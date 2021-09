DeFi Stablecoins enregistre une augmentation des taux d’intérêt, l’offre totale de Stablecoins augmente de 4 fois en 8 mois

in

Les taux de prêt et d’emprunt sur les pièces stables DeFi continuent d’augmenter.

Les taux ont commencé à augmenter fin juillet lorsque les prix des actifs cryptographiques ont atteint un creux et ont commencé leur reprise.

Alors que les crypto-actifs commençaient leur tendance haussière, les taux de financement ont également augmenté progressivement à mesure que les commerçants se joignaient à l’action. Ceci, à son tour, a contribué à la hausse des taux d’intérêt.

Sans oublier, depuis le krach de mars 2020, le marché de la cryptographie s’est orienté vers des contrats perpétuels à marge fiat ou stablecoin plutôt que sur des marges de pièces, amplifiant la demande de stablecoins.

Actuellement, le taux de prêt de l’USDT est de 5,58 % sur Compound, 11,53 % sur Aave et 3,01 % sur Cream Finance, tandis que le taux débiteur est de 7,41 %, 14,52 % et 8,51 %, respectivement, selon Skew.

Pendant ce temps, Compound paie 5,39 % à un prêteur, Aave 7,87 %, Cream Finance 10,53 % et dYdX 1,97 % pour l’USDC tandis que pour emprunter à l’USDC, on facture un taux d’intérêt de 7,18 %, 9,72 %, 15,49 % et 6,62 % respectivement.

Les taux d’intérêt des pièces stables DeFi continuent d’augmenter pic.twitter.com/PAT6jmXpZx – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 7 septembre 2021

Pendant ce temps, l’offre totale de pièces stables a maintenant atteint 120 milliards de dollars, contre moins de 30 milliards de dollars au début de cette année.

Tether continue de dominer, ne représentant que 58,4% du marché des pièces stables, suivi de 23,4% de l’USDC. Alors que l’USDC a gagné 9 % de part de marché, l’USDT a perdu 16,58 % de sa part de marché en 2021.

Outre l’USDC, la BUSD a également capturé cette part de marché perdue de l’USDT, actuellement à 10,48 %, gagnant une part de 6,77 %. Le DAI de Maker a également connu une certaine augmentation, mais ce n’était pas beaucoup car au début de 2021, il se situait à 4,14%, et environ huit mois plus tard, il est à environ 5,4%.

Alors que l’USDT perd sa part de marché, il représente le volume le plus élevé. Au cours des dernières 24 heures, l’USDT a réalisé un volume de transactions de près de 91,4 milliards de dollars, soit plus du double de celui de Bitcoin.

Après l’USDT, le BUSD de Binance a le deuxième volume de transactions le plus élevé de toutes les pièces stables à 9,6 milliards de dollars, suivi de l’USDC à 2,86 milliards de dollars.

USDC, qui est développé par Circle – un consortium de Coinbase et Center, est particulièrement utilisé dans la finance décentralisée (DeFi)

Récemment, Circle a déclaré qu’à partir de septembre, toutes les réserves soutenant l’USDC seraient transférées en espèces et en bons du Trésor américain à court terme, renonçant aux investissements plus risqués. En juillet, Coinbase a été critiqué pour son affirmation selon laquelle chaque USDC était « adossé à un dollar sur un compte bancaire » lorsque Circle a révélé dans son rapport que depuis mai, ses réserves comprenaient du papier commercial et des obligations de sociétés.

Les pièces stables devenant une partie intégrante du marché de la cryptographie, elles attirent l’attention des régulateurs.

Les Stablecoins sont la cible de la SEC, comme l’a explicitement déclaré le président Gary Gensler à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Gensler avait déclaré que les pièces stables sont intégrées dans des plateformes de trading et de prêt de crypto-monnaies centralisées et décentralisées et peuvent être utilisées pour

« faciliter ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés à notre système bancaire et financier traditionnel : lutte contre le blanchiment d’argent, sanctions, etc. »

Au milieu de cela, la Réserve fédérale envisage un dollar numérique, mais selon Ryan Selkis de Messari, les États-Unis devraient adopter les pièces stables plutôt qu’un « Fedcoin », car les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) seront confrontées à des formalités administratives, à une mauvaise exécution, sans fin. réunions du comité et des livrables vagues avec des résultats non suivis.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.