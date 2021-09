Défis Fortnite Saison 7 Semaine 14

C’est l’aube du dernier jour de la saison 7 de Fortnite. Les défis de la semaine 14, y compris plus de quêtes légendaires et épiques, sont à nos portes. Avec un assaut final contre les extraterrestres prévu, les défis de cette semaine vous feront faire les enchères de Slone une dernière fois. Les quêtes légendaires seront mises en ligne le mercredi 8 septembre à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE, tandis que les quêtes épiques et les quêtes sauvages suivront exactement 24 heures plus tard.

Saison 7 Semaine 14 Quêtes Légendaires

Obtenez les commandes de Slone à partir d’un téléphone public – 15 000 XPAvertissez les personnages d’une catastrophe imminente (3) – 45 000 Panneaux d’avertissement XPPlace (4) – 30 000 XPFermez les radars (2) – 30 000 XPSpoilez la tentative de sabotage de la taupe (1) – 30 000 XPConfrontez la taupe ( 1) – 30 000 XP

Saison 7 Semaine 14 Quêtes épiques

Activez une faille après l’avoir achetée auprès d’un personnage (1) – 30 000 XPRécupérez des objets fourragés au Complexe de Corny (4) – 30 000 XPDétruisez des œufs extraterrestres (3) – 30 000 XPÉliminez un parasite extraterrestre attaché (1) – 30 000 structures XPGnite à Holly Hatchery et Corny Complexe (25) – 30 000 adversaires XPDamage dans un véhicule (150) – 30 000 pneus XPPop sur les véhicules IO (1) – 30 000 XP

Quêtes Saison 7 Semaine 14 Semaines Sauvages

Dépenser des lingots d’or (3 000) – 20 000 XPSpend des lingots d’or (15 000) – 30 000 XPSpend des lingots d’or (50 000) – 50 000 XP

Les quêtes d’histoire de cette semaine s’articulent autour de la guerre totale à laquelle nous nous attendons lors de l’opération : Sky Fire le 12 septembre. obtenir les commandes de Slone à partir d’un téléphone public, visitez n’importe quel téléphone public à un arrêt de bus. Nous avons tendance à aimer celui à la limite ouest de Misty Meadows afin que vous puissiez piller après.

À avertir les personnages d’une catastrophe imminente, parlez à trois PNJ quelconques. Vous pouvez les trouver en utilisant notre guide des emplacements des PNJ pour la saison 7. Quand il est temps de placer des panneaux d’avertissement, vous devrez en placer quatre, mais il existe plusieurs emplacements pour terminer cette quête. Cherchez sur les trottoirs de Dirty Docks, Misty Meadows ou Pleasant Park. Étant donné que Slone a étudié la trajectoire probable d’un vaisseau mère abattu, cette quête indique probablement quels endroits pourraient recevoir des transformations majeures de la saison 8.

À éteindre les paraboles radar, dirigez-vous vers deux des nombreuses stations d’antenne parabolique autour de l’île. Si vous êtes nouveau dans la saison, suivez simplement les lumières rouges vives lorsque vous quittez le bus de combat. Approchez-vous de deux plats pour trouver une boîte d’alimentation. Interagissez avec eux pour fermer les stations de parabole et relever ce défi.

Nous recherchons toujours activement comment gâcher la tentative de sabotage de la taupe, mais vous pourrez bientôt trouver cette solution ici. Après avoir fait cela, vous affronter la taupe une fois pour toutes. Vous vous souviendrez peut-être que nous avons identifié la taupe comme étant Maven plus tôt cette saison. Elle réside à la station de parabole entre Craggy Cliffs et Steamy Stacks. Vous devrez épuiser tous les dialogues liés à la quête avec elle lorsque vous la trouverez. Attendez-vous à ce qu’elle devienne hostile une fois qu’elle a été démasquée.

Assurez-vous de terminer toutes vos quêtes avant le dimanche 12 septembre à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE.

Passant à Epic Quests, la liste est, comme d’habitude cette saison, un peu plus simple à évaluer. Vous pouvez activer une faille après l’avoir achetée à un personnage en achetant une faille de Bunker Jonesy au sud de Catty Corner. Encore une fois, utilisez notre guide des emplacements des PNJ. À ramasser des objets fourragés au complexe Corny, recherchez du chou, des pommes ou du maïs. Ils sont tous disponibles en grande abondance puisque vous êtes dans une ferme.

L’endroit le plus facile pour détruire les œufs extraterrestres est à Holly Hatchery. Il y a une petite zone de reproduction avec plusieurs dans le coin sud-est du POI. Ne vous approchez pas trop ou ils éclateront automatiquement avant que vous ne puissiez les ouvrir. Si vous avez besoin de plus, trouvez-les à Durrr Burger, juste au sud-est de Holly Hatchery. Retournez à l’un ou l’autre endroit avec un ami et laissez un parasite éclore et s’accrocher à votre allié. Ensuite, tirez-le ou combattez-le au corps-à-corps pour terminer la quête de éliminer un parasite extraterrestre attaché.

À enflammer des structures dans Holly Hatchery ou Corny Complex, cherchez des lucioles. On les trouve autour de certains arbres où ils peuvent être capturés dans des bocaux, en particulier à l’extérieur de Holly Hatchery. Jetez-les autour de l’emplacement comme des molotovs et regardez-les brûler. Le moyen le plus simple de endommager des adversaires dans un véhicule va probablement être de leur tirer dessus dans un OVNI, bien que si vous tombez sur quelqu’un conduisant un véhicule terrestre ou maritime, cela fonctionnerait aussi, bien sûr.

À pop pneus sur un véhicule IO, dirigez-vous vers n’importe quelle station de parabole et recherchez leurs berlines noires avec les marquages ​​IO sur les côtés. Tirez ou combattez leurs pneus pour terminer les quêtes épiques de cette semaine.

Enfin, les dernières quêtes Wild Weeks s’articuleront, comme la saison dernière, autour d’énormes remises sur tous les biens et services vendus par les PNJ. Vous devrez dépenser beaucoup, mais comme l’or sera plus abondant, cela devrait être réalisable avant la finale de dimanche.

Pour en savoir plus sur les nouveautés de Fortnite, ne manquez pas le skin Shang-Chi ou les notes de mise à jour finales de la saison 7.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.