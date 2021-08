Définir votre stratégie de travail hybride

Bien que nous nous soyons peut-être habitués à l’idée de la « nouvelle normalité » du travail à domicile, avec la réouverture des bureaux et le retour progressif au travail – la « prochaine normalité » se rapproche à grands pas.

A propos de l’auteur

Matt Valentine, directeur chez Aruba UK&I.

Qu’est-ce que c’est que ce « prochain normal » me demandez-vous ? Eh bien, vous en avez probablement entendu parler – le travail hybride. Avec la pandémie, nous avons vu que le travail à distance est faisable pour beaucoup d’entre nous, mais un certain niveau d’interaction dans le monde réel est toujours nécessaire.

Maintenant que les programmes de vaccination battent leur plein, de nombreuses entreprises cherchent comment elles peuvent au mieux permettre à leurs employés de retourner au travail en toute sécurité – et de travailler de manière transparente entre la maison et le bureau lorsqu’une collaboration en personne est nécessaire.

Pourtant, tout comme chaque entreprise a été confrontée à des défis uniques pendant la pandémie, cette prochaine phase différera également considérablement d’une organisation à l’autre. Cela représente un défi pour la direction informatique, qui, bien que désireuse de développer un plan pour soutenir la stratégie de travail hybride de son organisation, doit d’abord déterminer quelle est cette stratégie.

Pour vous aider à planifier la bonne approche, voici les trois principales choses que les organisations doivent faire :

1. Collaborer pour réussir

Pour qu’un modèle de travail hybride réussisse, compartimenter chaque aspect de votre stratégie et de votre entreprise ne fonctionnera pas. Le travail hybride aura un impact fondamental sur tous les domaines d’une organisation donnée et, par conséquent, chaque département doit être impliqué dans les discussions – pas seulement la direction.

L’immobilier d’entreprise sera probablement à la tête de ces changements – l’espace physique dont dispose une entreprise aura un impact considérable sur la façon dont elle mettra en œuvre une politique de travail hybride. D’après nos expériences, nous avons vu de nombreuses entreprises utiliser le bouleversement de la pandémie comme un moyen de repenser leurs investissements actuels dans les espaces de bureaux. Il en résulte que beaucoup cherchent maintenant à réduire leurs effectifs, à déménager dans de nouveaux emplacements ou à trouver des moyens créatifs d’utiliser leurs espaces existants. Fait intéressant, cela s’applique même aux secteurs que vous imaginez le moins bouger, tels que la banque ou le commerce.

Ces changements ne se limitent pas à l’équipe immobilière. Les RH et la direction devront également être impliquées – en fournissant un contexte indispensable pour les désirs et les besoins des employés, les demandes des clients et la culture de l’entreprise. Quels types de rôles vos employés remplissent-ils ? Avec quels acteurs traitez-vous ? Comment ont-ils géré le travail à domicile jusqu’à présent?

La connectivité est peut-être la plus fondamentale pour faciliter le lieu de travail hybride. Par extension les équipes informatiques dont le rôle est d’accompagner et de sécuriser cela. Les décideurs informatiques doivent être clairs et prêts à donner leur avis sur la capacité de leur organisation à mettre en œuvre un travail hybride et, dans le cas contraire, à fournir des conseils sur ces lacunes.

Et enfin, n’oublions pas la Finance ; Cette stratégie est-elle réalisable dans le budget ? Comment sera-t-il financé ? Quelles sont les options de financement? S’agira-t-il d’une approche CapEx traditionnelle ou d’une approche OpEx ? Toutes ces questions doivent être abordées avant toute mise en œuvre.

2. Tenir compte des facteurs internes et externes

Toute stratégie de travail hybride doit s’aligner sur le fonctionnement d’une entreprise. À partir des besoins des employés et des clients, de la culture du lieu de travail, des contraintes budgétaires et immobilières, et de l’implication des bonnes personnes pour s’assurer que cela se produise.

Moins évident est le fait qu’il doit également s’aligner sur le monde plus large dans lequel votre organisation opère. Prenez, par exemple, la géographie. Les prix de location peuvent varier considérablement entre les centres-villes, les banlieues et les zones rurales, à la fois pour un usage commercial et privé. L’espace de vie que vos employés appellent chez eux influencera sans aucun doute comment, quand et où ils utiliseront le bureau.

L’infrastructure du réseau et l’accès à un Internet haut débit fiable sont également influencés par la géographie. Cela peut varier énormément d’une zone à l’autre et peut donc sans aucun doute avoir d’énormes impacts sur la connectivité de vos employés ; tout autant que votre entreprise et sa capacité à fournir des expériences à distance transparentes.

Enfin, réfléchissez à la direction que prennent les tendances au sein de votre industrie. Bien que la pandémie ait déjà été un catalyseur de nombreux changements, le mouvement vers le travail hybride n’entraînera probablement que davantage de changements. Tenir compte de ces tendances, quelles qu’elles soient, contribuera à maintenir la compétitivité de votre entreprise.

3. Déterminer les métriques à suivre

La pandémie a servi à montrer comment les entreprises ne peuvent pas devenir complaisantes. Il est essentiel pour toute organisation de rester flexible et agile – la clé ici est d’utiliser les données à votre avantage. Les équipes informatiques doivent déjà être habituées à fournir des analyses sur la qualité des performances, mais elles doivent également tenir des réunions régulières pour les suivre, les évaluer et en discuter. De cette façon, elles peuvent s’assurer que leur stratégie de travail hybride répond aux besoins, tendances, attitudes et comportements.

La technologie a longtemps été au cœur de la productivité, de la communication et de la collaboration, mais à mesure que nous entrons dans l’ère du travail hybride, ce qui fonctionne au bureau peut ne pas fonctionner à la maison. Pour s’en assurer, la fonctionnalité de ces outils doit être surveillée.

Cependant, il serait faux de supposer que les données montrent une image complète et que la performance technologique est la seule mesure qui mérite d’être mesurée. En fait, les entreprises devraient également trouver des moyens de surveiller le bien-être psychologique de leurs employés, par exemple par le biais d’enquêtes et/ou d’évaluations fréquentes auprès des employés. Pourquoi, pourriez-vous demander? Eh bien, votre stratégie de travail hybride ne fonctionne que si vos employés le sentent.

En plus de permettre l’expérience des employés, la technologie peut également aider les organisations à suivre les performances des bâtiments. Les capteurs et appareils intelligents peuvent fournir des informations sur la façon dont les employés utilisent l’espace, la consommation d’énergie, qui entre ou sort, et plus encore – en donnant aux services comme l’immobilier, les installations, la sécurité et les finances les données dont ils ont besoin pour déterminer si leurs exigences sont satisfaites. .

Alors, qu’est-ce qui vient ensuite?

Une fois que les trois points ci-dessus ont été abordés, que se passe-t-il ensuite ? Avoir une stratégie de travail hybride clairement définie permettra à une organisation de passer à l’étape suivante : mettre en place les bonnes personnes pour la soutenir. Ici, les étapes comprendront l’intégration du plan de bureau à domicile à long terme, la réimagination du bureau physique et sa connectivité, et le financement du futur lieu de travail.

Cet article sera le premier des quatre à venir au cours des prochaines semaines au cours desquels nous fournirons un guide pour aider les organisations à atteindre ces objectifs et à mettre en œuvre une approche de travail hybride qui satisfera tous les départements et employés, maintenant et à l’avenir. . Dans notre prochain article, nous verrons comment intégrer le bureau à domicile dans votre stratégie.