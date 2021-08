Définir la liberté | Rapport SGT ⋆ 10z viral

in

Ici, nous avons une collection des plus intéressantes de signalisation. Un fonctionnaire de bas niveau chargé de décider ce que l’automobiliste peut faire à ce carrefour particulier est devenu assez minutieux dans la création de restrictions.

L’automobiliste ne peut pas continuer, ne peut pas tourner à gauche ou à droite et, plus intéressant encore, dans le deuxième signe à partir du bas, ne peut pas faire marche arrière. En substance, « vous êtes coincé ici et quoi que vous fassiez pour sortir, vous enfreignez les règles que nous vous avons imposées. »

Bien sûr, si nous devions rencontrer cette intersection particulière, nous pourrions dire : « C’est absurde – ils ne peuvent pas m’y obliger. »

Mais, fait intéressant, en vertu du code de la route, un policier peut nous citer pour avoir enfreint la signalisation. Si nous avons de la chance, il pourrait convenir que c’est absurde et nous donner une pause, mais son travail consiste à l’appliquer, quelle que soit son absurdité. Et s’il apprécie sa position d’autorité, comme beaucoup dans sa position le font, il peut simplement choisir de démontrer son pouvoir.

Et, si nous le défions, nous avons de vrais ennuis.

Combien de lois existent aux États-Unis aujourd’hui ? La réponse est que personne ne le sait. C’est trop complexe à définir. Il existe environ 20 000 lois concernant le contrôle des armes à feu uniquement – ​​et ce ne sont que les lois fédérales. Les lois de l’État, du comté et de la ville existent également en abondance.

Le niveau de domination gouvernementale existe maintenant à un tel degré que littéralement tout le monde est un criminel, qu’ils le sachent ou non. Il a été estimé que l’Américain moyen commet environ trois crimes par jour, en plus de nombreux crimes moins graves. Si, pour une raison quelconque, les autorités voulaient vous victimiser, elles trouveraient leur tâche assez simple.

Pourtant, il existe une hypothèse générale parmi ceux qui acceptent simplement les lois qui sont entassées sur leurs épaules, qu’elles étaient en quelque sorte « nécessaires », que les législateurs n’adoptent des lois que s’ils n’ont pas d’autre choix.

À mon avis, ce point de vue est diamétralement opposé à ce qui est vrai. L’un de mes propres principes en matière de gouvernance est,

« C’est la principale tâche de tout gouvernement de développer son propre pouvoir et sa propre richesse aux dépens de son peuple. »

Il s’agit d’un principe important à comprendre, car il ouvre l’esprit pour reconnaître que les gouvernements vont toujours dans le sens d’un contrôle accru. Avec suffisamment de temps, les gouvernements créeront toujours un état de despotisme. Et, historiquement, aucun gouvernement n’a jamais inversé son niveau de contrôle et introduit une plus grande liberté.

Il s’ensuit que chaque pays est en train de devenir de plus en plus tyrannique. La seule différence entre eux est le degré de tyrannie qui a été atteint jusqu’à présent.

La liberté et le contrôle gouvernemental sont aux antipodes. Pourtant, la plupart des gens ont une perception assez vague du terme « liberté » et pourraient même le trouver difficile à définir. C’est malheureux, car cela signifie que, lorsque la liberté est perdue, il est peu probable que ces mêmes personnes reconnaissent le fait.

Voici deux bonnes définitions de travail de la liberté, avec l’aimable autorisation du dictionnaire :

“Le pouvoir ou la possibilité d’agir à sa guise.”

« L’état d’être libre au sein de la société des restrictions oppressives imposées par l’autorité sur son mode de vie, son comportement ou ses opinions politiques. »

Le premier est intéressant, car il suggère que la liberté signifie que chacun fait exactement ce qu’il veut. Doug Casey propose souvent une règle de vie tout aussi simple, mais plus raffinée :

« Fais comme tu veux, mais sois prêt à en accepter les conséquences. »

Cette dernière définition du dictionnaire est probablement conforme à la perception de la plupart des Américains vers 1800, mais l’Américain d’aujourd’hui met en garde : « Idéalement, ce serait vrai, mais sans nos lois et réglementations actuelles, ce serait le chaos.

Les libertariens seraient en désaccord et n’offriraient que deux principes qui, selon eux, nieraient largement le besoin de lois :

“Faites tout ce que vous dites que vous ferez et ne lancez pas d’agression contre une autre personne ou sa propriété.”

Et, encore une fois, les penseurs non libertaires secoueraient la tête et affirmeraient que cela entraînerait le chaos. Les Américains sont devenus endoctrinés à croire cela par des mesures lentes. Comme l’a dit Thomas Jefferson,

“Même sous les meilleures formes de gouvernement, ceux à qui le pouvoir a été confié l’ont, avec le temps, et par des opérations lentes, perverti en tyrannie.”

La clé de la domination gouvernementale est que nous avons tendance à tolérer la perte de liberté si elle est enlevée lentement.

Aux États-Unis, la liberté est en déclin, selon mes calculs, depuis environ cent ans, mais elle est en déclin rapide depuis 2001.

Bien sûr, dans tous les pays, à un moment donné, la domination gouvernementale devient si intolérable que le peuple se soulève. La révolution s’ensuit – une période de grands bouleversements et de difficultés. Finalement, une récupération commence et tout le processus recommence.

Il va de soi que le meilleur endroit pour être est un pays qui s’est déjà rétabli et qui est en phase de reconstruction – une période où la liberté est à son apogée.

Les États-Unis en étaient à cette étape au XIXe siècle – une période de grande expansion et de développement.

Cependant, au milieu du vingtième siècle, la pourriture s’était installée. L’Amérique avait dépassé son apogée et était prête à entamer la période de déclin finale, et la plus rapide.

A cette époque, le Russe Ayn Rand, vivant aux États-Unis, déclara :

« Nous approchons rapidement du stade de l’inversion ultime : le stade où le gouvernement est libre de faire tout ce qu’il veut, tandis que les citoyens ne peuvent agir que par permission ; qui est le stade des périodes les plus sombres de l’histoire humaine, le stade du règne par la force brutale. »

Au moment où Mme Rand a fait cette déclaration, elle a été en grande partie congédiée. Après tout, les Américains n’avaient jamais vu d’escouades anti-émeute, vêtues de noir et lourdement armées, faire irruption dans les maisons sans mandat.

