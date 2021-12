Défilé de Noël de Waukesha: le tribunal a perdu la transcription de l’audience de mise en liberté sous caution de Darrell Brooks lors d’un incident antérieur

WAUKESHA, Wisconsin – Le suspect de Waukesha, Darrell Brooks, a été libéré sous caution de 1 000 $ pour avoir prétendument écrasé une ex-petite amie avec sa voiture deux semaines seulement avant le déchaînement meurtrier du défilé de Noël. Le dossier du tribunal de cette enquête critique sur le cautionnement est perdu à jamais.

Dans le Wisconsin, chaque procédure judiciaire officielle est commémorée soit par un sténographe judiciaire, soit par un appareil d’enregistrement numérique. Mais la transcription de l’audience a définitivement disparu, a déclaré mardi un responsable à Fox News.

Le suspect du défilé de Waukesha, Darrell Brooks, arrive au tribunal pour sa mise en accusation.

« L’enregistrement numérique est endommagé », a-t-elle déclaré lorsqu’une tentative a été faite pour commander la transcription du 5 novembre.

Le criminel de carrière Brooks, 39 ans, aurait fauché la mère de l’un de ses enfants avec une Ford Escape rouge le 2 novembre – laissant une marque de pneu sur sa jambe gauche, ont déclaré les autorités.

Cinq victimes adultes tuées dans l’attaque du défilé de Waukesha. Une sixième victime, celle-ci un enfant, a été annoncée devant le tribunal le 23 novembre.

Malgré les accusations graves et une autre affaire de crime en instance pour avoir tiré sur son neveu lors d’un combat en juillet 2020, un procureur junior a recommandé une caution en espèces de 1 000 $ pour Brooks. Sa mère a rapidement versé la somme.

LE SUSPECT DE LA PARADE DE NOL DE WAUKESHA DARRELL BROOKS A REÇU UNE caution de 1 000 $ MALGRÉ LE DRAPEAU ROUGE

Environ deux semaines plus tard, le 21 novembre, Brooks a conduit la même Ford Escape rouge dans des fêtards, tuant six personnes et en blessant 60, selon les autorités.

Après l’horrible incident, le procureur du comté de Milwaukee, John Chisholm, a annoncé une enquête interne sur la décision largement critiquée de demander le montant dérisoire de la caution.

Mug shots de Darrell Brooks lors de diverses arrestations au cours des années. (Police de Waukesha/Presse associée)

« La recommandation de libération sous caution de l’État dans cette affaire était anormalement basse à la lumière de la nature des accusations récentes et des accusations en instance contre M. Brooks », a déclaré Chisholm dans un communiqué.

Le DA, un autoproclamé « progressiste », a défendu des réformes visant à réduire les cautions en espèces et les taux d’incarcération.

Brooks est enfermé à la prison du comté de Waukesha avec une caution de 5 millions de dollars et fait face à six chefs d’accusation d’homicide volontaire et d’autres accusations.

Le criminel de carrière, avec une feuille de rap remontant à 1999, est devenu une affiche pour les échecs des réformes libérales de la justice pénale.