Déficit budgétaire contenu à 8,2 % de l’estimation budgétaire

Le gouvernement a également limité ses dépenses en avril.

Le déficit budgétaire du Centre en avril-mai a atteint 8,2% du budget prévisionnel (BE) pour l’exercice 2021-22, contre 58,6% un an auparavant, les recettes fiscales et non fiscales ayant connu une poussée massive, portée par une base favorable. .

Cependant, les analystes disent que le déficit devrait monter en flèche, grâce à l’annonce d’un plan d’aide ce mois-ci avec des dépenses plus importantes pour les céréales gratuites, les engrais et les soins de santé, entre autres.

Nomura estime maintenant que le déficit budgétaire de l’exercice 22 devrait atteindre 7,1% du PIB contre 6,8% budgétisé.

À Rs 15 835 crore, le capex en mai s’est effondré de 41%, reflétant en partie l’impact de la deuxième vague de Covid, même si les données d’avril-mai ont montré une augmentation de 14%.

Les dépenses du Centre en mai ont augmenté de 23% sur un an, après une baisse de 26% en avril, et contre une légère diminution des dépenses budgétées pour l’ensemble de l’exercice 22.

