Définissez vos vues à court terme sur les actions AMC et vous ne serez pas déçu

Il n’est pas trop tard pour rouler AMC (NYSE :AMC) vague massive du stock avec le reste de la foule, mais vous devriez être prêt à sortir du stock AMC avant que le battage médiatique ne meurt.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

Le trading de dynamique sociale est là pour rester.

Les stocks de mèmes individuels peuvent aller et venir, mais nous ne voyons pas les « stocks de mèmes » dans leur ensemble nous quitter de si tôt. C’est pourquoi nous considérons les actions AMC comme un jeu à court terme potentiellement lucratif.

Ce ne sont pas des choix d’actions à conserver pendant des décennies, mais ils peuvent être rentables avec le bon état d’esprit. Mais en raison de leur nature, ils peuvent être tout aussi dangereux que rentables. Assurez-vous de les comprendre avant de suivre la mêlée dynamique dans les actions de mèmes telles que AMC.

Notre point de vue sur les actions AMC et autres actions Meme

Grâce à des applications de trading sans commission et incroyablement faciles à utiliser, les investisseurs particuliers ont récolté d’énormes récompenses en achetant dans GameStop (NYSE :GME). Mais, comme dans le jeu vidéo Frogger, il faut continuer à avancer. Prenez le train AMC, mais pas pour toujours. Montez à bord, profitez du paysage, puis descendez.

Avec nos autres sélections d’actions, nous recommandons généralement des actions avec une base solide et une énorme hausse à long terme. Donc, nous comprenons si recommander AMC et d’autres actions meme semble hypocrite.

Mais gardez à l’esprit que nous recommandons ici une stratégie à long terme – une stratégie « à court terme à long terme », si vous voulez.

Nous croyons fermement que les traders « Robinhood » ne sont pas un collectif de trading éphémère, mais plutôt un phénomène que nous connaîtrons maintes et maintes fois. Les actions changeront, mais la stratégie restera la même. Si vous essayez de monter des stocks de mèmes au soleil, vous vous brûlerez probablement.

En grandissant, vos aînés vous ont probablement dit de ne pas jouer avec le feu. En tant qu’élément dangereux, le feu doit être respecté et non joué avec. Si vous cuisinez avec le feu, vous comprenez les risques potentiels. Vous ne jetez pas d’huile d’olive autour d’une cuisinière à gaz avec une veilleuse allumée. Jouer avec le feu ne finit jamais bien.

Mais c’est la façon dont vous interagissez avec elle qui peut vous blesser. Le même conseil s’applique pour les actions meme.

Assurez-vous de connaître les risques associés à l’investissement en fonction du sentiment social.

Actions Meme : devriez-vous acheter des actions AMC ?

L’action GME a fait et continue de faire l’impensable. Le rallye de l’action GameStop contre les vendeurs à découvert a fait grimper l’action meme à des sommets sans précédent.

Et puis, il est revenu en dégringolant sur Terre.

Maintenant, nous assistons à la remontée de GME au sommet grâce à un renouveau du stock de mèmes, du battage médiatique à court terme. Avec 29,34% d’intérêt à court terme, il reste beaucoup de carburant pour ce feu particulier.

Et en parlant de feu, les nouvelles d’AMC continuent également d’alimenter le foyer d’un autre stock de mèmes.

Vous pensez peut-être que vous avez raté le coche, que les cours des actions sont partis sans vous, mais il y a de fortes chances que ce rallye ne soit pas terminé.

Rappelez-vous, GME a d’abord doublé son prix… puis il a vu des gains 10x.

Voici pourquoi nous pensons que plonger vos orteils dans AMC Entertainment pourrait être un plan décent, avec les bonnes dispositions.

D’une part, nous pensons que l’intérêt court actuel de 21% de l’action signifie qu’elle devrait rester une action mème attrayante pour le moment. A titre de comparaison, votre type S&P 500 société a moins de 5 % des actions vendues à découvert. Le ratio d’AMC n’est pas aussi élevé que celui de GameStop, mais il est toujours à la hauteur.

Ajoutez à cela des nouvelles récentes concernant AMC, leur PDG et la popularité croissante des salles de cinéma, et la scène est prête pour une croissance axée sur le battage médiatique.

Les performances et les titres récents de cette action ont également le potentiel d’attirer une nouvelle variété d’investisseurs, qui pourraient investir dans AMC pour des raisons autres que le fait d’être une action mème.

Les gens veulent revivre les films

Là où d’autres actions mèmes n’ont absolument aucune base pour la croissance qu’elles connaissent, l’action AMC a au moins une certaine profondeur.

Donc, si vous voulez être un connaisseur de stock de mèmes, AMC est un aussi bon choix que n’importe quel autre à avoir dans votre assiette.

