Défis Llama-Rama: Fortnite et Rocket League Sideswipe Crossover maintenant en ligne

Depuis qu’Epic Games a acquis Psyonix, l’équipe derrière Rocket League, nous avons vu le jeu de sport d’arcade s’associer à Fortnite lors d’événements en direct qui rapportent des récompenses aux joueurs dans les deux jeux. Traditionnellement appelé Llama-Rama, l’événement de cette saison change de vitesse et demande aux joueurs de découvrir le nouveau jeu dérivé uniquement sur mobile, Rocket League Sideswipe. De nouveaux produits cosmétiques peuvent être utilisés dans les deux jeux uniquement pour relever des défis dans le jeu Rocket League repensé.

Rocket League Sideswipe a été lancé en novembre et est désormais disponible dans le monde entier sur les appareils iOS et Android. Psyonix repense les règles de la Rocket League en présentant le jeu en 2.5D et en plaçant les buts au milieu de murs verticaux de chaque côté. Le résultat est un jeu qui nécessite une touche habile pour faire monter le ballon dans le filet, et cela ne compte même pas les défenseurs de l’autre côté.

Rocket League Sideswipe – Défis Lama-Rama

En ce qui concerne ses défis, il y en a cinq au total, et en terminer chacun récompense les joueurs avec un nouveau produit cosmétique à chaque partie. Gardez à l’esprit que cet événement est en direct uniquement jusqu’à 10 h HE / 13 h HE le 27 décembre, ce qui signifie que vous avez deux semaines entières pour vous familiariser avec Sideswipe et commencer à marquer des buts et à gagner des récompenses MVP. Voici ce que vous pouvez gagner.

Si vous avez gagné toutes les récompenses Llama-Rama à ce jour, cette dernière édition vous offrira votre troisième coloris pour le dos bling Octane.

Jouez cinq matchs en ligne

● Récompense Fortnite : Bannière avec Cluck du chapitre 2 de la saison 6

● Récompense Rocket League Sideswipe : Top Lama Topper

Jouez 10 matchs en ligne

● Récompense Fortnite : Octane Cruiser bling back

● Récompense Rocket League Sideswipe : roues Umbrella Royale

Marquez 30 buts dans des matchs en ligne

● Récompense Fortnite : Spray RL GG

● Récompense Rocket League Sideswipe : titre de joueur extra-ordinaire

Gagner 10 matchs en ligne

● Récompense Fortnite : traînée Renegade Blaze

● Récompense Rocket League Sideswipe : roues de lama

Gagnez MVP en trois matchs en ligne

● Récompense Fortnite : pioche Octane Whomper

● Récompense Rocket League Sideswipe : décalcomanie Loot Lama (Octane)

L’événement est maintenant en direct sur les deux jeux.

