Déficit budgétaire à seulement 31% du budget prévisionnel en avril-août

La plupart des départements ont été invités à contenir les dépenses en juillet-septembre à 20 % de BE contre la norme de 25 %. Les freins aux dépenses des départements ont été levés le 24 septembre.

Des restrictions sur les dépenses de recettes et des recettes robustes ont aidé le gouvernement de l’Union à contenir son déficit budgétaire en avril-août à 31,1 % de l’estimation budgétaire (BE) pour 2021-2022.

Il s’agit du niveau le plus bas de toute période comparable par rapport au BE respectif depuis l’exercice 11, lorsque le déficit s’est élevé à 39,7 % du BE au cours des cinq premiers mois. Le déficit budgétaire était de 109,3 % de l’objectif annuel correspondant en avril-août de l’exercice 21.

Même avec les plans d’aide et les apurements des arriérés de subventions à l’exportation annoncés récemment, dont le coût budgétaire est estimé à environ Rs 2 lakh crore, l’objectif de déficit budgétaire de 6,8% du PIB pour 2021-2022 pourrait être respecté, étant donné que les recettes fiscales dépasserait probablement l’estimation du budget d’environ Rs 2 lakh crore et la rationalisation des dépenses entreprise pourrait permettre des économies d’environ Rs 1,15 lakh crore.

La plupart des départements ont été invités à contenir les dépenses en juillet-septembre à 20 % de BE contre la norme de 25 %. Les freins aux dépenses des départements ont été levés le 24 septembre.

De solides recettes de revenus ont donné au Centre la confiance nécessaire pour limiter son programme d’emprunt annuel sur le marché au niveau budgété de Rs 12,05 crore lakh pour l’exercice 22, même après avoir pris en compte les emprunts consécutifs de Rs 1,59 lakh crore organisés par le Centre pour la compensation de la TPS aux États, effectivement réduisant ses emprunts de Rs 1,59 lakh crore en un an.

Au cours des cinq premiers mois, les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 127% en glissement annuel pour atteindre 6,45 lakh crore ou 41,7% de l’exercice 22BE, contre seulement 17,4% de l’objectif correspondant signalé il y a un an. Le recouvrement de l’impôt sur les sociétés (remboursements postérieurs) a augmenté de 160 % en glissement annuel pour atteindre 1,68 crore de lakh Rs au cours des cinq premiers mois de l’exercice 22 et en hausse de 51 % au cours de la période correspondante de l’exercice 20 pré-pandémique, indiquant une croissance robuste des bénéfices d’India Inc. Impôt sur le revenu des particuliers (PIT) a augmenté de 69% en glissement annuel à Rs 1,99 lakh crore en avril-août de l’exercice en cours et en hausse de 20% au cours de la période correspondante de FY20.

Il y a un manque de clarté quant à savoir si l’objectif de désinvestissement de Rs 1,74 lakh crore sera atteint dans l’exercice actuel, et les plans coûteux comme la vente de BPCL seront cruciaux dans ce contexte.

Le secrétaire au revenu, Tarun Bajaj, a récemment déclaré à FE que PIT avait augmenté de 62% en glissement annuel pour atteindre 2,88 lakh crore jusqu’au 23 septembre de l’exercice en cours.

Les recettes fiscales brutes du Centre ont augmenté de 70 % en glissement annuel pour atteindre 8,6 crore de lakh Rs en avril-août de l’exercice 22 et ont augmenté de 30 % par rapport à la période correspondante de l’exercice 20.

Les dépenses d’investissement du Centre en avril-août de l’exercice 22 se sont élevées à Rs 1,72 lakh crore ou 31% de l’objectif annuel contre 32,6% de l’objectif pertinent atteint au cours de la période de l’année précédente. Après avoir ralenti au cours des quatre premiers mois, les investissements ont augmenté de 92 % sur un an en août.

Les dépenses totales au cours des cinq premiers mois de l’exercice se sont élevées à Rs 12,77 lakh crore ou 36,7% de l’objectif de l’année complète, contre 41% de l’objectif atteint au cours de la période de l’année précédente.

Les données publiées par le contrôleur général des comptes jeudi placent le déficit budgétaire du Centre pour avril-août de l’exercice 22 à Rs 4,68 crore lakh par rapport au BE pour l’exercice 22 de Rs 15,07 crore lakh.

Commentant le plan d’emprunt H2 annoncé le 27 septembre, l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar, a déclaré : reprise qui est en cours. Cela suggère également que le programme de désinvestissement du GoI est évalué comme étant sur la bonne voie.