Définition des horaires de la Copa del Rey de Granada

20/12/2021 à 18:56 CET

.

L’Association des clubs de basket-ball (ACB) a annoncé lundi les horaires des matchs de la prochaine Copa del Rey, qui se jouera au Palacio de los Deportes de Grenade à partir du jeudi 17 février de l’année prochaine, avec le choc inaugural du quarts de finale à 18h30.

Les jeudi 17 et vendredi 18, deux quarts de finale seront joués chaque jour, l’un à 18h30 et l’autre à 21h30. Les gagnants de Les centres de jeudi seront mesurés le samedi 19 février à 18h30 lors de la première demi-finale, tandis que les vainqueurs des quarts de finale de vendredi disputeront la deuxième demi-finale samedi à 21h30.

La grande finale est prévue dimanche à 18h30, a confirmé l’ACB ce lundi. Les sept matches de la Copa del Rey seront diffusés en direct sur la chaîne Vamos de Movistar +.

Ce mardi, les billets seront mis en vente pour assister à l’intégralité du tournoi de la coupe, avec huit catégories différentes, des prix variant entre 150 et 650 euros – sans compter les 1 500 euros du VIP – et qui peuvent être achetés à partir de midi via le web acb.com .