Définition du parcours de la Volta Ciclista a Catalunya en 2022

16/11/2021 à 13:37 CET

Marc del rio

La 101e édition de La Volta Ciclista a Catalunya, qui se tiendra en 2022, a déjà annoncé son parcours. La course cycliste mythique, qui se déroulera entre les 21 et 27 mars, aura sept étapes de profil différent.

Le test commencera dans la ville de Sant Feliu de Guíxols, qui soulagera Calella après que la municipalité du Maresme a accueilli le départ de la course la dernière neuf ans.

L’Escala fait ses débuts et la fin de l’étape à Perpignan 67 ans plus tard

La deuxième étape, commençant en L’Escala, marquera les débuts de cette ville de La Volta. Une journée qui se terminera à Perpignan, ville où l’épreuve cycliste s’arrêtera après l’avoir fait pour la dernière fois en 1955.

La Molina et Boi Taüll, le haut de gamme

Côté haut de gamme, si dans l’édition centenaire, Vallter 2000 et Port Ainé ont été les sommets choisis, en 2022 ce seront La Molina et Boi Taüll les paysages de montagne choisis pour terminer les étapes.

Une fois les ascensions terminées, la course arrivera à Garraf, où Vilanova i la Geltrú Il accueillera à nouveau une finale d’étape six ans plus tard.

Avant-dernière étape le long de la Costa Daurada avant de terminer à Barcelone

L’avant-dernière étape passera par la Costa Daurada entre les villes de Salou et Cambrils pour le dimanche 27 pour mettre un terme à la traditionnelle étape avec départ et arrivée en Barcelone.

Adam Yates a remporté la dernière édition

Reste à voir la liste des cyclistes qui décideront de faire partie de la prestigieuse épreuve, qui regroupe généralement les meilleurs cyclistes du peloton et qui, lors de la dernière édition, mettait en vedette les Britanniques. Adam Yates en tant que gagnant.