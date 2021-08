Définition obligatoire de l’hétérosexualité – Qu’est-ce que Comphet ?

Bien que « comphet » puisse ressembler à un cours d’éducation générale que vous suivez en première année d’université, il s’agit en fait d’une abréviation pour « l’hétérosexualité obligatoire », c’est-à-dire l’idée que l’hétérosexualité est la norme attendue, explique Rob Semple (ils / eux), un agender artiste et coanimatrice de Inner Hoe Uprising, un podcast féministe noir queer. « L’hétérosexualité obligatoire est la norme qui est promue socialement », disent-ils. “C’est pratiqué par habitude.”

Suite à la résurgence du Masterdoc « Am IA Lesbian » sur TikTok, des conversations sur l’hétérosexualité obligatoire – ou « comphet » en abrégé – ont fait leur apparition sur le Web. Le doc de 31 pages a été écrit par Angeli Luz et publié à l’origine sur Tumblr en 2018. La majeure partie du master doc traite des pressions sociétales sur les femmes et les personnes assignées à la naissance (AFAB).

« « Obligatoire » est le contraire de « facultatif », indique le document. “Être hétéro est quelque chose que notre culture essaie de nous imposer.”

Qu’est-ce que l’hétérosexualité obligatoire ?

Selon Cheyenne M. Davis (elle / elles), écrivaine sexuelle et fondatrice d’Unveild, une publication sur le sexe et le kink pour Black and Brown Folx, “l’hétérosexualité obligatoire” est la notion que l’hétérosexualité est la seule sexualité valide et que tout le monde devrait être / est censé être droit.

“C’est nocif pour les personnes queer, trans et/ou non cisgenres”, disent-ils. “Cela efface et diabolise ces identités tout en essayant de nous forcer à adopter un système où nous devons faire preuve de droiture et de cisaillement.”

Cela peut ressembler à votre mère insinuant que vous sortez avec votre ami, votre nouveau collègue vous demande si vous avez un petit ami, ou quelqu’un demande à votre frère gay quand il va « trouver une femme et s’installer ».

« Selon cette idée, toute personne qui n’est pas hétérosexuelle est considérée comme déviante », explique Luna Matatas (elle), éducatrice du plaisir et créatrice de Peg the Patriarchy. “Cela favorise la stigmatisation, renforce les motifs de discrimination et limite la compréhension de la sexualité et du genre comme expansifs et fluides.”

Bien que l’hétérosexualité obligatoire puisse être manifeste – comme un salon de massage utilisant le terme « massages en couple » pour désigner un massage pour un homme et une femme, Sam Riddell (elle/elle), vidéaste queer et coanimateur d’Inner Hoe Uprising, explique qu’il est souvent plus subtil et insidieux.

“L’hétérosexualité obligatoire est le coup de pouce sociétal qui pousse les gens à opter pour des relations hétérosexuelles, qu’ils le veuillent vraiment ou non”, dit-elle.

En d’autres termes, l’hétérosexualité obligatoire peut signifier des choses comme (1) ne chercher que des hétéros sur Tinder parce que tous vos amis le font, mais aussi (2) vous imaginer avoir un mariage hétéro parce que vous avez grandi en regardant des comédies romantiques hétéros. et voir des mariées hétéros dans les magazines.

L’histoire de chétérosexualité obligatoire

L’expression hétérosexualité obligatoire est entrée en vigueur après l’essai de l’écrivaine féministe lesbienne Adrienne Rich en 1980 sur l’hétérosexualité obligatoire et l’existence lesbienne. Dans l’essai, Rich explique à quel point les idées nuisibles sur les lesbiennes, comme « elles ne sont pas vraiment gays » ou « elles n’ont tout simplement pas rencontré le bon gars », sont enracinées dans le patriarcat, c’est-à-dire refuser aux femmes leur propre sexualité et les forcer à rôles domestiques comme les épouses et les mères.

Elle explique que le sexe est généralement centré sur les hommes cis et leur plaisir et que les conversations sur le sexe ne traitent généralement pas des femmes et des personnes AFAB.

« Rich a écrit que l’hétérosexualité est considérée comme la seule sexualité acceptable et que la société crée des systèmes d’oppression basés sur cette idée, à travers des institutions d’éducation, de justice et de santé », explique Matatas. “Cela espère imposer l’hétérosexualité comme naturelle et l’homosexualité comme déviante.”

