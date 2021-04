DeFi TVL grimpe tranquillement pour atteindre des sommets alors que le boom NFT s’apaise

Les cycles de battage publicitaire peuvent faire des merveilles pour les prix des jetons et les statistiques des médias sociaux, mais ils exercent également une pression accrue sur les développeurs pour qu’ils lancent un produit fonctionnel qui valide sa capitalisation boursière croissante.

Alors que les jetons non fongibles occupaient le devant de la scène au cours des six dernières semaines, le secteur de la finance décentralisée (DeFi) s’est éloigné des projecteurs alors que les développeurs affinaient leurs protocoles et recherchaient des alternatives de réseau Ethereum interopérables.

Les données de CoinGecko montrent que la valeur totale verrouillée (TVL) sur toutes les plates-formes DeFi a régulièrement augmenté depuis le recul du marché à la fin de février, la TVL pour l’ensemble du secteur DeFi se situant désormais à un niveau record de 74 milliards de dollars.

Un examen plus approfondi de la liste des protocoles montre que certains des gains les plus importants au cours des sept derniers jours concernaient les protocoles fonctionnant sur la Binance Smart Chain (BSC). BSC est devenu l’un des concurrents incontournables du réseau Ethereum (ETH) grâce à des frais bas, des capacités inter-chaînes et des connexions à l’ensemble de l’écosystème Binance.

PancakeSwap (CAKE) et Venus (XVS) ont tous deux vu leurs TVL augmenter de plus de 30% au cours de la semaine dernière, tandis que THORChain (RUNE) et Alpha Finance (ALPHA) ont augmenté respectivement de 61% et 47%.

Top 10 du classement DeFi à valeur totale verrouillée. Source: Defi Llama

Les gains notables des projets basés sur Ethereum incluent un gain de 26% de TVL pour AAVE et Balancer (BAL), tandis que le nouveau protocole Vesper (VSP) a rapidement amassé 1,64 milliard de dollars au cours des six dernières semaines, reflétant une augmentation de 35% par le passé. sept jours.

Les jetons DeFi se rallient plus haut

Parallèlement à la hausse de la TVL, il y a eu une augmentation du prix symbolique de nombreux protocoles de pointe, alors que les traders avertis se sont accumulés pendant les creux de février, tandis que la crypto et les nouvelles grand public ont fait exploser la couverture quotidienne des dernières ventes record de NFT.

Les données de CoinGecko montrent que la capitalisation boursière totale de tous les jetons DeFi a également dépassé les sommets précédents établis en février et totalise désormais un record de 98,4 milliards de dollars alors que l’argent institutionnel continue d’affluer vers Bitcoin (BTC) et le secteur plus large de la crypto-monnaie.

Capitalisation boursière totale des 100 meilleurs jetons DeFi. Source: CoinGecko

THORChain est à nouveau en tête de liste des gains les plus importants au cours des sept derniers jours, son prix ayant augmenté de 88% pour atteindre un nouveau record de 8,89 $, tandis que JUST (JST) et Akropolis (AKRO) ont tous deux augmenté de 57% et se négocient actuellement à 0,129 $ et 0,076 $. respectivement.

Bitcoin (BTC) lorgne à nouveau le niveau de 60000 $ et Ether se négocie à près de 2000 $, ce qui incite de nombreux acteurs du secteur à appeler à une hausse des prix imminente, comme le montre le Tweet suivant du PDG de Real Vision Group, Raoul Pal:

La capitalisation boursière de l’ensemble de l’espace des actifs numériques donne l’impression que la cassure de 1,8 milliard de dollars est un gros problème. Le modèle graphique suggère une accélération à venir sur cette pause. Je suppose que tout l’espace double dans les 2 à 3 prochains mois. Laisse voir! pic.twitter.com/125lTVAkNH – Raoul Pal (@RaoulGMI) 30 mars 2021

Maintenant que l’engouement pour le NFT diminue, les traders chercheront le prochain secteur à subir un cycle de battage médiatique et DeFi semble prêt à voir une autre étape à la hausse alors que les prix symboliques, les transactions et la TVL sont à nouveau à la hausse.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.