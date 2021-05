Définition des huitièmes duels de l’Open de paddle-tennis de Santander

26/05/2021 à 22:18 CEST

Ale Galán Oui Juan Lebron, dispensé au premier tour en tant que couple numéro un du classement, vous savez déjà qui seront vos premiers rivaux à l’Open de Santander. Ils seront mesurés à leurs débuts à Ramiro Moyano Oui Juan Rico qu’ils ont éliminé Miguel Semmler Oui Javi leal, le couple de révélation du passé Cupra Vigo Open, après avoir surmonté la pré-qualification, la précédente et atteint les quarts. Lebron Oui Prince Ils chercheront leur deuxième titre du parcours après avoir remporté le premier rendez-vous de la saison à Alicante.

De leur côté, les champions du tournoi galicien, Fernando Belasteguin Oui Sanyo gutierrez ils feront leurs débuts avant Lucas Bergami Oui Lucas Campagnolo. Le duo brésilien a joué dans ce premier tour l’un des couples avec le plus de projection du circuit, celui formé par Javi Martinez Oui Agustin Gutierrez. Le jeune duo a présenté la bataille dans le premier set qu’il a perdu 7-5 et n’a pas récupéré dans le second qui est également tombé du côté de leurs rivaux 6-3.

Les finalistes de Vigo, Paquito Navarro Oui Martin Di Nenno ils devront faire face Miguel Yanguas et Ivan Ramirez cherche une place dans les quartiers. La grande surprise de la journée au Palacio de los Deportes de Santander est venue de la main de Rafa Mendez Oui Gonzalo rubio. À leurs débuts en couple, ils se sont classés en quarts de finale du tournoi après avoir éliminé le couple numéro sept mondial en trois sets et avec un retour en 4-6, 7-6 et 6-4.

Pablo Lima Oui Agustin Tapia ils affronteront Gerómino González Oui Javi Rico. Franco Stupaczuk Oui Ale ruiz Après un affrontement serré contre Agustín Silingo et Mati Díaz (6-4, 5-7, 6-2) ils ont surmonté le match nul et auront comme adversaires au deuxième tour Arturo Coello Oui Miguel Lamperti qu’ils ont éliminé Juan Martin Diaz Oui Coki Nieto 82-6, 6-2, 1-6).

Virginie Riera Oui Patty Llaguno, champions à Vigo, ont commencé leur participation au tournoi contre Araceli Martinez Oui Sandra Hernandez ceux qui ont éliminé par 0-6, 6-4 et 0-6 et auront Marta Talaván Oui Lorraine Rugo comme prochains adversaires. Avec beaucoup de travail, les jumeaux ont également surpassé Alayeto son premier affrontement imposant Ariadna Cañellas et moiGodallier par 7-5 et 6-4.

Le numéro un au monde, Gemma Triay Oui Ale salazar commencera avant Rachel Piltcher Oui Esther Boucher. Le numéro deux du classement, Marta Marrero Oui Marta Ortega feront leurs débuts avant Alba Galán Oui Mari Carmen Villalba, qui n’a pas disputé leur huitième de finale en raison de la blessure d’un de leurs rivaux.