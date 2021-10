DeFi sur le bulletin de vote: le développeur de Yearn, Matt West, se présente au Congrès

D’abord lobbyiste MakerDAO, maintenant candidat de Yearn.

Alors que les nuages ​​d’orage réglementaires se rassemblent sur Washington et que les défenseurs de la cryptographie cherchent à se faire entendre plus fort dans la politique américaine, un développeur de Yearn.Finance se présente au Congrès sur une plate-forme pro-crypto.

Cela dit, il pourrait avoir besoin de l’aide de la communauté de la finance décentralisée (DeFi) s’il espère gagner.

Le 12 octobre, Matt West a déclaré sa candidature pour le 6e district de la Maison des États-Unis nouvellement formé en Oregon. West est titulaire d’un doctorat. de l’Université du Texas en génie chimique avec un accent sur les énergies renouvelables, et travaille chez le géant de la technologie Intel sur la fabrication.

Dans une interview avec CoinDesk le mois dernier, West a déclaré qu’il s’était impliqué avec Yearn l’année dernière en tant que concert parallèle.

« Je me suis extrêmement ennuyé que chaque jour soit le même, alors j’ai commencé à étirer un peu mon cerveau, j’ai commencé à m’enseigner la solidité, j’ai commencé à travailler avec Yearn, j’ai travaillé avec un partenaire et j’ai remporté leur hackathon l’année dernière – nous avons intégré Hegic pour créer cela maintenant -ancien coffre-fort », a-t-il déclaré.

Jusqu’à récemment, il travaillait avec l’équipe du protocole de loterie sans perte PoolTogether sur les stratégies d’agriculture à rendement stable de Yearn.

Le fondateur de PoolTogether, Leighton Cusack, s’est récemment adressé à Twitter pour exprimer son soutien à la candidature de West :

Vraiment apprécié de collaborer avec @mattdwest et ravi de soutenir sa course pour la maison ! https://t.co/QclAdWY7ET – Leighton 🌊🏆 (@lay2000lbs) 16 octobre 2021

West est connu pour être peut-être le premier candidat alphabétisé DeFi à se présenter aux élections, et est certainement le premier développeur DeFi à lancer une campagne.

C’est un développement bienvenu pour les défenseurs qui pensent que les actions récentes des législateurs – comme un amendement à un projet de loi sur les infrastructures qui a presque rendu l’exécution d’un nœud Ethereum légalement impossible – sont déconnectées et destructrices.

En effet, au cours de l’été, la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) a décrié les «super-codeurs fantômes» de la crypto – une étiquette que West porte fièrement.

« Vous savez, quand Warren a dit ça, j’ai dit : ‘Elle n’a pas tort' », a-t-il plaisanté.

Mais alors que de nombreux candidats potentiels à la cryptographie se concentrent généralement sur un seul problème, West dit que la graine de sa course a été plantée il y a des années, et sa plate-forme le reflète.

« Mon État est constamment en feu, il y a une portée fédérale excessive, il y a des manifestants extérieurs comme les Proud Boys qui viennent déclencher des émeutes – c’est arrivé à un point de rupture », a-t-il déclaré à CoinDesk à propos de sa décision de se présenter.

Faire la différence

Un nombre croissant de défenseurs de la cryptographie ont joué avec des courses à la suite d’un examen réglementaire récent.

Le fondateur de Messari, Ryan Selkis, menace actuellement d’être candidat au Sénat en 2024.

Si vous vous demandez quand j’ai décidé de me présenter au Sénat, c’est quand ces connards sont venus à mon événement, n’ont pas acheté de billet et ont signifié une assignation à comparaître à l’un des orateurs. Assez parlé. Plus de guerre contre notre état de régulation incontrôlable. – Ryan Selkis (@twobitidiot) 20 septembre 2021

L’animateur populaire de talk-shows crypto et fier Alabaman Brian Krogsgard, mieux connu sous le nom de Ledger, a également réfléchi publiquement à une course au Sénat.

Lire la suite: Disposition de compromis par un quasi-retraité, mais Crypto montre que DC est là pour rester

Alors que Selkis et Krogsgard ont tous deux été incités à agir par des événements dans la crypto-sphère, West dit que sa décision de se présenter est intervenue après avoir vu la répression contre les manifestations de Black Lives Matter.

