Déficit budgétaire du Centre à 9,2% en FY21, contre une estimation révisée de 9,5%

Cependant, les dépenses d’investissement au cours de l’exercice 21 étaient de 26,5 % supérieures au montant dépensé au cours de l’exercice 20. Les dépenses totales au cours de l’exercice 21 s’élevaient à Rs 35,1 lakh crore, soit 1,8% de plus que RE.

Avec des recettes fiscales nettes supérieures de 6 % à l’estimation révisée (RE) présentée en février, le Centre a réussi à réduire modérément son déficit budgétaire à 9,2 % du PIB au cours de l’exercice 21, contre 9,5 % budgétisé (RE). Il s’agissait toujours du niveau de déficit le plus élevé pour le Centre depuis 7,8 % signalés au cours de l’exercice 91, l’année où la libéralisation économique a été déclenchée au milieu d’une crise de la balance des paiements.

Outre un énorme manque à gagner, les mesures de relance pour stimuler les activités économiques, l’apurement des arriérés envers la Food Corporation of India (FCI) et les sociétés d’engrais ont contribué à l’augmentation du déficit budgétaire. Des dépenses hors budget substantielles (lire les paiements à la FCI) ont également été incluses dans le budget.

Alors qu’un déficit budgétaire de 6,8% est estimé par le Center pour l’exercice 22, certains analystes s’attendent à ce qu’il grimpe à 7,8% ou à peu près. Les années successives de déficits plus élevés du Centre et des États ont aggravé le ratio dette / PIB de l’Inde; le ratio, proche de 89 % en FY21, serait supérieur à 90 % en FY2, contre un seuil supérieur de 60 % suggéré par un panel d’experts comme étant confortable.

Bien que les données publiées par le contrôleur général des comptes lundi établissent le déficit budgétaire du Centre pour l’exercice 21 à 9,3% du PIB, contre le chiffre révisé du PIB nominal de Rs 197,45 lakh crore publié lundi par l’Office national des statistiques pour l’exercice 21, déficit budgétaire de Rs 18,21 crore lakh encourus par le Centre dans l’année est légèrement inférieur à 9,2%.

Les recettes en capital hors dette du Centre au cours de l'exercice écoulé ont été de 23,9% supérieures à celles de RE. Les dépenses en recettes étaient 2,5% plus élevées que les ER tandis que les dépenses en capital étaient inférieures de 3,1% aux ER.

“Bien que le gouvernement ait annoncé un plan de relance de plus de 10 % du PIB au cours de l’exercice 21 (y compris des mesures d’amélioration du crédit), le stimulus réel dans le budget de l’exercice 12 a été de 4,69 lakh crore ou 2,4 % du PIB”, a déclaré DK Pant, économiste en chef d’India Ratings.

Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré dans le dernier discours sur le budget : « Nous prévoyons de poursuivre notre voie d’assainissement budgétaire et avons l’intention d’atteindre un niveau de déficit budgétaire inférieur à 4,5% du PIB d’ici 2025-2026 avec une baisse assez régulière sur la période. Nous espérons réaliser la consolidation en augmentant d’abord le dynamisme des recettes fiscales grâce à une meilleure conformité, et deuxièmement, en augmentant les recettes provenant de la monétisation des actifs, y compris les entreprises du secteur public et les terres.

