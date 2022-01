Défier Covid: les exportations agricoles atteignent un record de 45 milliards de dollars, tirées par le riz et les produits de la mer

Entre avril et octobre, les exportations agricoles ont augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 27 milliards de dollars, même sur une base décente.

Menées par une résurgence des exportations maritimes et une augmentation soutenue des approvisionnements en riz non basmati, les expéditions indiennes de produits agricoles doivent avoir atteint un record de 45 milliards de dollars au cours de l’exercice 22, défiant les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, a déclaré un haut responsable du gouvernement à FE.

L’émergence de la nouvelle souche Covid – Omicron – ne devrait pas nuire aux exportations agricoles, qui sont restées jusqu’à présent largement isolées de l’attaque de Covid, a-t-il ajouté.

Entre avril et octobre, les exportations agricoles ont augmenté de 24 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 27 milliards de dollars, même sur une base décente. Les expéditions de produits agricoles ont augmenté de près de 18% au cours du dernier exercice pour atteindre 41,9 milliards de dollars, dépassant de loin une baisse de 7% des exportations globales de marchandises à la suite de la pandémie. La croissance soutenue des exportations agricoles, qui ont souvent été inférieures à la moyenne, reste essentielle pour que le pays réalise son objectif ambitieux d’exportation de marchandises de 400 milliards de dollars pour l’exercice 22.

« Bien que les problèmes de chaîne d’approvisionnement puissent potentiellement alourdir un peu les expéditions physiques, la demande est bien présente. Même avec l’émergence de la variété Omicron, nous ne nous attendons pas à ce que les exportations agricoles soient beaucoup affectées », a déclaré le responsable. « Une plus grande répartition géographique, une poussée concertée du gouvernement et une production agricole exceptionnelle ont assuré que nous aurons une autre année de fortes exportations », a-t-il ajouté.

De plus, pour amortir le choc d’une poussée des coûts d’expédition au cours de l’année écoulée, le gouvernement a réintroduit le programme d’assistance au transport et à la commercialisation (TMA), avec une couverture plus large et un soutien beaucoup plus important, pour un an jusqu’en mars 2022. En vertu de celui-ci, le gouvernement rembourse aux exportateurs agricoles une certaine partie des frais de transport et offre une assistance pour la commercialisation de certains produits. Les taux d’aide dans le cadre du régime remanié ont également été relevés de 50 % pour les exportations par voie maritime et de 100 % pour celles par voie aérienne.

Soutenues par des prix mondiaux élevés des matières premières, les exportations agricoles ont atteint un record de 43,2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2014, avant de connaître une baisse pendant deux années consécutives. Les exportations ont recommencé à augmenter à partir de l’EX17 mais ont perdu le rythme au cours de l’EX20.

Dans la fiscalité actuelle, les produits de la mer, les céréales et le coton se sont avérés être les principaux moteurs des exportations agricoles. Entre avril et octobre, les exportations maritimes ont inversé la tendance de l’année dernière et ont bondi de 37 % à 4,6 milliards de dollars, tandis que les approvisionnements non basmati ont augmenté de 47 % pour atteindre 3,5 milliards de dollars. De même, les exportations de sucre ont augmenté de 34 % à 2 milliards de dollars, de coton de 106 % à 1,2 milliard de dollars, de blé de 439 % à 872 millions de dollars et d’huile de ricin de 40 % à 722 milliards de dollars.

