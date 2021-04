DeFi Tracker Step Finance lève 2 millions de dollars auprès des investisseurs de l’écosystème Solana

Step Finance, un protocole de financement décentralisé natif de Solana, a annoncé la finalisation d’une vente de jetons privés pour 2 millions de dollars, ce qui aidera à construire et à développer sa plate-forme.

Le cycle, révélé mardi, a vu la participation de bailleurs de fonds notables de Solana, notamment Alameda Research, le fonds spéculatif connu pour le lancement et le soutien de FTX et de Serum. Parmi les autres investisseurs figurent Raydium, One Block, 3 Commas Capital, Solidity Ventures et certains investisseurs individuels non divulgués au sein de l’écosystème Solana.

Step Finance est un gestionnaire de position et un agrégateur DeFi, offrant des fonctionnalités similaires à Zapper d’Ethereum. George Harrap, co-fondateur de Step, a expliqué les problèmes actuels que le projet tente de résoudre:

«Le plus gros problème de l’écosystème Solana est de savoir comment la plupart des projets sont isolés les uns des autres. Il n’y a aucun moyen de connaître vos soldes de jetons et de LP, la taille actuelle des positions, etc., sans réellement visiter chaque site Web individuellement et vous connecter pour comprendre votre portefeuille – et vos performances. “

Le projet Step Finance est né du hackathon Solana organisé en mars en collaboration avec Serum. Bien que le projet n’ait remporté aucun prix pendant l’événement, il semble avoir fourni à l’équipe l’expérience nécessaire pour obtenir un financement supplémentaire. Harrap a ajouté:

“Il est difficile de suivre quoi que ce soit sur Solana parce que ce que fait Step n’existe pas encore, il y a donc une adéquation claire avec le marché que les investisseurs ont vu. Notre équipe est composée de personnes connues dans l’industrie de la cryptographie qui ont collecté des fonds, construit des projets, les entreprises, les start-ups et les investisseurs savaient que leur argent était entre de bonnes mains. “

Au-delà de l’agrégation de position et de rendement, la plateforme cherche également à fournir un aperçu du risque de portefeuille de l’utilisateur à travers des paramètres tels que le score de Sortino. La plate-forme est principalement destinée aux utilisateurs expérimentés de Solana DeFi, où les projets se concentrent généralement sur des plates-formes de trading plus traditionnelles.

Solana fait un effort puissant vers l’intégration des projets «accessoires» qui simplifient l’utilisation d’autres protocoles DeFi. Dans le dernier Hackathon, les gagnants ont également inclus des projets qui imitent les fonctionnalités de plates-formes telles que Synthetix ou Yearn.finance, en plus d’ajouts uniques tels que la gestion des déclarations fiscales.