Définition demi-sexuelle – Signes que vous êtes demi-sexuel

Si vous avez déjà eu l’impression de pouvoir voir quelqu’un sous un jour sexuel seulement après avoir formé un lien émotionnel avec lui, vous êtes peut-être demisexuel. Le terme est une orientation sexuelle utilisée pour décrire une personne qui ne se trouve normalement pas attirée sexuellement par des personnes qu’elle ne connaît pas.

Il y a de fortes chances que vous en ayez au moins entendu parler – surtout après que Michaela Kennedy-Cuomo, la fille du gouverneur de New York Andrew Cuomo, soit récemment devenue demisexuelle en juin de cette année. Mais Wired rapporte que le mot est apparu pour la première fois sur un forum du réseau de visibilité et d’éducation sur l’asexualité le 8 février 2006.

Parce que le terme peut souvent être confondu avec le fait d’être gris sexuel ou d’avoir un faible désir sexuel, voici la ventilation de ce que cela signifie réellement d’être demisexuel et comment explorer vos sentiments et vos désirs demi.

Qu’est-ce que la demisexualité ?

La demisexualité est une orientation sexuelle qui tombe techniquement sous le parapluie de l’asexualité, explique la militante demisexuelle Kayla Kaszyca, coanimatrice du podcast Sounds Fake but Okay. “Les personnes demisexuelles ne forment une attirance sexuelle pour une personne qu’une fois qu’elles ont formé un lien affectif étroit avec elle”, dit-elle.

« La demisexualité concerne l’attirance sexuelle plutôt que l’action sexuelle. Et comme tout le monde, une personne demisexuelle peut choisir d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un qui ne l’attire pas.”

Les demisexuels sont des personnes qui ont généralement besoin de ressentir un lien émotionnel fort avec quelqu’un afin de ressentir une attirance sexuelle pour eux. En d’autres termes, les personnes demisexuelles sont capables d’attirance sexuelle mais uniquement dans des circonstances spécifiques.

Qui est exactement demisexuel ?

Il est courant de penser que la demisexualité est une déclaration générale pour quiconque n’aime pas les coups d’un soir, mais ce n’est en fait pas correct. “Beaucoup de gens ressentent une attirance sexuelle pour des personnes qu’ils ne connaissent pas, et j’ai des amis qui ne comprennent vraiment pas pourquoi je n’aime pas le sexe occasionnel”, explique l’écrivain et artiste demisexuel Essie Dennis. « Je ne ressens pas d’attirance sexuelle pour des personnes que je ne connais pas… et je n’ai pas vraiment de béguin de nature sexuelle. C’est juste une façon différente de vivre l’attirance. »

Encore une fois, la demisexualité concerne l’attirance sexuelle, pas l’action sexuelle. Il est donc important de garder à l’esprit qu’être demisexuel est différent de faire un choix actif de s’abstenir de relations sexuelles.

« Bien qu’il soit vrai que de nombreuses personnes attendent d’avoir un lien avec quelqu’un pour avoir des relations sexuelles, il n’est pas vrai que tout le monde n’éprouve pas d’attirance sexuelle tant qu’il n’y a pas de lien », explique Kaszyca. “Il y a une différence entre former une attirance sexuelle et décider de participer à un acte sexuel.”

Est-ce qu’être demisexuel est la même chose qu’avoir une faible libido ?

Une autre façon dont les gens se trompent souvent sur la demisexualité est de penser que c’est la même chose que d’avoir une faible libido ou une faible libido. Cependant, ce n’est pas parce que vous êtes demisexuel que vous êtes opposé à l’idée de sexe ou de plaisir sexuel. “La libido et l’attirance sont deux choses différentes”, explique l’écrivaine et militante demisexuelle Elle Rose. “Une personne peut avoir une envie de plaisir sexuel sans ressentir d’attirance sexuelle pour une autre personne.”

Il est également important de noter que même si la demisexualité indique un intérêt potentiel pour le sexe, certains demisexuels peuvent être repoussés par l’idée de sexe – et même s’ils ressentent une attirance sexuelle pour quelqu’un, ils ne voudront pas nécessairement agir sur cette envie.

