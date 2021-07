Définir le territoire et les pouvoirs de DRI

in

SCN en attente d’arbitrage, lorsqu’aucune audience n’a eu lieu : Conformément à l’instruction n° 4, tous les SCN émis par le DRI peuvent être maintenus en attente d’arbitrage par le Conseil jusqu’à ce que plus de clarté soit reçue du CBIC.

Par Viswanathan T & Rachit Jain

La Direction des renseignements fiscaux (DRI) a été constituée en tant qu’agence de renseignement suprême relevant du ministère des Finances, avec pour objectif de collecter des informations sur les activités de contrebande et d’organiser la formation des agents des douanes et des accises centrales.

Au fil du temps, il a commencé à effectuer des tâches de routine des agents des douanes, c’est-à-dire interpréter les dispositions de la loi douanière de 1962 et d’autres lois connexes. Ainsi, la compétence de DRI pour émettre un avis de justification (SCN) a été contestée dans de nombreux cas.

Dans Canon India Private Limited c. Commissaire des douanes, la Cour suprême a statué le 9 mars 2021 que « DRI ou tout autre organisme d’enquête n’avait aucune autorité légale pour délivrer un SCN en vertu de l’article 28(4) de la Loi sur les douanes pour recouvrement des droits ».

Décision dans l’affaire Canon India : La Cour a statué que l’article 28(4) de la Loi utilise l’expression « le fonctionnaire approprié » pour indiquer quel fonctionnaire est compétent pour émettre un avis de recouvrement de ses fonctions. L’article 28 confère le pouvoir de révision au même fonctionnaire ou à son successeur qui s’est vu confier la fonction d’évaluation et a procédé à l’évaluation initiale. Par conséquent, les agents du DRI ne sont pas compétents pour exercer les pouvoirs en vertu de l’article 28(4).

Ce qui nous attend?

Compte tenu de la manière dont le DRI et d’autres agences enquêtaient sur les multinationales sur diverses questions relatives à l’interprétation de la loi qui sont traitées par l’agent des douanes juridictionnel au moment de l’évaluation des marchandises, cette décision peut offrir un répit aux parties prenantes.

Délivrance de SCN à la suite d’enquêtes : de nombreuses enquêtes peuvent être en cours avec le DRI ou de nouvelles enquêtes en cours d’ouverture où des SCN devront être délivrés. À la lumière de la décision de la Cour, tout SCN émis par le DRI sera considéré comme mauvais en droit.

Le CBIC a publié l’instruction n° 04/2021 en date du 17 mars 2021, précisant que les SCN en vertu de l’article 28 dans tous les cas faisant l’objet d’une enquête par le DRI doivent être délivrés par le commissariat juridictionnel d’où les importations ont eu lieu.

SCN émis par le DRI où les ordres sont passés : les parties prenantes peuvent contester les ordres du DRI au niveau de l’appel en s’appuyant sur Canon India. Une telle contestation sur la question de la compétence peut être faite à n’importe quel stade du litige et la décision de Canon India constituera un précédent contraignant.

Les avocats généraux dont les organisations sont confrontées à de tels problèmes doivent procéder à une évaluation interne de ces procédures et rechercher immédiatement des mesures correctives. Tout allégement sur cette question est susceptible d’avoir un impact positif sur le fonds de roulement des organisations impactées. Une issue favorable est susceptible de réduire les passifs éventuels et d’ouvrir des portes pour demander le remboursement des dépôts de droits effectués.

SCN en attente d’arbitrage, lorsqu’aucune audience n’a eu lieu : Conformément à l’instruction n° 4, tous les SCN émis par le DRI peuvent être maintenus en attente d’arbitrage par le Conseil jusqu’à ce que plus de clarté soit reçue du CBIC.

SCN en attente de décision, une audience a eu lieu, mais aucune ordonnance n’a été rendue : les parties prenantes peuvent contester ces SCN ; ces questions peuvent également être maintenues en suspens à la lumière de l’instruction n° 4.

Position en vertu des lois sur la TPS, l’accise centrale et la taxe sur les services : En vertu des régimes de taxe d’accise et de service centrale, les dispositions concernant l’adjudication et le recouvrement n’utilisent pas l’expression « agent compétent ». Par conséquent, il faut attendre le temps en ce qui concerne la validité des SCN délivrés par les agences d’enquête dans le cadre de ces régimes.

En vertu du régime juridique de la TPS, le pouvoir d’émettre des NCS a été conféré à un « agent compétent ». La définition d’« agent compétent » en vertu du régime de la TPS est identique à la définition en vertu de la Loi. Étant donné que la décision Canon India ne concerne pas la TPS, les parties prenantes peuvent explorer comment la question de la validité des SCN délivrés par des agences d’enquête autres que les agents de la TPS est traitée par les tribunaux.

Une lueur d’espoir ?

Parce que Canon India est une décision de la formation complète de la Cour suprême, les chances de succès dans les litiges en cours s’améliorent de façon exponentielle. Surfant sur la vague, les parties prenantes peuvent effacer les litiges de longue date de leurs dossiers.

Viswanathan T est partenaire principal et Rachit Jain est partenaire, Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.