Définition Bigender, expliquée – Suis-je Bigender?

Alors que certaines personnes peuvent penser que vous ne pouvez être qu’un seul sexe, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il existe de nombreuses identités de genre pour les personnes qui ont plusieurs genres, y compris des identités telles que genderfluid, pangender et bigender.

Plus précisément, bigender « est un terme expansif de genre qui décrit une personne qui a deux genres », explique l’éducateur sexuel Goody Howard. Par exemple, les personnes bigender peuvent alterner entre le masculin et le féminin ou elles peuvent être les deux à la fois. Ils peuvent également être à deux identités de genre, comme féminin et masculin, ou trans féminin et agender, ou femme et genderqueer, etc.

Il est également important de noter qu’il n’y a pas de pronom défini pour quelqu’un qui est bigender, il est donc toujours important de demander les pronoms de quelqu’un si vous ne le savez pas. De plus, être bigender est une identité de genre. Cela n’a rien à voir avec leur orientation sexuelle ou leur attirance amoureuse.

La différence entre bigender, genderfluid, pangender et bisexuel

Comme expliqué précédemment, une personne bigender est de deux genres. Mais quelqu’un qui a un genre fluide, cependant, peut se sentir à travers plusieurs spectres de genre, a déclaré Courtney D’Allaird, directrice adjointe du Centre de ressources sur le genre et la sexualité de l’Université d’Albany, dans un précédent article de Cosmopolitan.com. Donc, quelqu’un qui est genderfluid n’est pas bisexuel comme quelqu’un qui est bigender.

Un autre terme que vous pouvez entendre dans le même contexte que bigender est pangender. Contrairement à bigender, quelqu’un qui est pangender “se sent à l’aise avec différents types d’étiquettes de genre”, explique Katie Lasson, sexologue pour Peaches and Scream, qui a déjà expliqué dans un article de Cosmopolitan.com. Cela signifie qu’une personne pangender est une compilation de tous les genres qu’elle connaît, comme transgenre, agender, non binaire et plus, à la fois.

Ensuite, en ce qui concerne les différences entre bigender et bisexualité, ils opèrent sur des spectres complètement différents. Bigender est une identité de genre et bisexuel est une orientation sexuelle. La bisexualité signifie être attiré par plus d’un genre, tandis que bigender signifie que vous êtes deux genres. Vous pouvez être à la fois bigender et bisexuel.

À quoi ressemble le bigender

Parce que le genre est une construction sociale, il n’y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise façon d’exprimer votre bigenderness. Cependant, une personne bigender pourrait n’avoir aucun problème à mélanger les attitudes féminines et masculines et les vêtements – ou elle pourrait s’en tenir à un sens de la mode strictement neutre.

Parce que l’expression bigender est si unique, il est important d’honorer une personne par qui elle vous montre qu’elle est. Demandez-leur leurs pronoms lorsque vous les rencontrez pour la première fois et respectez-les chaque fois qu’ils s’ouvrent à vous. Et rappelez-vous, personne n’a l’obligation d’éduquer ceux qui l’entourent ou de leur parler s’ils ne le souhaitent pas.

Signes que vous pourriez être bigender

Encore une fois, parce qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’être bigender, il n’y a vraiment aucun ensemble de règles qui peuvent déterminer, confirmer ou nier votre identité de genre. Cependant, Tatyana Dyachenko, psychologue experte en relations et sexothérapeute chez Peaches and Screams, a révélé quelques-uns des signes que vous pourriez être bigender :

Vous ne pouvez pas toujours vous rapporter au sexe qui vous a été assigné à la naissance. Cela pourrait donner l’impression que vous vous sentez plus masculin un jour, puis plus féminin le lendemain. Vous pourriez également vous sentir mal à l’aise lorsque quelqu’un utilise vos pronoms attribués à la naissance ou assume votre genre. Vous pouvez vous habiller à la fois au féminin et au masculin. Encore une fois, exprimer votre identité bigender est totalement unique et dépend de vous.Vous avez peut-être souffert de dysphorie de genre. La dysphorie de genre est le sentiment de malaise que les gens peuvent ressentir lorsqu’il y a un décalage entre leur identité de genre et leur sexe biologique. Cela peut être dû au fait que vous avez grandi dans un environnement où l’expression de genre était supposée ou parce que les gens autour de vous ne respectent pas votre identité.

Comment soutenir des amis ou des partenaires bigender

Quelqu’un qui est bigender n’est pas différent d’un homme ou d’une femme, il n’y a donc absolument aucune raison de les traiter différemment ou de les discriminer. Goody dit que “bien que les termes puissent être déroutants pour certains, il est important de se rappeler que le respect est gratuit et que l’affirmation de l’identité de genre des autres ne porte en rien atteinte à votre identité”.

De plus, elle suggère de soutenir ceux qui sont bigender ou toute autre identité en tirant parti du privilège cisgenre pour normaliser l’utilisation des pronoms, que ce soit en vous présentant avec vos pronoms ou en les ajoutant aux signatures de courrier électronique et aux canaux de médias sociaux. Vous pouvez également vous assurer de corriger les gens quand quelqu’un est mal sexuel et faire de votre mieux pour utiliser vous-même les bons pronoms.

“Si vous trompez quelqu’un, excusez-vous, répétez la phrase en utilisant les bons pronoms et passez à autre chose”, ajoute Goody. “N’offrez pas d’excuses ou de longues excuses, car cela appelle ensuite la personne que vous avez commise à vous consoler au milieu du mal que vous lui avez causé.”

Comment être une personne bigender fière

Bien qu’il y ait eu un drapeau précédemment défini pour la communauté bigender, il a été jugé inapproprié et problématique en raison du caractère de son créateur. Le créateur, qui s’était identifié comme faisant partie de la communauté LGBTQ+, a été interpellé pour avoir prétendument été transphobe et abusif envers ses partenaires.

Depuis que la preuve présumée du personnage du créateur a fait surface sur Tumblr (TW : transphobie, viol, abus, suicide et manipulation), de nombreuses personnes de la communauté bigender ont rejeté l’utilisation du drapeau et en recherchent actuellement un nouveau.

Cependant, il existe de nombreuses communautés sur les réseaux sociaux, telles que BiGender.net et le fil Bigender Reddit, où les gens peuvent se réunir et trouver le soutien d’autres personnes et alliés bigender. Le Bigender Pride Day est également célébré le 17 juin.

Sophia Melissa Caraballo Piñeiro Sophia est une rédactrice indépendante basée à New York avec une expérience dans l’écriture de tout, de la beauté et du style de vie à la santé et au bien-être.