Lorsque l’on parle de demisexualité, c’est une bonne idée de ne pas trop se concentrer sur le fait que la personne est prête ou veut avoir des relations sexuelles. Choisir d’avoir des relations sexuelles ou vouloir avoir des relations sexuelles pour des raisons émotionnelles ou même physiques n’est pas la même chose qu’être attiré sexuellement par quelqu’un.

“Ceux d’entre nous qui sont favorables aux relations sexuelles ne sont pas demisexuels ou asexués”, dit Rose. “[Demisexuality] se concentre sur ce que nous vivons en premier plutôt que sur notre attitude envers l’acte sexuel lui-même. »

Quelle est la différence entre demisexuelle, demiromantique, asexuée, allosexuelle et grise?

Bien que « demisexuel » tombe sous le parapluie « asexuel », ce ne sont pas des termes interchangeables. Une personne asexuelle n’éprouve aucune attirance sexuelle envers quiconque, quel que soit son sexe. Même si certains demisexuels peuvent vivre une expérience principalement asexuée, il existe généralement quelques exceptions pour cette attraction rare ou conditionnelle, explique Rose.

« Les demi-personnes et les personnes asexuelles sont physiquement capables d’avoir des relations sexuelles, et bien qu’elles ne soient peut-être attirées sexuellement par personne (ou pas tant qu’elles n’ont pas de lien étroit), cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas intéressées par le sexe », explique Kaszyca. . “Encore une fois, c’est un manque d’attirance sexuelle, pas un manque de désir sexuel.”

Alors que les personnes grises (ou grises asexuées, grises, grises) éprouvent rarement une attirance sexuelle, elles n’ont pas nécessairement besoin d’avoir la proximité émotionnelle qu’une personne demisexuelle fait.

« Essentiellement, les personnes demisexuelles ne forment une attirance sexuelle que dans certaines circonstances. Les as gris peuvent former une attirance sexuelle en toutes circonstances, cela n’arrive tout simplement pas souvent », explique Kaszyca.

« Demisexuel » est différent de « allosexuel » parce que ce terme est utilisé pour décrire toute personne qui ressent une attirance sexuelle. Et encore une fois, les personnes demisexuelles doivent d’abord former un lien émotionnel avant de ressentir toute sorte d’attirance sexuelle.

« Demisexuel » est également différent de « démiromantique » parce que le premier parle d’attirance sexuelle et le second d’un lien émotionnel / romantique – et aucun des deux termes ne traite de l’expérience vécue.

Termes connexes:

Peut-on être demisexuel et avoir une autre orientation ?



Non seulement vous pouvez être demisexuel et avoir une autre orientation sexuelle ou romantique, mais il y a souvent beaucoup de chevauchements. Parce que la demisexualité décrit simplement le fait qu’une personne ne peut former une attirance sexuelle que s’il existe un lien émotionnel fort, elle ne décrit pas les préférences de genre (ou leur absence).

“Leur attirance sexuelle pourrait finir par se pencher davantage sur les hommes, les femmes ou tout autre genre, et la mesure dans laquelle cela se produit influencerait s’ils seraient quelque chose comme demi-bisexuels”, explique Yasmin Benoit, militante primée pour l’asexualité.

Certaines personnes n’en ressentent tout simplement pas le besoin, tandis que d’autres aiment être aussi précises que possible. Il n’y a pas de mauvaise façon de s’étiqueter (ou de ne pas s’étiqueter). « Les étiquettes sont des outils pour vous aider à décrire votre expérience, pas un test à respecter », note Rose.

À quoi ressemble le fait d’être demisexuel

Parce qu’être demisexuel est sur un spectre, ce que cela signifie peut sembler et se sentir un peu différent pour tout le monde. Certaines personnes demisexuelles préfèrent être amies avec quelqu’un avant d’ouvrir une conversation sur les rendez-vous amoureux. D’autres peuvent ne jamais ressentir aucune sorte d’attirance sexuelle pour qui que ce soit.

Rose explique que si l’attirance sexuelle de certaines personnes peut se produire très rapidement, pour d’autres, l’attirance sexuelle peut prendre plusieurs années. “L’attirance sexuelle peut également fluctuer au sein de la demisexualité : peut-être que vous en faites l’expérience une fois que le lien est formé, puis il disparaît”, explique Rose.

