DeFILlama ajoute Cardano à la liste des projets, les titulaires peuvent suivre TVL

Les détenteurs de Cardano (ADA / USD) peuvent surveiller de plus près leur investissement après que DeFiLlama, une plate-forme d’analyse de blockchain et un agrégateur DeFi TVL, a annoncé avoir ajouté Cardano à sa liste de projets suivis. Jusqu’à présent, il n’y avait pas eu beaucoup de sources fiables pour suivre la croissance de Cardano.

La plate-forme a vu une augmentation significative de la TVL à Cardano depuis son ajout, passant de 822 000 $ le jour du lancement à une TVL actuelle de 1,5 million de dollars.

Cas d’utilisation convaincants

Cardano vise à « redistribuer le pouvoir des structures irresponsables aux marges des individus », en contribuant à créer une société plus sûre, transparente et juste. Le jeton ADA est conçu pour garantir que les propriétaires peuvent participer au fonctionnement du réseau. Pour cette raison, ceux qui possèdent la crypto-monnaie ont le droit de voter sur toute proposition de modification du logiciel.

L’équipe derrière la blockchain en couches affirme qu’il y a déjà eu des cas d’utilisation convaincants pour leur technologie, qui vise à permettre aux applications décentralisées et aux contrats intelligents de se développer avec modularité.

Cardano s’efforce d’augmenter l’adoption de l’ADA

Cardano a plusieurs plans de projets pour parvenir à une plus grande adoption d’ADA. Le suivi de TVL peut être un signe de croissance de la blockchain dans un avenir prévisible. Le projet le plus important est le lancement d’un échange décentralisé (DEX), qui permettra aux utilisateurs de commencer à échanger et à interagir avec les produits DeFi en chaîne.

L’un des DEX les plus attendus, SundaeSwap, teste activement son produit et se prépare à expédier son DEX sur le réseau principal cette année.

Capter l’attention du grand public

Les grands géants de la technologie prennent note de Cardano. Samsung a récemment annoncé qu’il utiliserait la blockchain Cardano pour stocker les enregistrements de plantation sur deux millions de mangroves, que la société est en train de planter.

Flexa, un processeur de paiement mondial, a ajouté Cardano comme option de paiement. Plus de 40 000 détaillants en Amérique du Nord l’accepteront.

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a voyagé en Afrique et a conclu des accords avec des pays comme l’Éthiopie pour apporter des services d’identification aux marchés non bancarisés à travers le continent.

Tous les yeux sont rivés sur DeFiLlama alors que les gros titres attendent les développements sur le Web. Ils s’attendent à une croissance régulière du TVL de Cardano au cours des premiers mois de l’année malgré sa chute à la septième place du classement de la capitalisation boursière aujourd’hui, derrière l’USDC.

