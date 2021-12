Déficience intellectuelle rare chez les bébés filles – Syndrome de Rett

Des études indiquent qu’une fillette sur 15 000 est née développe le syndrome de Rett.

Par le Dr Sumit Singh,

Qu’est-ce que le syndrome de Rett ?

Le syndrome de Rett est un trouble génétique neurologique et du développement rare mais grave qui affecte le développement du cerveau. Ce trouble se trouve exclusivement chez les filles.

Le syndrome de Rett hérite de la capacité d’utiliser les muscles pour les mouvements oculaires et corporels et la parole. Il survient généralement au cours des deux premières années de la vie. La plupart des bébés vers l’âge de six mois montrent des signes normaux de développement, mais après cela, ils perdent des compétences qu’ils avaient auparavant, telles que la capacité de ramper, de marcher, de communiquer ou d’utiliser leurs mains.

Ce syndrome provoque parfois des convulsions et une déficience intellectuelle. Des études indiquent qu’une fillette sur 15 000 est née développe le syndrome de Rett. Si le premier enfant a le syndrome de Rett, il y a moins d’un pour cent de chance d’avoir le deuxième enfant avec ce syndrome.

Symptômes

Les bébés atteints du syndrome de Rett naissent avec une grossesse et un accouchement normaux. Les symptômes, leur gravité et le handicap associé varient d’un bébé à l’autre. La plupart des bébés atteints du syndrome de Rett grandissent et se comportent normalement pendant les six premiers mois. La plupart du temps, les chances se produisent entre 12 et 18 mois, cela peut durer des semaines ou des mois.

Croissance lente : La croissance du cerveau ralentit. Cela affecte également la taille de la tête. Les bébés atteints du syndrome de Rett ont une tête plus petite que la taille normale. La croissance du cerveau est ralentie et cela devient plus clair avec l’âge croissant d’un enfant.

Problèmes de mouvement du corps : les premiers signes chez les enfants atteints du syndrome de Brett font face à une diminution du contrôle de la main et à une diminution de la capacité de ramper ou de marcher normalement. Lorsque les symptômes commencent, sa perte de capacités se produit rapidement puis elle se poursuit plus progressivement. Les muscles deviennent faibles ou peuvent devenir rigides ou spastiques avec un mouvement et un positionnement anormaux.

Perte des capacités de communication : L’âge principal entre 1 et 4 ans lorsque l’enfant apprend à communiquer, à interagir et à socialiser, ce syndrome commence à perdre sa capacité à parler, à établir un contact visuel et à communiquer. Les enfants se désintéressent des autres, des jouets et de leur environnement et peuvent également ressentir une anxiété sociale extrême. Certains ont même une perte soudaine de la parole. Au fil des années, certains enfants retrouvent également un contact visuel et développent des compétences de communication non verbale.

Mouvements anormaux de la main : L’enfant développe des mouvements de la main répétitifs et sans but. Les mouvements de la main peuvent inclure l’essorage, la compression, l’applaudissement, le tapotement ou le frottement.

Mouvements oculaires inhabituels : les enfants ont tendance à avoir des mouvements oculaires inhabituels, tels qu’un regard intense, des clignements, des yeux croisés ou la fermeture d’un œil à la fois.

Problème respiratoire : l’enfant peut avoir une respiration non coordonnée, une respiration anormalement rapide (hyperventilation), une expiration forcée d’air ou de salive et une déglutition d’air. Ces problèmes surviennent pendant les heures d’éveil mais pas pendant le sommeil.

À mesure que l’enfant grandit, il a tendance à devenir très agité et irritable. Ils peuvent pleurer ou crier pendant de longues heures ou même avoir de longs éclats de rire.

Certains subissent également des crises à un moment de leur vie.

La scoliose, également connue sous le nom de courbure anormale de la colonne vertébrale, est courante avec le syndrome de Rett. Elle débute à l’âge de 8 ans et peut augmenter avec le temps. Elle peut également conduire à une intervention chirurgicale si la courbure est sévère.

Les autres symptômes comme des os minces et fragiles sujets aux fractures ; petites mains et pieds qui sont généralement froids; problèmes de mastication et de déglutition; et le grincement des dents. Les symptômes varient d’un enfant à l’autre.

Quand voir un médecin ?

Les signes et les symptômes sont subtils aux premiers stades. Les parents doivent continuer à surveiller les changements dans la nature physique et comportementale des changements par rapport au développement normal antérieur, tels que :

– Croissance lente de la tête de l’enfant

– Diminution de la coordination

– Mouvements répétitifs des mains et diminution du contact visuel.

– Perte de jalons précédemment acquis et développement retardé de la parole.

La prévention

Il n’y a pas de remède pour le syndrome de Rett, mais il existe des traitements qui se concentrent sur la gestion des symptômes. Et si la fille continue la thérapie tout au long de sa vie, cela l’aidera et la soutiendra.

Les options incluent :

– Médicaments pour la respiration et médicaments antiépileptiques pour contrôler les crises.

– Orthophonie

– Thérapie comportementale

– Ergothérapie

– Attelle de main pour contrôler les mouvements de la main

– Un régime hypercalorique est donné pour maintenir un poids suffisant.

– Pace-maker pour contrôler le rythme cardiaque.

Les experts pensent que si ces thérapies sont poursuivies pendant longtemps, cela peut aider les filles atteintes du syndrome de Rett. Ils peuvent aller à l’école et apprendre une meilleure interaction sociale.

Pourquoi le syndrome de Rett ne se trouve-t-il que chez les femmes ?

Les femelles ont deux chromosomes X dans chaque cellule. Le syndrome de Rett est causé par la mutation du gène MECP2. MECP2 est essentiel pour le fonctionnement normal des cellules nerveuses. Il est également susceptible d’être impliqué dans la répression de plusieurs autres gènes. MECP2 est un composant du chromosome X. En raison d’une mutation, sur deux chromosomes X que possèdent les femmes, un seul reste actif dans chaque cellule.

Cela signifie que les femmes atteintes du syndrome de Rett n’utilisent qu’une partie car l’autre chromosome X manque de fonctionnalité et est donc altéré. Mais encore, puisque l’autre X est pleinement fonctionnel, les exigences métaboliques et neuro-fonctionnelles de base sont toujours satisfaites et la fille survit.

Quelle est l’espérance de vie d’une personne atteinte du syndrome de Rett ?

Ce syndrome s’aggrave jusqu’à l’adolescence. Mais les symptômes peuvent s’améliorer. L’espérance de vie moyenne des filles peut atteindre la quarantaine. La mort est souvent liée à des convulsions, à une pneumonie par aspiration, à la malnutrition et à des accidents.

(L’auteur est directeur, Neurologie, Agrim institute of neuro sciences, Artemis Hospital. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.