« Je vis dans la banlieue de Portland, et ma ville a connu un enfer ces dernières années. Regarder le gouvernement fédéral entrer et kidnapper nos civils dans les rues dans des camionnettes banalisées et les emmener dans des endroits non divulgués – c’était incroyablement terrifiant », a-t-il déclaré.

Ces points de vue peuvent sembler en contradiction avec la culture crypto-bro à première vue, mais West soutient que les personnes contribuant à la technologie arborent une variété de rayures idéologiques.

« Crypto est un espace intéressant. Vous avez des libertaires purs et durs et des gens qui essaient de faire un revenu de base universel dans le même domaine », a-t-il déclaré. « Pour le berceau des Républicains, c’est une grande tente. »

Contrairement à Krogsgard et Selkis, West fait plus que simplement parler d’une course: il a déposé une plainte auprès des autorités compétentes, a embauché un directeur de campagne dédié et a payé de sa poche pour des consultations juridiques liées à l’acceptation de dons cryptographiques.

« Ce n’est pas un projet de vanité pour moi. Je veux faire une différence, et si je ne peux pas le faire comme ça, je trouverai un autre moyen », a-t-il déclaré.

Connais ton prochain

Il reste un peu à savoir qui sera la compétition de West puisque les frontières du 6e district de l’Oregon n’ont été finalisées que le 27 septembre.

« C’est un tout nouveau quartier, donc nous ne savons pas encore vraiment qui se présente. Nous allons attendre et voir – ce sera un siège ouvert, donc ce sera plus une primaire compétitive qu’un général compétitif, je suppose », a déclaré West.

Il pense cependant que ses positions finiront par être bien alignées sur un district fortement démocrate.

« Ma politique actuelle est assez gauchiste », a-t-il déclaré, notant qu’il avait des opinions « en faveur de la syndicalisation, du salaire vital » et qu’il s’exprimait sur l’importance de lutter contre le changement climatique mondial – un bugaboo notoire pour les écologistes qui considèrent souvent la crypto avec méfiance. , sinon l’hostilité pure et simple.

Lire la suite: Comment DeFi peut aider à faire du changement climatique un actif d’investissement

Cependant, il ne pense pas que les militants du climat retiendront ses informations d’identification cryptographiques contre lui.

« Je pense que mes chances deviennent assez bonnes lorsque vous ajoutez que je suis dans l’Oregon depuis un certain temps, j’ai fait des recherches sur le réchauffement climatique à l’université, pour mon travail j’ai été dans le centre de recherche et développement d’Intel pour aider à la conception futurs processus de fabrication – j’ai une expérience universitaire, du réchauffement climatique et de l’industrie.

Les questions d’argent

West s’empresse d’admettre qu’en tant qu’étranger relatif, ses chances dépendent principalement de ce qu’il peut augmenter.

« C’est vraiment une question d’élan – c’est un triste fait politique que l’argent précoce pourrait déterminer le problème », a-t-il déclaré.

Il a commencé sa campagne en « investissant un peu pour démarrer et pour autofinancer les roues », notamment en embauchant du personnel et en menant des recherches préliminaires.

Maintenant qu’il a déclaré, cependant, il dit qu’il a besoin du soutien de la communauté – il a même retardé l’annonce de sa course sur Twitter jusqu’à ce que sa campagne et BitPay réussissent à surmonter les obstacles juridiques présentés par les dons de crypto.

Je suis EXTRÊMEMENT excité d’annoncer ma course pour US House #OR6. Je suis un scientifique en lice pour être le premier développeur #DeFi au Congrès. Si vous voulez prouver au gouvernement américain que la #Crypto compte, faites un don via BitPay dès aujourd’hui !https://t.co/8KpMkzSOjX – Matt West (@mattdwest) 16 octobre 2021

«C’était très important pour moi d’accepter les dons de crypto depuis le début de la campagne. Il y a quelques personnes qui fonctionnent comme des crypto-amicales et acceptent des dons, mais en tant que personne qui vient directement de la communauté crypto en tant que développeur et contributeur, ce n’était pas seulement un gadget marketing », a-t-il déclaré. « Je voulais montrer à la communauté crypto qu’ils comptent pour moi. »