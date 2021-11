DeFi Startup WOO Network sécurise 30 millions de dollars en série A avec un surabonnement

Le fournisseur de services de financement décentralisé (DeFi) WOO Network a levé avec succès 30 millions de dollars auprès d’investisseurs alors que de plus en plus de fonds spéculatifs et d’acteurs de l’écosystème doublent leurs efforts dans leur quête pour s’exposer au monde croissant des crypto-monnaies. .

L’annonce officielle indiquait que le tour de table avait été sursouscrit de 200% et avait reçu le soutien inconditionnel de Three Arrows Capital, PSP Soteria Ventures, Gate Ventures, QCP Capital et Crypto.com Capital. WOO Network Series A comprenait également d’autres investisseurs, notamment AscendEX, AntAlpha, MEXC Global, LBank, Fenbushi Capital, BitMart, 3Commas Capital, TokenInsight Research, AVATAR (Avalanche Asia Star Fund) et ViaBTC Capital.

Après l’injection de capital, la startup dit qu’elle utilisera les fonds pour conduire son expansion mondiale, développer son équipe de produits et étendre ses offres actuelles à ses utilisateurs. En tant que fournisseur de liquidités profondes, la startup exploite actuellement WOO X et WOOFI, dont elle entend tirer parti.

« Bien que WOO X reste le produit d’échange CeFi phare du réseau WOO, la collecte de fonds nous permet d’aller plus loin et de nous aventurer plus profondément dans l’espace DeFi grâce à notre suite de produits d’échange et de génération peu performants. WOOFi. Ces efforts élargiront encore la vision du réseau consistant à fournir les meilleures stratégies de liquidité, d’exécution des transactions et de génération de rendement à peu ou pas de frais sur CeFi et DeFi », a déclaré Jack Tan, co-fondateur de WOO Network.

Le taux auquel les hedge funds affluent dans l’écosystème de la monnaie numérique reflète la croissance et la maturité de l’écosystème crypto. Le positionnement est très clair et implique l’approche des investisseurs institutionnels pour s’aligner sur les potentiels futurs de l’écosystème plus large de la monnaie numérique.

Les fonds notables sécurisés par les startups de blockchain et de crypto-monnaie au cours des derniers mois incluent le financement de série B de 100 millions de dollars d’OpenSea achevé en juillet et dirigé par Andreessen Horowitz (a16z). FTX Derivatives Exchange a également levé environ 1,4 milliard de dollars de financement au cours de la période écoulée depuis le début de l’année.

Source de l’image : Shutterstock