DeFi Staking sur Bitmart lance demain ⋆ Crypto new media

Le jalonnement DeFi Coin (DEFC) sera lancé sur Bitmart demain le 3 août 2021. Tous les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 65% APY payés en jetons DEFC.

Comment jalonner DEFC

Créez simplement un compte chez Bitmart et déposez au moins 2500 DEFC dans votre portefeuille d’échange. Les joueurs DEFC n’ont pas besoin de s’engager à bloquer leurs fonds pour une période donnée.

Bitmart prendra des instantanés quotidiens de votre solde pour calculer les récompenses de mise. La première session se déroulera du 3 août au 3 septembre.

La distribution des récompenses de jalonnement DEFC aura lieu mensuellement, payée le 9 de chaque mois.

DEFC / USDT se maintient toujours au-dessus de 1,25 $ et avec cette nouvelle de récompenses de jalonnement – ​​qui incitent les gens à acheter plus, à conserver et à ne pas vendre – nous pourrions voir le prix DEFC augmenter pour tester le niveau de 2 $ ce trimestre.

Les mois d’août et de septembre ont historiquement été haussiers pour les marchés des crypto-monnaies et les plateformes DeFi devraient bénéficier de la pompe ETH/BTC d’hier à plus de 0,065.

Ethereum a dépassé les 2500 $, ce qui pourrait entraîner une autre «saison altcoin» alors que l’argent ruisselle sur les petites capitalisations.