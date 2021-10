Défis juridiques pour les petites entreprises

Contenu sponsorisé

Diriger une petite entreprise n’est pas une tâche facile. L’un de ses défis les plus importants est la responsabilité liée à la propriété. Contrairement aux grandes entreprises, les petites entreprises et leurs propriétaires peuvent faire face à de graves conséquences lorsqu’ils sont confrontés à des poursuites.

Les petites entreprises peuvent être poursuivies pour plusieurs raisons, mais les cas les plus courants proviennent d’employés mécontents, de concurrents menacés, de clients mécontents et de fournisseurs gênants. Pour faire face à ces situations de front, voire de manière proactive, les propriétaires d’entreprise doivent demander une consultation juridique. Vous aurez peut-être besoin d’un avocat pour lutter contre ces réclamations courantes :

Accidents ou blessures des employés

Les accidents sont toujours possibles et mettent les employeurs dans des positions difficiles. Quelles que soient les intentions des propriétaires d’entreprise, une blessure au travail mène souvent à un procès ou à un conflit d’indemnisation des travailleurs. Plusieurs mesures sont prises pour être proactives contre ces réclamations, notamment le maintien et l’application de mesures de sécurité appropriées et de dispositions appropriées en matière d’indemnisation des accidents du travail, mais elles ne sont pas transparentes.

Griefs des employés

Comme toute entreprise, les propriétaires de petites entreprises doivent prendre des décisions qui ont un impact sur l’entreprise et ses employés. Ces choix peuvent rapidement devenir personnels si un employé est contrarié ou a le sentiment d’avoir été maltraité. Lorsqu’une décision est prise, les employeurs doivent également se préparer au pire, notamment :

Discrimination Harcèlement Licenciement injustifié et rémunération injuste

Les employeurs doivent constamment évaluer les risques et les avantages de leurs choix, mais les avocats peuvent leur apporter le soutien nécessaire pour se protéger et protéger leur entreprise si nécessaire.

Désaccords de partenariat

La conclusion d’un partenariat peut apporter des avantages importants à votre entreprise, mais elle peut également causer des problèmes lorsqu’un problème ou un différend survient concernant des actifs, le pouvoir, des décisions ou même des malentendus sans rapport. Les partenariats échoués peuvent entraîner un certain nombre de problèmes, notamment :

Une violation d’un accord de partenariat Une violation d’un accord de non-concurrence Une violation d’une clause de concurrence pour la divulgation Un désaccord concernant l’indemnisation

Avec l’entreprise en jeu, des désaccords entre partenaires pourraient sérieusement menacer une petite entreprise. Ils peuvent également être difficiles à prévoir. Les propriétaires de petites entreprises devraient reconnaître le risque dès le début pour éviter les conséquences.

Rupture de contrat

Enfin, une petite entreprise peut être menacée par une rupture ou une violation d’un contrat. Une violation peut se présenter de plusieurs manières et s’appliquer à des accords écrits ou oraux, ce qui rend la compréhension essentielle par les employeurs. Les infractions qui affectent les propriétaires d’entreprise comprennent :

Violations anticipées, qui se produisent lorsqu’une partie prétend qu’elle rompra le contrat Violations mineures, qui se produisent lorsque la partie ne remplit pas une partie de l’obligation, mais remplit tout de même les violations matérielles livrables, qui se produisent lorsqu’une partie ne remplit pas ou ne respecte pas ses obligations , et les violations réelles, qui se produisent lorsqu’une partie commet la violation et ne respecte pas les termes du contrat

Ce processus commence lorsque les deux autres parties concluent un contrat. Les propriétaires d’entreprise doivent prendre des décisions réfléchies. Même dans le meilleur intérêt de l’entreprise et de ses employés, des problèmes et des différends peuvent survenir. Il est impossible de prévoir chaque événement ; cependant, prendre les mesures appropriées pour aider à prévenir et à protéger votre entreprise peut économiser du temps et de l’argent face à des défis juridiques.

« Bien que vous ne puissiez pas prédire les blessures ou les désaccords », l’avocat Jonathan Sparks dit, « vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et protéger votre entreprise contre eux. » Trouver un avocat est le meilleur moyen d’aider à prévenir les ruptures de contrat, les différends entre employés et les désaccords de partenariat.

[Image via Pexels]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]