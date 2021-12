Déficit budgétaire du Centre à seulement 36% de FY22BE en avril-octobre

Les chiffres correspondants pour les périodes comparables des exercices 21 et 20 étaient respectivement de 119,7 % et 102,4 %.

Des revenus solides ont aidé le Centre à contenir son déficit budgétaire au cours des sept premiers mois de l’exercice en cours à seulement 36,3% de l’estimation budgétaire (BE) pour l’ensemble de l’année, ce qui a amené les analystes à prédire que l’objectif annuel pourrait ne pas être dépassé.

Les recettes et les dépenses dépassent les objectifs budgétaires respectifs de 1,5 à 2 lakh crore chacun au cours de l’exercice en cours, ce qui permet d’atteindre l’objectif de déficit de 6,8% du PIB.

En avril-octobre de FY22, les recettes fiscales nettes du Centre ont augmenté de 83% sur un an pour atteindre Rs 10,53 lakh crore ou 68,1% de FY22BE.

Ceci était en comparaison avec 35,2% de l’année correspondante atteinte au cours de la période de l’année précédente et 41% de l’objectif pertinent atteint au cours de la même période de l’année pré-pandémique (FY20).

Les recettes fiscales brutes (GTR) du Centre ont augmenté de 56% sur un an en avril-octobre de l’exercice 22, par rapport au taux requis de 9,5% pour atteindre l’objectif annuel de Rs 22,17 lakh crore. Le GTR au cours des sept premiers mois de l’EX22 était supérieur de 30 % à celui de la période correspondante de l’EX20.

Cependant, les prochaines recettes fiscales du Centre se modéreront à partir de novembre, car les réductions des droits d’accise sur l’essence et le diesel coûteront probablement au gouvernement Rs 65 000 crore en novembre-mars de l’exercice 22.

Après avoir augmenté de 83 % sur un an en septembre 2021, les dépenses d’investissement du Centre ont baissé de 24 % sur un an en octobre. Les dépenses de recettes ont augmenté de 17 % sur un an en octobre 2021.

Les dépenses d’investissement du Centre en avril-octobre de l’exercice 22 s’élevaient à 2,53 lakh crore (augmentation annuelle de 28%) ou 45,7% de l’objectif annuel contre 47,9% de l’objectif pertinent atteint il y a un an. Les dépenses totales se sont élevées à Rs 18,27 lakh crore (augmentation annuelle de 10%) ou 52,4% de l’objectif annuel, contre 54,6% il y a un an. Les données publiées mardi par le contrôleur général des comptes placent le déficit budgétaire du Centre pour avril-octobre de l’exercice 22 à Rs 5,47 lakh crore contre le BE pour l’exercice 22 de Rs 15,07 lakh crore.



Malgré les revenus probables perdus du fait de l’allégement des droits d’accise et des droits de douane, les recettes fiscales brutes du gouvernement devraient dépasser l’exercice 22BE de 1,8 crore de Rs, dont environ 60 000 crore seraient partagés avec les États, a déclaré l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar. mentionné. « En ajoutant le transfert excédentaire plus élevé que prévu par la RBI aux recettes fiscales nettes supplémentaires, nous nous attendons à ce que les recettes nettes du gouvernement dépassent le FY22 BE de Rs 1,7 lakh crore », a-t-elle écrit.

Selon l’estimation de l’Icra, les dépenses totales pour dépasser le FY22BE de Rs 1,3-1,5 crore lakh, sur la base des dépenses nettes liées à la première demande supplémentaire de subventions, à l’amélioration récente des subventions alimentaires vers le PMGKAY, à l’augmentation des subventions aux engrais pour le rabi saison, et l’amélioration probable de l’allocation pour le MGNREGA et le nouveau régime d’avantages à l’exportation RoDTEP.

« Si le produit du désinvestissement de BPCL et de l’introduction en bourse de LIC ne sont pas tous deux réalisés au cours de l’exercice 22, le déficit budgétaire du gouvernement pourrait s’élever à Rs 15,8-16 lakh crore (6,9-7% du PIB), dépassant le BE de Rs 15,1 lakh crore (6,8 %) », a déclaré Nayar.

En avril-octobre 2021, l’impôt sur les sociétés (augmentation annuelle de 92 %) et la perception des droits de douane (122 %) ont tiré la croissance des recettes. Malgré une croissance de 56% des recettes fiscales brutes en avril-octobre 2021, la part des États dans les impôts centraux n’a augmenté que de 3,5%. Un versement supplémentaire de la dévolution fiscale centrale aux États en novembre modifiera quelque peu le taux de croissance de la dévolution.