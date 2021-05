DeFi va révolutionner la finance traditionnelle: document de la Federal Reserve Bank

La Banque fédérale de réserve de Saint-Louis a pesé sur l’importance croissante de la finance décentralisée (DeFi) après avoir mené une enquête. Il a également discuté du rôle qu’Ethereum jouera dans son expansion.

Les travaux de recherche ont été présentés par le Dr Fabian Schär et se sont concentrés sur l’importance croissante de DeFi et son impact sur l’écosystème financier. Il a déclaré que DeFi deviendrait une force avec laquelle il faudra compter lorsqu’il s’attaquera enfin au problème de la sécurité dans le secteur.

DeFi fait toujours face à des défis

Tout en admettant le rôle futur que DeFi pourrait jouer dans l’écosystème financier, Schär a noté qu’il était toujours confronté à des défis en ce qui concerne le nombre massif de hacks que l’espace DeFi a enregistrés au cours de l’année écoulée.

“Si nous regardons les données sur les hacks DeFi, nous constatons qu’un total de 150 millions de dollars a été perdu à cause des hacks DeFi en 2020”, a-t-il déclaré.

Mais Schär fait toujours l’éloge de DeFi, affirmant qu’il a le potentiel de changer complètement le paysage financier traditionnel.

Dans le document de recherche, il a déclaré que DeFi utilise des contrats intelligents pour créer des protocoles qui reproduisent les services financiers existants de manière plus transparente, interopérable et ouverte. Selon lui, ces avantages rapprocheront les utilisateurs de l’espace DeFi et les éloigneront de l’espace financier traditionnel où tout est centralisé.

DeFi peut rendre le système financier actuel plus robuste

Schär a également expliqué dans le document que DeFi peut également rendre le système financier actuel plus robuste, transparent et ouvert, ce qui est particulièrement nécessaire pour les institutions financières du 21e siècle.

Il a ajouté que les anciennes méthodes seront supprimées très bientôt, mais DeFi pourrait conduire à un changement de paradigme dans le secteur financier.

La croissance de DeFi au cours de la dernière année a été très impressionnante. Il a affiché 700% de la valeur totale verrouillée, battant même les prévisions les plus optimistes.