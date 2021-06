Defiant Johnson rejette les appels au limogeage de Matt Hancock… pour l’instant

in

M. Hancock s’est excusé après que des images ont émergé de lui en train d’embrasser un proche collaborateur qu’il a nommé dans son bureau du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC).

Le parti travailliste a déclaré que sa position était devenue «désespérément intenable» et a demandé qu’il soit licencié s’il n’était pas prêt à ne pas démissionner volontairement.

Cependant, un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson avait accepté les excuses de M. Hancock et “considérait que l’affaire était close”.

Cela est arrivé alors que l’assistante au centre du scandale, Gina Coladangelo, 43 ans, a été photographiée en train de charger des sacs de nuit dans sa voiture quelques heures après avoir appris que sa liaison serait révélée.

Elle est ensuite partie sans son mari dans son Audi Q7 de 70 000 £ depuis l’extérieur de sa maison familiale de 3,6 millions de £.

Une source du Cabinet a déclaré au Telegraph que si Boris Johnson était “à côté” de M. Hancock à l’heure actuelle, “cela pourrait s’effondrer assez rapidement”.

Le frontbencher a ajouté: “S’il y a un moment du château de Barnard, il va subir beaucoup de pression.”

M. Hancock a déclaré qu’il était “très désolé” d’avoir laissé tomber les gens après que The Sun a publié une image de vidéosurveillance de lui en train d’embrasser Mme Coladangelo.

Le journal a rapporté que le secrétaire à la Santé avait une liaison extraconjugale avec Mme Coladangelo, qu’il connaissait depuis leurs années passées ensemble à l’Université d’Oxford et qu’il a nommée au DHSC l’année dernière.

Elle a d’abord été engagée en tant que conseillère non rémunérée sur un contrat de six mois en mars de l’année dernière, avant d’être nommée directrice non exécutive du département.

Dans un communiqué, M. Hancock a déclaré: “J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances, j’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé”, a-t-il déclaré.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

La présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds, a déclaré que si M. Hancock avait secrètement entretenu une relation avec un conseiller qu’il avait nommé à un poste financé par les contribuables, il s’agissait “d’un abus de pouvoir flagrant et d’un conflit d’intérêts évident”.

Elle a déclaré que son admission qu’il avait enfreint les règles de distanciation sociale signifiait que son poste n’était plus tenable.

« Il a fixé les règles. Il admet qu’il les a brisés. Il doit y aller. S’il ne démissionne pas, le Premier ministre devrait le licencier », a-t-elle déclaré.

Malgré la détermination de M. Johnson à défendre son ministre, le parti travailliste a insisté sur le fait qu’il continuerait à poursuivre l’affaire et ne permettrait pas au gouvernement de simplement “la dissimuler”.

“Matt Hancock semble avoir été surpris en train d’enfreindre les lois qu’il a créées alors qu’il entretenait une relation secrète avec un assistant qu’il a nommé à un emploi financé par les contribuables”, a déclaré une porte-parole.

Cependant, la police métropolitaine a déclaré qu’elle n’enquêtait pas sur M. Hancock.

Un porte-parole a déclaré: “Évidemment, le MPS n’enquête pas rétrospectivement sur les problèmes liés à Covid.”

La force n’avait pas non plus ouvert d’enquête sur la façon dont la vidéosurveillance montrant l’étreinte avait été rendue publique.

Lors d’un briefing éprouvant pour les journalistes à Westminster, un porte-parole n ° 10 s’est montré à plusieurs reprises bloqué face aux questions des journalistes.

Boris Johnson et Matt Hancock / Archives PA

Le porte-parole a insisté sur le fait que la “procédure correcte” avait été suivie en ce qui concerne la nomination de Mme Coladangelo, mais a refusé d’entrer dans les détails ou de dire si M. Hancock avait déclaré leur relation avec des hauts fonctionnaires du DHSC.

Pressé à plusieurs reprises pour savoir si leur violation des règles de distanciation sociale équivalait à une violation de la loi, le porte-parole a déclaré: «Je vous renvoie à la déclaration du secrétaire à la Santé. Je n’ai rien à ajouter à cela.

La dispute fait écho à la tempête politique qui a éclaté l’année dernière lorsque le principal conseiller de M. Johnson, Dominic Cummings, a fait son tristement célèbre voyage à Castle Barnard, dans le comté de Durham, en violation apparente des règles de verrouillage.

À cette occasion, le Premier ministre a résisté aux appels au limogeage de M. Cummings malgré la colère généralisée du public face à ses actions.

M. Johnson a également rejeté les appels au limogeage de la ministre de l’Intérieur Priti Patel lorsqu’il s’est avéré qu’elle avait intimidé des fonctionnaires travaillant pour elle, et il semble déterminé à faire de même avec M. Hancock.

Le professeur Stephen Reicher, conseiller du gouvernement en sciences du comportement au comité Spi-B, a déclaré que le Premier ministre s’en tenant aux aides et aux ministres qui auraient pu enfreindre les règles était ce qui a rendu les répercussions du respect des restrictions « toxiques ».

Il a déclaré à l’émission Newsnight de la BBC: “Ce qui a rendu cette affaire Cummings vraiment toxique, ce n’est pas ce que Dominic Cummings a fait lui-même, c’est quand le Premier ministre l’a défendu et donc une indiscrétion individuelle s’est transformée en un problème systémique, le sentiment qu’il y a une règle pour nous et une autre règle pour eux.

“Et donc pour moi, l’affaire Hancock a changé quand à nouveau, le Premier ministre est entré et l’a défendu, donnant encore une fois l’impression que vous faites partie du gouvernement, un conseiller ou un ministre, vous êtes traité d’une manière, mais le reste d’entre nous est traité différemment.

Martha Hancock quitte son domicile dans le nord-ouest de Londres / PA Wire

“Et une fois que vous avez une idée d’eux et de nous, cela sape gravement la confiance, vous avez l’impression que le gouvernement ne s’occupe pas de nous, de notre côté, mais en tant qu’autre, qu’il nous impose.”

Le secrétaire à la Santé a également été accusé d’hypocrisie après avoir fermement condamné le professeur Neil Ferguson, l’un des principaux conseillers du gouvernement sur la pandémie, lorsqu’il est apparu l’année dernière qu’il avait rencontré son amant en violation des règles de verrouillage.

Les dernières révélations surviennent à un moment difficile pour M. Hancock après qu’il a été violemment attaqué par M. Cummings, qui l’a blâmé pour les problèmes des premiers jours de la pandémie avec les EPI et la propagation de la maladie dans les maisons de soins.

Le secrétaire à la Santé est également profondément impopulaire auprès de certains députés conservateurs qui pensent qu’il a été un obstacle à l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus.

M. Hancock, qui aurait rencontré Mme Coladangelo alors qu’ils travaillaient tous les deux à la station de radio étudiante d’Oxford, est marié à sa femme Martha depuis 15 ans et le couple a trois enfants.

Mme Coladangelo est directrice du marketing et des communications chez Oliver Bonas, un détaillant britannique fondé par son mari, Oliver Tress.

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a exprimé son soutien à M. Hancock, déclarant aux journalistes: “Le secrétaire d’État s’est excusé et a dit tout ce qu’il avait à dire.”