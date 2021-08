Définissez des conversations, nous vous expliquons étape par étape comment

in

Cette fois, nous allons vous apprendre à mettre en place des conversations sur WhatsApp Web si vous avez la version bêta, alors continuez à lire pour apprendre étape par étape comment exécuter cette nouvelle fonction de l’application.

Si vous souhaitez définir des conversations sur WhatsApp Web mais que vous ne pouvez pas car vous disposez de la version bêta, nous vous apprendrons cette nouvelle astuce pour y parvenir.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup outils que WhatsApp Web n’a pas encore l’application mobile, comme : l’ajout de contacts, les statuts de publication, l’ajout de filtres aux photos que vous allez envoyer et bien d’autres.

En fait, au fil des mois, la version Web a été assez oubliée, cependant, maintenant, ils se sont souvenus de cette plate-forme et ont ajouté les outils de conception de base.

Cette fois, nous allons vous apprendre une astuce pour que vous puissiez définir n’importe quelle conversation à partir de WhatsApp Beta pour le bureau d’une manière extrêmement simple.

Si vous êtes un utilisateur qui parle à plusieurs contacts par jour, alors il doit être très difficile de trouver la conversation d’une personne à qui vous accordez plus de priorité.

Lorsque vous définissez une conversation importante pour vous, elle restera toujours en haut de l’application et au-dessus de tout le monde, quelle que soit l’heure à laquelle ils ont parlé pour la dernière fois.

A noter que de nombreux utilisateurs dans le monde disposent de la version Beta de WhatsApp pour tester les nouveaux outils avant leur lancement officiel.

Lorsque vous entrez dans WhatsApp Web avec la version bêta, cette dernière vous montrera le mot « Bêta » en haut.

Si vous avez des conversations fixes dans l’application mobile, elles n’auront pas le même effet pour la version de bureau, cela signifie que les conversations ne seront plus fixes.

Et bien que vous puissiez définir les conversations dans le Web officiel de WhatsApp, dans la version bêta, ce n’est pas possible et si vous essayez, le message suivant apparaîtra.

L’option d’épingler les chats dans la version bêta pour une utilisation sur divers appareils Web WhatsApp n’est pas encore disponible. “

ÉTAPES POUR INSTALLER L’EXTENSION CHROMÉE

Depuis un ordinateur, allez sur ce lien pour télécharger l’extension Maintenant, cliquez sur ‘Ajouter à Chrome’ puis une mini fenêtre s’ouvrira où vous devrez cliquer sur ‘Ajouter une extension’. Dans cette partie, cliquez sur l’icône de puzzle (Extensions) qui se trouve dans le coin supérieur droit, à côté de la photo de profil Gmail. Toutes vos extensions Chrome s’ouvriront, mais recherchez « WA Web Plus pour WhatsApp » et cliquez sur les trois points verticaux sur le côté droit. Certaines options seront affichées et cliquez sur « Définir ». Si vous remarquez maintenant dans le coin supérieur droit, il y aura une icône de croix verte entourée d’un cercle, c’est l’extension que vous venez d’installer.

ÉTAPES POUR DÉFINIR DES CHATS DANS WHATSAPP WEB BÊTA

Cliquez sur l’icône de l’extension installée. Ensuite, plusieurs options s’ouvriront et vous devrez choisir celle qui dit « Épingler des chats illimités (Web uniquement). En bas, une barre sera activée où vous devrez écrire le nom du contact puis cliquer sur ‘Enregistrer’.