Dans l’actualité cinématographique pertinente, Cruella et A Quiet Place Part II ont récemment attiré les cinéphiles hors de chez eux en nombre que nous n’avons pas vu depuis un moment.

A Quiet Place Part II a dominé le box-office, engrangeant 57 millions de dollars pour Primordial (NYSE :PGRE) au cours de son ouverture de quatre jours. Avant la pandémie, il était prévu que le studio rapporte 60 millions de dollars au studio – pas si loin de sa course post-pandémique.

de Disney (NYSE :DIS) Cruella a atteint une marque inférieure avec un total de 26,5 millions de dollars sur quatre jours. Ce n’est pas mal, étant donné que leur nombre inférieur pourrait être en partie dû au succès du film susmentionné.

Les perspectives d’avenir sont encore meilleures pour les salles de cinéma si l’on considère que Cruella est également disponible pour regarder sur le service de streaming en ligne de Disney. Les gens affluent vers les théâtres pour découvrir Cruella. Regarder sur un téléviseur haute définition à la maison ne suffit pas.

Les films en personne maintiendront-ils le soutien qu’ils ont maintenant dans un avenir plus lointain ? Cela reste à voir. Peut-être que les théâtres peuvent se réinventer et innover, mais nous ne voyons pas un retour permanent aux théâtres comme ils l’étaient autrefois.

Le PDG d’AMC accueille de nouveaux investisseurs

Le PDG d’AMC, Adam Aron, surfe fièrement sur la courte période aux côtés de la nouvelle vague d’investisseurs qui achètent les actions de sa société.

En tant que PDG d’un stock de mèmes, Adam Aron est assis au centre de toute cette folie, et il attise simultanément les flammes de la meilleure façon possible en encourageant la mentalité d’outsider défendue par Reddit.

Ces investisseurs de détail outsiders, ou «singes» comme ils se réfèrent parfois à eux-mêmes – une référence à la planète des singes – ont collectivement capté l’intérêt d’Adam, dans le bon sens. Le PDG est même allé jusqu’à faire un don de 50 000 $ à un fonds pour les gorilles à cause de cette blague sur les «singes».

Il a également retardé l’assemblée annuelle des actionnaires de la société de plus d’un mois pour trouver des moyens de rendre l’assemblée plus accessible aux nouveaux investisseurs.

Dans le même ordre d’idées, il a annoncé sur Twitter qu’il avait commencé à suivre les « singes » d’AMC sur les réseaux sociaux pour mieux comprendre la communauté qui n’a commencé que récemment à détenir une participation importante dans l’entreprise. Adam prétend également qu’il lit toutes les réponses et répond lui-même aux messages.

Il s’est engagé avec la communauté, ce que nous considérons comme établissant un plus grand sentiment de connexion et de familiarité entre AMC et la partie des investisseurs de détail de ses actionnaires qui n’existeraient pas autrement.

Les investisseurs de détail Underdog, rejoints par le propre PDG d’AMC, se rallient avec passion à AMC, une société outsider contre laquelle les investisseurs traditionnels parient.

Mais ce sont les passionnés de stock de mèmes puissants en nombre qui gagnent la bataille pour le moment.

Et on ne sait pas dans quelle mesure l’élan social peut faire grimper les cours des actions AMC. Mais on ne sait pas non plus jusqu’où AMC pourrait un jour chuter.

Mais… et je le dis très sérieusement… marchez prudemment.

Aussi rapidement que les stocks de mèmes ont rebondi, ils pourraient retomber sur Terre.

Et c’est pourquoi j’aime considérer les actions mèmes comme des “métiers à haut risque et à haute récompense”. Ce ne sont pas des investissements à long terme, qui débloqueront la richesse générationnelle grâce à des gains composés au cours des prochaines années.

Au lieu de cela, ces opportunités d’investissement sont les types d’opportunités que vous trouverez dans ma plate-forme de recherche exclusive de style capital-risque, Investisseur innovant – qui vise à identifier, à un stade précoce, les entreprises les plus innovantes et les opportunités d’investissement explosives sur le marché. Nous recherchons des opportunités asymétriques pour maximiser la récompense et minimiser le risque.

Pas GameStop, ou AMC, ou Bed Bath & Beyond, ou Koss. Potentiellement de grands métiers aujourd’hui. Mais de belles opportunités d’investissement sur 5 à 10 ans.

Nous trouvons des entreprises qui créent l’avenir. Des entreprises à la pointe de la révolution de la conduite autonome… des technologies pionnières d’édition de gènes… construisant le métaverse… créant des robots alimentés par l’IA pour tout automatiser… et plus encore.

Bien que les actions meme puissent générer un bon rendement à court terme, ces sociétés sont Opportunités d’investissement 10X qui peut créer une richesse générationnelle qui change la vie.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez investir dans la prochaine grande chose aujourd’hui, cliquez sur ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

