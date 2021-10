Defiant Solskjaer insiste sur le fait que Man Utd est « proche » malgré le « jour le plus sombre » contre Liverpool

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a repoussé toute idée qu’il pourrait quitter son poste de direction à Old Trafford malgré la supervision de leur « jour le plus sombre » contre Liverpool.

Manchester United a sans doute subi sa plus misérable défaite à l’époque d’Ole Gunnar Solskjaer. Avec le moral au beau fixe après une victoire épique contre l’Atalanta en milieu de semaine, United était censé prendre un départ rapide à domicile.

Mais c’est Liverpool qui s’est envolé des pièges, en augmentant de deux buts dans les 15 premières minutes.

United ne semblait pas sûr d’appuyer ou de baisser profondément. En fin de compte, leur approche mixte a laissé des trous béants à exploiter par Liverpool.

Mohamed Salah n’a pas besoin d’aide dans le dernier tiers sous sa forme actuelle. Mais c’est exactement ce que les défenseurs de United ont fourni, aidant Salah à chaque tour alors qu’il pillait un triplé pour continuer sa forme brûlante.

United a quelque peu stabilisé le navire après la pause, bien que cela soit en partie dû à la baisse du rythme de Liverpool après que Paul Pogba ait vu rouge.

S’adressant à Sky Sports après le match, Solskjaer a déclaré: « Il n’est pas facile de dire quelque chose à part que c’est le jour le plus sombre que j’ai eu à la tête de ces joueurs.

« Nous n’étions pas assez bons individuellement et en tant qu’équipe, nous ne pouvons pas donner ces chances à une équipe comme Liverpool, mais malheureusement, nous l’avons fait.

« L’ensemble de la performance n’était pas assez bon. Nous avons créé des ouvertures, ils ont eu des chances et ils ont été cliniques. Le troisième but a décidé du match.

Lorsqu’une question sur la responsabilité du résultat a été posée, Solskjaer a déclaré: « C’est le mien, c’est tout. Les entraîneurs sont très, très bons, brillants. Je choisis la façon dont nous abordons le jeu, nous n’étions pas assez cliniques et donnions trop d’espace et quand vous donnez de l’espace aux bons joueurs, ils marquent.

« Nous sommes à la maison, jouant contre Liverpool, nous sommes allés ici au cours des deux dernières années et demie et avons eu une approche similaire avec la haute presse, mais aujourd’hui, ils ont marqué sur leurs chances, je pense qu’en tant que Manchester United, nous devrions toujours essayer d’imposer notre autorité sur le jeu.

«Ce quatrième but, c’est quand vous entrez à la mi-temps et que vous devez en marquer un toutes les 15 minutes. Je sais que ces garçons en sont capables.

Lorsqu’on lui a demandé à quel moment le jeu était devenu une limitation des dégâts, le Norvégien a ajouté: « Le quatrième, c’était probablement le jeu terminé.

«Vous pouvez regarder la saison dernière que nous avons perdu contre les Spurs 6-1, c’est pire, des kilomètres de pire. C’est bien pire pour moi en tant que gars de Manchester. Je dois juste dire que nous devons surmonter cela aussi vite que possible. »

Le journaliste de Sky Sports a ensuite évoqué la pression croissante sur la position de Solskjaer dans ce qui est une entreprise de résultats. Le patron de United n’a montré aucun signe qu’il s’en irait, déclarant: « Je suis allé trop loin, nous sommes allés trop loin en tant que groupe. Nous sommes trop près pour abandonner maintenant.

«Ça va être difficile. Les joueurs seront bas mais il y a plein de personnages là-bas.

«Nous savons que nous sommes au plus bas, nous ne pouvons pas nous sentir pire que cela. Voyons où nous le prenons.

Maguire s’excuse – « loin d’être assez bon »

Le capitaine de United, Harry Maguire, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « Nous nous excusons auprès des fans, c’était loin d’être assez bon pour ce club. Ils sont restés avec nous jusqu’à la fin et nous l’apprécions, mais en tant que club, nous devons faire mieux.

«Je suis tellement déçu, nous leur avons donné tellement d’occasions. Ils étaient si cliniques, nous avons eu beaucoup d’occasions nous-mêmes mais je suis un défenseur et en concéder quatre en première mi-temps, en particulier à Old Trafford, c’est loin d’être suffisant.

« En tant que joueur, je me connais. Je vais me regarder et mes performances individuelles.

«Nous devons rester ensemble, il ne sert à rien de se blâmer mais de se regarder. Regardez-vous dans le miroir quand nous rentrons à la maison ce soir et réfléchissez à ce que nous pouvons faire mieux.

« Perdre contre Liverpool dans n’importe quel match de football fait mal. Les rivaux, la façon dont nous avons perdu le match, être menés 4-0 à la mi-temps devant nos fans, comme je le dis, ce n’est pas assez bon.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était trop loin pour décrire le résultat comme embarrassant, Maguire a ajouté : « Pas vraiment. Le terme que j’utiliserais n’est pas assez bon.

« Je regarde ces gars chaque jour à l’entraînement et nous travaillons dur comme nous le pouvons, mais pour le moment ce n’est pas assez bon. Je m’excuse auprès des fans, nous devons nous considérer comme des individus mais aussi rester ensemble. »

