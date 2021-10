DeFi sur Solana ($SOL) voit la valeur totale bloquée près de 13 milliards de dollars

L’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) sur la blockchain Solana (SOL) a vu la valeur totale verrouillée approcher la barre des 13 milliards de dollars pour atteindre un nouveau record historique alors que de plus en plus d’utilisateurs se déplacent vers la blockchain en raison de ses vitesses de transaction et de ses frais moins élevés. .

Selon l’agrégateur de données DeFi DefiLlama, comme indiqué pour la première fois par Decrypt, la valeur totale verrouillée sur la blockchain Solana est désormais de 12,95 milliards de dollars au moment de la publication, avec un total de six projets contenant plus d’un milliard de dollars de crypto-monnaies verrouillées.

Il convient de noter que la valeur totale verrouillée est une métrique souvent utilisée pour mesurer combien d’argent est verrouillé dans les contrats intelligents d’une blockchain ou d’un projet spécifique. Sur l’écosystème Solana, Raydium, une bourse décentralisée, est actuellement en tête avec 1,81 milliard de dollars bloqués dans ses contrats intelligents.

Notamment, le prix de la crypto-monnaie native SOL de Solana a également augmenté. Selon les données de CryptoCompare, il a augmenté de 17,3% au cours des dernières 24 heures et se négocie désormais à 187 $. Sur Solana, tout comme sur ETH, les utilisateurs doivent payer les frais de transaction à l’aide du jeton natif du réseau.

Le nouveau record de la valeur totale verrouillée de Solana est significatif, bien que le réseau soit toujours derrière deux autres concurrents majeurs : Ethereum et la Binance Smart Chain. Le réseau d’Ethereum compte plus de 164 milliards de dollars d’actifs cryptographiques verrouillés dans ses contrats intelligents, tandis que Binance Smart Chain a plus de 20 milliards de dollars.

Les données de DeFiLlama suivent actuellement 268 projets sur Ethereum et 130 sur la Binance Smart Chain, et seulement 26 sur Solana. Derrière SOL se trouve la blockchain de Terra, avec 8 projets en cours de suivi et une valeur totale de plus de 9 milliards de dollars verrouillée.

Comme indiqué, plusieurs analystes sont optimistes sur Solana depuis un certain temps. Le commerce de crypto et l’analyse de marché populaires montrent que Coin Bureau a publié une mise à jour sur les objectifs de prix réalistes du quatrième trimestre pour les jetons natifs de Solana plus tôt ce mois-ci, prédisant que SOL atteindra 300 $.

L’échange de crypto-monnaie FTX.US a même lancé un marché pour l’achat et la vente de jetons non fongibles (NFT) alimentés par Solana. Le marché NFT de TX.US permet à ses utilisateurs d’échanger des NFT en utilisant soit des dollars américains (via « des cartes de crédit ou des fonds provenant d’un virement bancaire ou d’un virement bancaire ACH ») ou de la crypto-monnaie ($SOL ou $ETH).

