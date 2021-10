DeFi suit une tendance haussière plus large du marché pour atteindre un nouveau TVL à 223 milliards de dollars

La valeur totale bloquée (TVL) dans les protocoles financiers décentralisés (DeFi) a franchi la plus grande fourchette de l’histoire. Il se négocie à sa valeur la plus élevée de 223 milliards de dollars, selon les données de DeFiLlama.

Le rallye actuel du TVL de DeFi est marqué par une croissance globale du secteur plus large des devises numériques, dont la capitalisation boursière s’élève désormais à 2,42 billions de dollars au moment de la rédaction.

En se classant, Curve Finance se distingue comme le protocole le plus important de l’espace et totalise actuellement 17,14 milliards de dollars de valeur totale verrouillée. En tant que pool de liquidité d’échange décentralisé interopérable sur Ethereum, la croissance de la tendance à la hausse du protocole est similaire à celle de l’écosystème plus large, la plupart des actifs étant verrouillés dans le protocole Ethereum.

Le protocole de prêt Aave se situe également confortablement en deuxième position avec un TVL de 16,69 milliards de dollars, les cinq plus grands protocoles étant constitués de MakerDAO, Wrapped Bitcoin et InstaDapp. Malgré les plus grands contributeurs aux protocoles blockchain natifs d’Ethereum, d’autres réseaux blockchain publics, notamment Binance Smart Chain (BSC), Avalanche et Fantom, ont également des protocoles qui contribuent à la croissance globale.

DeFi s’est développé pour offrir une nouvelle assistance à un large éventail d’investisseurs, car les offres d’investissement conventionnelles ne semblent pas prometteuses. L’avènement de la pandémie de coronavirus a fait peser un lourd fardeau sur l’économie mondiale. Sur la base de cette situation, les banques centrales du monde entier ont fixé des taux d’intérêt extrêmement bas pour alléger la pression. Les titres d’investissement, y compris les obligations d’État et de sociétés, les intérêts sur l’épargne et autres, ont directement affecté les conséquences économiques globales.

La crise de l’économie mondiale a offert une opportunité à la finance décentralisée de se montrer, offrant des taux d’intérêt plus élevés et abaissant par conséquent les barrières à l’entrée pour les prêts adossés à des crypto-monnaies.

La croissance de DeFi a vu le TVL passer de 13,7 milliards de dollars en novembre 2020 aux 223 milliards de dollars qu’il est actuellement, un prix qui montre que la branche blockchain ne fait que commencer.

