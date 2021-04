En février 2020, alors que Covid-19 n’avait pas encore pris racine en Inde, les exportations de base avaient augmenté de 5,7%, tandis que les exportations totales de marchandises n’avaient augmenté que de 3,3%.

Les exportations indiennes de produits « de base », ou de biens à l’exclusion du pétrole et des pierres précieuses et des bijoux, se sont accélérées à un rythme plus rapide que celui des exportations globales de marchandises mois après mois depuis mai 2019, démentant même les perturbations induites par Covid.

Les exportations « de base », qui reflètent la compétitivité de l’économie dans le commerce extérieur, ont augmenté de 60,7% en glissement annuel en mars pour atteindre 27,3 milliards de dollars, contre un bond record de 58,2% des exportations globales de biens à 34 milliards de dollars, selon une étude préliminaire. estimation du ministère du commerce. Bien entendu, la flambée record de mars a été grandement facilitée par un effet de base (les exportations s’étaient effondrées en mars 2020 en raison de la pandémie et du début d’un lock-out). Néanmoins, le rythme de la croissance reste encourageant.

Alors que Covid-19 a frappé les exportations de tous les produits, ce qui vient comme un soulagement est le maintien d’une plus grande dynamique dans les exportations de base que dans l’ensemble des expéditions sortantes.

En février 2020, alors que Covid-19 n’avait pas encore pris racine en Inde, les exportations de base avaient augmenté de 5,7%, tandis que les exportations totales de marchandises n’avaient augmenté que de 3,3%, selon les données disponibles auprès de la Direction générale du renseignement commercial et des statistiques.

Cependant, avec la remontée des prix du pétrole et la flambée des importations d’or, la valeur des exportations de pétrole et de pierres précieuses et de bijoux pourrait augmenter et menacer d’inverser cette tendance, selon les analystes. Déjà, les exportations de pierres précieuses et de bijoux ont bondi d’environ 76% en mars pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Les importations d’or, qui ont été touchées par la pandémie et une flambée des prix au début de l’exercice précédent, ont bondi de 584% pour atteindre près de 7,2 milliards de dollars.

Les exportations de pierres précieuses et de bijoux se sont effondrées de près de 34% jusqu’en février dernier, alors qu’un verrouillage pan-indien et la migration de travailleurs de villes clés comme Surat ont perturbé les opérations de la plupart des bijoutiers, en particulier au cours des premiers mois. Les importations d’intrants ont également plongé. De même, un effondrement (42% jusqu’en février) des exportations de produits pétroliers a été principalement provoqué par la modération des prix mondiaux du pétrole brut, en particulier au cours des trois premiers trimestres de l’exercice 21 de l’année précédente, lorsque les taux se sont effondrés de l’ordre de 28 à 54%. Celles-ci ont pesé sur les exportations globales de marchandises, qui ont chuté de 7,4% pour s’établir à 290 milliards de dollars en FY21.

Dans la catégorie d’exportation de base, l’agriculture et les produits connexes, les médicaments et les produits pharmaceutiques et les minerais et minéraux ont fait preuve de résilience et ont enregistré une expansion.

Les exportations de riz ont bondi de plus de 31% jusqu’en février dernier pour s’établir à 7,7 milliards de dollars, tandis que celles de médicaments et de produits pharmaceutiques ont bondi de près de 16% à 22,1 milliards de dollars. Même les exportations de minerai de fer ont bondi de 76% pour atteindre 4,2 milliards de dollars.

Alors que les exportations «de base» et globales ont connu un tour de montagnes russes en FY21 en raison de la pandémie, compte tenu des effets de base favorables, les expéditions à l’étranger vont enregistrer une augmentation impressionnante dans les mois à venir.

Déjà, présentant une image moins sombre, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avait prévu en octobre une augmentation du commerce mondial des marchandises de 7,2% en 2021 après une baisse estimée de 9,2% en 2020. Covid-19 si la flambée des cas dans certains États, en particulier le Maharashtra, n’est pas contenue rapidement.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.