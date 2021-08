Défis pour les commandements de théâtre – The Financial Express

L’armée indienne a des affiliations régimentaires et est liée par leur héritage.

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

La réorganisation et la restructuration ont été la marque de fabrique des forces de combat pour maintenir la pointe de la technologie. Ce défi doit être vu au niveau macro car il est nécessaire de fournir une force de combat cohérente et décisive pour être en mesure d’atteindre ses objectifs politiques et militaires.

Le chef d’état-major de la Défense/Département des affaires militaires (CEMD/DMA) a eu du mal à respecter les délais et le manque de consensus a été exprimé par le chef d’état-major de la Force aérienne et la gaffe par le CEMD dans une réponse à une question l’Indien L’armée de l’air est un « bras de soutien ».

Une série d’articles d’officiers vétérans à l’appui du chef de l’Air a été publiée dans la presse écrite, à quel point cela aura un impact sur la mise en place des commandements de théâtre, seul le temps nous le dira.

Dans l’intervalle, pour avoir une structuration significative des forces des commandements de théâtre, il faut vérifier si la direction politique, sur les conseils du CDS/DMA, a été en mesure de formaliser les objectifs politiques et militaires sous différentes contingences.

En supposant que cela aurait été fait avec un mandat donné, c’est un pas dans la bonne direction et les Services devront abandonner les guerres de territoire et trouver des moyens de formuler des procédures opérationnelles standard. Cela inclurait des évaluations continues du renseignement et l’élaboration d’une image du renseignement et sa diffusion aux formations sur le terrain et aux troupes chargées de la mission.

Les règles d’engagement doivent être claires et il n’y a pas de « regard par-dessus l’épaule » comme dans les opérations passées des OP PAWAN et OP VIJAY, les restrictions imposées ont entraîné le nombre élevé de victimes. Pour ajouter l’insulte à l’injure, l’OP PAWAN reste un tabou, malgré le fait que l’Indien Braveheart se bat pour « Naam, Namak aur Nishaan ».

La mise en place du commandement de la défense aérienne et du commandement maritime devrait être mise en place d’ici 2022 ; il mettra en branle une procédure de combat pour dégager les synergies souhaitées.

Comme les commandements de théâtre doivent être adaptés au contexte indien, une révision des planches à dessin peut être attendue pour s’assurer que tous les problèmes de friction sont résolus.

Certaines questions restent sans réponse et sont signalées car il n’y a pas de réponses faciles :

• Quelle nomination formulera des plans pour avoir un plan opérationnel en synergie ?

• Le processus d’approvisionnement sera-t-il réexaminé et les problèmes soulevés par le chef d’état-major de l’Armée de terre T1 et L1 seront-ils intégrés?

• Qui serait responsable des acquisitions du commandement du théâtre ?

• Qui serait chargé de doter la force des moyens d’être autonomes à tous égards ?

• Le budget du QG de service est-il maintenant ventilé dans les budgets du commandement du théâtre ?

• Tous les grades qui font partie d’un commandement de théâtre seront-ils alternés au sein des commandements ou seront-ils susceptibles d’être alternés dans d’autres commandements, ce qui nécessitera donc une réorientation et une formation pour être « fusionnées » avec la structure de force existante ?

• Le rôle du commandement de l’instruction de l’armée et de ses équivalents se limitera-t-il aux questions d’instruction liées au service ou énoncera-t-il maintenant les doctrines d’instruction pour chaque commandement avec une nouvelle perspective ?

• Avec cette restructuration en cours, il reste à voir quelles seraient les implications pour les commandants actuels de l’armée et leurs équivalents dans l’armée de l’air et la marine ?

• Les commandants de théâtre auront-ils une stature plus élevée que les commandants d’armée et relèvent-ils d’un chef de service ou du CEMD ?

• L’armée indienne reste engagée dans les opérations antiterroristes au Cachemire et dans le Nord-Est, tous les grades étant affectés aux Rashtriya Rifles et Assam Rifles, cela continuera-t-il jusqu’à présent ?

La culture du service est très différente entre les unités au sein de l’armée indienne, la nécessité d’être exposé au mode de fonctionnement de la marine et de l’armée de l’air est très différente. L’armée indienne a des affiliations régimentaires et est liée par leur héritage. Les problèmes d’héritage peuvent ne pas être si importants dans l’armée de l’air indienne ou la marine indienne. Trouver le bon mélange restera un défi.

La loi sur l’armée, la loi sur l’armée de l’air et la loi sur la marine régissent le personnel de service ; ces lois devraient être adaptées aux nouvelles exigences; en tant que discipline restera le fondement de ces nouveaux commandements de théâtre.

Le lancement réussi des commandes de théâtre devra entrer dans les moindres exigences ainsi que détailler les petits caractères. Les divers ordres et instructions qui régissent le fonctionnement quotidien des trois QG de service seraient peut-être pour la première fois fusionnés pour donner des règles du jeu équitables à ceux qui fonctionneraient désormais et livreraient le moment venu.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.