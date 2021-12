Définition des premières demi-finales du Tournoi des Masters

16/12/2021 à 20:38 CET

Le couple espagnol Marta Marrero-Lucia Sainz et celui formé par l’Argentin Franco Stupaczuk et espagnol Alex Ruiz Ils ont signé la victoire en quarts de finale du Masters Tournament 2021, pour devenir les premiers demi-finalistes du tournoi.

Stûpa (numéro 8 du classement) et Ruiz (9) ils ont réussi à revenir contre le Brésilien Pablo Lima et la débutante espagnole ‘Momo’ González un match qui leur a été opposé au premier set, pour finalement s’imposer dans le match 2-1 (6-1, 5-7 et 5-7).

chaux (12 et ‘Momo’ (17) ont signé un retentissant 6-1 dans le premier set, où ils ont affiché leur meilleur jeu, très précis. Dans les deux prochains enjeux, très égaux, la régularité et le succès dans les moments décisifs de Stûpa Oui Ruiz ils ont fait pencher la balance en leur faveur.

Stûpa Oui Ruiz cherchera une place en grande finale avant Ale Galán Oui Juan Lebron. Le numéro un plié à Lucho Capra Oui Maxi sanchez (6-2 et 6-2).

Dans la case féminine, les Espagnoles Marta Marrero (11 et Lucie Sainz (7) a battu l’Argentine en deux sets, 5-7 et 0-6 Delfi Brea (6) et l’espagnol Elisabet Amatriaín (17), qui a remplacé les blessés Tamara Icardo, partenaire régulier de Terrain.

Le match a été marqué par l’égalité lors d’un premier tour au cours duquel Brea / Amatriaín Ils ont réussi à stopper en grande partie mais sans récompenser les assauts de leurs rivaux, pourtant bien supérieurs dans le second, où ils ont affiché leur meilleure pagaie, dominé et brillé pour obtenir un ticket pour les demi-finales. En demies ils affronteront les jumeaux Alayeto qui a donné la cloche en gagnant les numéros Alejandra Salazar Oui Gemma Triay par 6-3 et 6-2.