Quels sont les signes que vous pourriez être demisexuel ?

Parce qu’être demisexuel ressemble et se sent différent pour tout le monde – et peut être déroutant par rapport à d’autres orientations sexuelles comme le gris et l’asexuel – voici quelques expériences courantes qui, selon les experts, pourraient indiquer votre demisexualité :

Vous ne vous êtes jamais senti attiré sexuellement par quelqu’un que vous venez de rencontrer ou que vous n’avez même pas rencontré, comme une célébrité. Vous n’êtes généralement pas attiré sexuellement par quelqu’un à moins que vous ne soyez un ami ou que vous le connaissiez depuis longtemps. Vous n’êtes pas sûr de la façon dont les gens ressentent l’attirance sexuelle avant de former un lien amoureux étroit. Parfois, vous aviez l’impression de simplement passer par les mouvements du sexe sans être sexuellement excité / attiré par votre partenaire. vous ne ressentez pas d’attirance sexuelle. à quelqu’un. Vous appréciez la proximité du sexe même si vous ne ressentez pas d’attirance sexuelle pour votre partenaire (vous pourriez plutôt ressentir une attirance purement romantique). La pornographie ne vous attire généralement pas.

Comme pour toute orientation sexuelle, déterminer si vous êtes demisexuel se résume à des expériences et à une réflexion sur soi. Envisagez d’expérimenter différents types de relations, de médias ou d’activités pour voir si l’attirance sexuelle se développe.

Dennis suggère également d’avoir des conversations ouvertes avec des personnes en qui vous avez confiance. “C’était très libérateur pour moi d’avoir des discussions honnêtes avec mes amis sur l’attirance sexuelle afin de réaliser que j’étais différent [from] eux », dit-elle. “Les espaces sans jugement sont si importants.”

En fin de compte, si le terme semble valide – ou proche – vous pouvez l’utiliser. En fait, Rose explique que parfois déterminer s’il vous identifie correctement est aussi simple que de l’essayer. “[Even] si vous décidez plus tard que ce n’était pas pour vous, cela n’invalide pas le moment où vous pensiez que c’était le cas ou n’invalide pas vos expériences qui viennent après », dit-elle. « Les étiquettes n’ont pas besoin de stagner. Les gens ne le sont certainement pas. »

Comment trouver une communauté en tant que personne demisexuelle

Si vous recherchez une communauté demisexuelle plus affirmée ou si vous souhaitez simplement des ressources supplémentaires, il existe de nombreuses options. En plus de The Trevor Project et TrevorSpace, il existe un certain nombre de groupes Facebook qui offrent un soutien demisexuel, tels que The Demisexual Safe Space, The Demisexual Group, Demisexual Social Community et Agender, Aromantic et Asexual.

Il y a aussi un drapeau ! Le drapeau demisexuel est similaire au drapeau asexué de bandes horizontales noires, grises, blanches et violettes, mais au lieu de la bande noire, il a un triangle noir sur le côté gauche.

Comment être un meilleur allié

La première étape pour montrer votre alliance est simplement d’écouter vos amis et partenaires qui sont demisexuels. “La demisexualité peut être difficile à comprendre, et nous le savons”, dit Kaszyca. « Même si vous ne comprenez pas quelque chose au début, ne l’écartez pas ou ne l’effacez pas. Faites de votre mieux pour écouter les expériences des personnes demisexuelles et les prendre en compte. En fin de compte, croyez les gens sur parole. Si quelqu’un vous dit qu’il est demisexuel, croyez-le.”

C’est une bonne idée de prendre le temps de vous renseigner sur ce que cela signifie d’être demisexuel plutôt que de supposer que votre ami ou partenaire sera votre éducateur. Cela vous permet d’avoir des conversations plus éclairées. Essayez de vous abonner à une newsletter comme Ace Week ou recherchez différents militants demisexuels et asexuels que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Bien que certaines ressources puissent sembler axées sur l’asexualité, elles vous donneront tout de même un bon point de départ pour votre cheminement vers la compréhension de la demisexualité.

