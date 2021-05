DeFi Zapper élève M de Framework, qui a levé 0M auprès des grands investisseurs institutionnels américains

Annonces

DeFi Dashboard Zapper lève 15 millions de dollars auprès de Framework, qui lui-même a collecté 100 millions de dollars auprès de grands investisseurs institutionnels américains

Sound Ventures de Mark Cuban et de l’acteur Ashton Kutcher a également investi dans Zapper pour «inaugurer une nouvelle ère d’expériences cryptographiques conviviales».

Tableau de bord DeFi, Zapper a levé 15 millions de dollars lors d’un tour de série A dirigé par Framework Ventures avec l’entrepreneur Mark Cuban et l’acteur Ashton Kutcher’s Sound Ventures.

Zapper prend actuellement en charge 54 protocoles DeFi et compte 150000 utilisateurs actifs par mois, le volume total des transactions dépassant récemment 3 milliards de dollars.

L’outil de gestion d’actifs DeFi populaire permet aux utilisateurs de visualiser leur solde, d’effectuer un échange, une mise et un rendement à partir de plusieurs chaînes, et tout cela en un seul endroit.

Avec ce nouveau capital, la startup vise à réduire les frictions et à fournir une solution unique pour le secteur fragmenté de la crypto-monnaie.

«Zapper est l’une des applications de tout type à la croissance la plus rapide dans le domaine de la cryptographie. Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration pour aider à inaugurer une nouvelle ère d’expériences cryptographiques conviviales », a déclaré Vance Spencer, co-fondateur de Framework Ventures.

En novembre, le projet a prolongé son tour de table pour obtenir le soutien de Delphi Digital et Coinbase. Framework Ventures et Libertus Capital ont mené le premier tour de table initial de 1,5 million de dollars en août 2020.

Parmi les autres investisseurs figuraient Michael Dunworth, The LAO, CoinFund, le fondateur de Synthetix Kain WarwickNascent, ParaFi Capital, Scalar Capital, Distributed Global, Maven 11, DeFiance Capital, Spartan Group, Long Hash, Sino Global, Cooley LLP et Aave co-fondateur et PDG. Stani Kulechov.

Un système financier inclusif

Framework Venture, le plus grand fonds de capital-risque investissant dans la finance décentralisée qui a investi dans Zapper, a lui-même levé 100 millions de dollars pour son deuxième tour de fonds auprès de grands investisseurs institutionnels américains.

La société américaine d’investissement en capital-risque et en actions de croissance Accolade Partners et Hall Capital, l’un des plus grands conseillers en placement enregistrés aux États-Unis avec environ 42 milliards de dollars d’actifs sous gestion, étaient les principaux investisseurs. Certaines des principales dotations universitaires américaines sans nom étaient également des investisseurs dans le fonds.

Le Fonds a également levé 15 millions de dollars en juillet 2019 pour son premier fonds auprès d’un investisseur principal. Le capital fraîchement levé aidera Framework à prendre en charge les applications DeFi.

«La crypto est une vague technologique qui touchera presque tous les aspects de la vie des gens dans les décennies à venir. Heureux de poursuivre le rêve d’un système financier plus inclusif et innovant avec mon meilleur ami, une équipe incroyable et des bailleurs de fonds incroyables.

Vance Spencer Co-fondateur Framework Ventures

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.