Comme Rich le décrit, lorsque l’hétérosexualité est considérée comme « attendue » ou comme la seule identité acceptable, les personnes homosexuelles se sentent obligées d’être hétérosexuelles.

“Cela crée une obligation d’aller avec le statu quo”, dit Matatas. “Cela pourrait empêcher quelqu’un d’explorer sa sexualité et son genre ou d’honorer ce qu’il sait être vrai à propos de son orientation sexuelle.”

Comment les lesbiennes et les femmes queer sont affectées par comphet

Dans le master doc, Luz décrit que si l’hétérosexualité obligatoire affecte les personnes de tous genres et sexualités, elle affecte particulièrement les lesbiennes et les femmes queer. “C’est parce que l’hétérosexualité obligatoire est facilement liée à la misogynie qui fait que les sexualités et les identités des femmes sont définies par nos relations avec les hommes”, dit-elle.

Comme Luz le décrit, les pressions sociales qui vous disent d’être « cool » pour que les garçons vous apprécient ou de commencer à planifier votre mariage étant enfant sont les mêmes pressions qui font qu’avoir un petit ami semble être un exploit. Bien que toutes les femmes et les personnes AFAB soient confrontées à ce problème, les femmes lesbiennes et homosexuelles doivent naviguer dans la misogynie et les gens supposent qu’elles finiront avec des hommes.

« Quand vous êtes formé dès l’enfance à considérer les relations amoureuses / sexuelles avec des hommes – et uniquement des hommes – comme des objectifs de vie majeurs, comment séparez-vous cela de ce que vous voulez ? » dit Lumière.

Selon Luz, l’hétérosexualité obligatoire peut ressembler à une voix dans la tête des femmes lesbiennes ou queer qui dit qu’elles doivent être hétérosexuelles, même lorsqu’elles sortent avec des femmes. Si votre famille vous demande si vous êtes « vraiment » gay, votre patron a dit qu’il n’avait pas « réalisé » que vous étiez gay, ou vos amis disent qu’ils ne pensent pas que vous « finirez » avec des femmes, hétérosexualité obligatoire peut vous faire remettre en question votre identité queer.

« L’hétérosexualité obligatoire est ce qui oblige les lesbiennes à lutter pour apprendre la différence entre ce qu’on vous a appris que vous voulez (être avec des hommes) et ce que vous voulez (être avec des femmes), c’est pourquoi tant de lesbiennes sont sorties avec des hommes à un moment donné. , “elle dit.

Comment les autres personnes LGBTQ + sont affectées par comphet

Comphet affecte également d’autres identités LGBTQ +. Par exemple, un homme gai peut faire face à l’hétérosexualité obligatoire si les gens supposent qu’il est hétéro, ou une femme bisexuelle peut y faire face si quelqu’un dit qu’il n’est « pas vraiment bi ».

Matatas dit que le comphet fonctionne souvent en tangente avec d’autres systèmes d’oppression comme le racisme, le capacitisme, la fatphobie et le classisme.

“Lorsque nous créons n’importe quel type de hiérarchie, cela soutient inévitablement d’autres hiérarchies dans la société”, dit-elle. “L’hétérosexualité obligatoire est enracinée dans la masculinité coloniale blanche, où les systèmes de suprématie blanche et de patriarcat soutiennent l’idée que l’hétérosexualité et la binaire des genres sont la norme.”

Comme le partage Mantatas, pour les personnes queer et trans, en particulier les personnes de couleur queer et trans (QTPOC), le fait de ne pas respecter la norme sociétale prescrite peut augmenter votre risque de violence, de privation du droit de vote et de discrimination en matière d’emploi et réduire votre accès aux soins de santé et à la représentation médiatique. . Cela signifie que comphet affecte toutes les personnes queer mais affecte particulièrement les personnes queer d’autres identités marginalisées.

Davis poursuit que comphet est une extension d’un système binaire suprémaciste blanc.

“En tant que personne non seulement noire mais aussi grosse, non binaire et queer, je suis rendue invisible et socialement inacceptable à cause de mes intersections, et mon identité, à elle seule, va à l’encontre de l’hétérosexualité obligatoire”, disent-ils.

En quoi le comphet est différent de l’hétéronormativité, du cisnormatif et du cishet

Per Riddell, « L’hétéronormativité est la perception sociétale selon laquelle les relations hétérosexuelles sont la norme et tous les autres types de relations sont « autres ».

