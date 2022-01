Définitive : Kiko Martínez contre. Josh Warrington, le 26 mars à Leeds, dans un grand calendrier sportif

Communiqué de presse

Matchroom organisera sept soirées, avec divers titres à gagner, aux États-Unis et au Royaume-Uni pour lancer l’année. DAZN diffusera tous les événements en direct.

• Samedi 5 février : Jessie Vargas vs. Liam Smith

L’ancienne championne du monde des poids deux Jessie Vargas affrontera un autre ancien champion du monde, l’Anglais Liam Smith, dans un match au pronostic incertain. Le titre mondial des super-mouches WBC sera à la recherche d’un nouveau propriétaire, avec le Thaïlandais Srisaket Sor Rungvisai et le Mexicain Carlos Cuadras en compétition pour les ceintures verte et or à la Gila River Arena de Glendale (États-Unis).

• Samedi 12 février : Daniel Jacobs vs. John Ryder

John Ryder affrontera un événement clé de sa carrière contre l’ancien champion du monde Daniel Jacobs à l’Alexandra Palace de Londres.

• Dimanche 27 février : Lawrence Okolie c. Michal cieslak

Le champion du monde WBO Cruiserweight Lawrence Okolie fera sa deuxième défense de ceinture contre le Polonais Michael Cieslak.

• Samedi 5 mars : Estrada vs. Chocolatito III

Juan Francisco Estrada et Román «Chocolatito» González se rencontreront pour la troisième fois, après avoir joué dans l’un des meilleurs combats de 2021. Le titre mondial WBA et la ceinture du magazine The Ring seront en lice à la Pechanga Arena de San Diego (États-Unis ).

• Samedi 12 mars : Leigh Wood c. Michael Conlan

Leigh Wood exposera le titre mondial WBA des poids plume, après l’avoir remporté en juillet contre Xu Can. Le champion par intérim Michael Conlan boxera au Motorpoint Arena de Nottingham, au Royaume-Uni, après avoir battu TJ Doheny le 6 août.

• Samedi 19 mars : Vergil Ortiz Jr. vs. Michael McKinson

Le combat entre l’invaincu Vergil Ortiz Jr et Michael McKinson sera en tête d’affiche de la soirée organisée par Golden Boy Promotions.

• Samedi 26 mars : Kiko Martinez vs. Josh Warrington II

L’Espagnol Kiko Martínez mettra en jeu le titre mondial IBF des poids plume contre une vieille connaissance, l’Anglais Josh Warrington. Le premier combat entre les deux s’est soldé par une victoire de Warrington dans un combat rapproché, mais « The Sensation » cherchera à riposter lors du match revanche qui se tiendra à la First Direct Arena de Leeds (Royaume-Uni).

Eddie entend, président de Matchroom Boxing, a déclaré : «Nous terminons 2021 avec de l’action et j’ai hâte de commencer en 2022. Ce sera une année très excitante pour Matchroom et DAZN avec de superbes soirées à travers le monde. Je suis ravi du calendrier que nous avons mis en place pour commencer l’année – unifications, titres mondiaux et soirées de changement de carrière, et nous pourrons en ajouter bien plus bientôt ».

Ed brise, vice-président exécutif des droits chez DAZN, a déclaré : «Après un programme de combat intense à DAZN pour clôturer 2021, nous nous engageons comme toujours à maintenir ce rythme avec nos partenaires et sommes ravis d’annoncer un début sans précédent pour 2022, une année qui verra de nouveaux matchs annoncés régulièrement alors que nous continuons à livrer. boxe non-stop aux abonnés du monde entier ».