeur de 714 millions de dollars ont été brûlés, “ce qui a entraîné une pression désinflationniste continue sur l’offre d’Ethereum”, a écrit l’équipe crypto de Fundstrat dans une note vendredi.

Vers de nouveaux sommets

La percée d’Ethereum s’est propagée à d’autres cryptos et devrait également aider Bitcoin à ouvrir la voie maintenant.

Les gains enregistrés par la principale crypto-monnaie ont été relativement inférieurs à ceux de ses pairs. Mais BTC a également bondi de 52 000 $ tôt lundi et oscille maintenant autour de ce niveau.

“Gardez 50 000 $ et je m’attends à ce que Bitcoin ait une autre jambe jusqu’à 60 000 $ et teste les sommets d’avril”, a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur du prêteur de crypto Nexo. Mais Bitcoin “doit commencer à clôturer au-dessus de 50 000 $ et s’installer au début des années 50 pour atténuer les inquiétudes selon lesquelles il s’agit d’un double sommet et nous nous dirigeons à nouveau vers 30 000 $”, a-t-il déclaré.

Au milieu de cela, les utilisateurs de plates-formes telles que Reddit et Twitter envisagent d’acheter en masse pour 30 $ de BTC le 7 septembre pour marquer l’entrée en vigueur de la loi salvadorienne Bitcoin.

El Salvador a déjà commencé à installer des guichets automatiques Bitcoin pour la conversion du jeton en USD, et le Congrès a approuvé la création d’un fonds de 150 millions de dollars pour soutenir les conversions.

Pendant ce temps, l’USD est repassé au-dessus de 92,2 pour commencer la semaine après avoir plongé à 91,941 pour la première fois depuis le 4 août. Les marchés américains sont fermés pour la fête du Travail.