L’hétéronormativité est la notion objective d’assumer la rectitude, où comphet décrit généralement un individu ressentant ces pressions.

Comme Riddell le partage, la compréhension se produit à cause de l’hétéronormativité, c’est-à-dire que les personnes homosexuelles peuvent ne jamais « sortir » ou les personnes bi-curieuses peuvent ne jamais explorer leur sexualité parce qu’elles ressentent la pression d’être hétérosexuelles, et être dans une relation hétérosexuelle vous donne des privilèges hétérosexuels.

«Certains de ces privilèges incluent la sécurité publique et l’absence de harcèlement, historiquement la possibilité de se marier, plus récemment, la possibilité d’adopter et d’accueillir des enfants sans craindre d’être discriminé dans certains États», dit-elle.

“L’hétéronormativité est un ensemble de comportements et de valeurs basés sur l’application d’institutions complètes”, explique Matatas. “L’hétéronormativité suppose un genre binaire et protège certaines institutions complètes, comme supposer que le mariage n’est qu’entre un homme cis et une femme cis.”

Matatas poursuit que parce que les relations hétérosexuelles sont souvent romancées dans les films, la télévision et les livres, les personnes homosexuelles peuvent ressentir une pression pour « se comporter » selon des normes hétéronormatives. Cette pression à vivre selon des normes hétéronormatives est concurrentielle.

Cisnormatif est un terme similaire à hétéronormatif mais sur le genre. Rappel : une personne cis est une personne qui s’identifie à son sexe assigné à la naissance. La cisnormativité signifie supposer que tout le monde est cis et affirmer ainsi qu’être une personne transgenre est « déviant » ou faux.

Cishet est une abréviation pour quelqu’un qui est cisgenre et hétérosexuel. Il peut être utilisé comme nom, c’est-à-dire quelqu’un qui est cisgenre et hétérosexuel, ou comme adjectif, c’est-à-dire quelque chose qui dépeint / rappelle les personnes cisgenres et hétérosexuelles, comme un film de Kate Hudson.

Bien que certaines personnes Cishet puissent perpétuer l’hétéronormativité, il existe de nombreux alliés Cishet qui soutiennent les personnes queer et trans. Apportez un cishet ne signifie pas que vous êtes homophobe ou hétéronormatif – cela signifie simplement que vous êtes cisgenre et hétérosexuel.

Que faire si vous êtes affecté par comphet

Si vous êtes une personne queer et que vous avez affaire à des compétences internes ou externes, cela peut vous aider à vous engager avec des médias positifs pour les homosexuels et à vous connecter avec les communautés queer. Des podcasts comme Inner Hoe Uprising, Dyking Out et Food 4 Thot. De plus, trouvez des centres LGBTQ + dans votre région ou des groupes en ligne comme PFLAG, Trevor Space et Empty Closets.

Si vous vous interrogez sur votre identité et que vous vous sentez affecté par le comphète, les experts partagent qu’il peut être utile de parler avec un thérapeute d’affirmation queer ou un expert en santé mentale. (Vous pouvez télécharger et utiliser une application comme TalkSpace pour 49 $ par semaine.) De plus, parler à des personnes LGBTQ + et entendre les expériences des autres peut vous aider à suivre votre propre chemin. Écouter plus de podcasts queer et regarder plus d’émissions de télévision ou de films avec des personnages queer peut élargir votre exposition aux personnes queer.

Si vous êtes un cishet qui s’engage à être un allié et à démanteler le comphet, essayez d’être intentionnel avec votre langue. Des termes comme « rendez-vous » ou « partenaire » incluent le genre et ne supposent pas que quelqu’un est hétéro. Par exemple, vous pouvez dire des choses comme « vous amenez un rendez-vous ce soir ? » ou « voyez-vous quelqu’un » plutôt que « amenez-vous un gars ? » ou “avez-vous un petit ami?”

De plus, vous pouvez faire votre part dans votre école ou votre lieu de travail pour vous assurer que les personnes homosexuelles se sentent à l’aise de parler de leur vie et/ou d’amener leurs partenaires à n’importe quel événement. Si quelqu’un vous parle, soutenez-vous et validez plutôt que de dire « je n’aurais jamais su » ou « je ne pensais pas que tu étais gay ».

Griffin Wynne Griffin est une écrivaine et artiste queer vivant actuellement à Philadelphie, en Pennsylvanie.

