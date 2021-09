DEFIT passe en ligne sur Polygon et Quickswap

DEFIT est sur le point d’étendre sa portée sur le marché avec deux nouvelles intégrations. La plate-forme a récemment annoncé sa mise en ligne sur Polygon et Quickswap.

La collaboration avec Polygon offrira aux utilisateurs de DEFIT une évolutivité et une adaptabilité. D’autre part, l’inscription de DEFIT sur Quickswap ouvrira des prospects imprévus.

Polygon est réputé pour ses réseaux blockchain évolutifs avec des frais abordables et un temps de déploiement rapide. La mise en ligne sur Polygon permet à DEFIT d’atteindre une autre étape et d’ajouter la multichaîne du réseau. L’intégration a une valeur significative car elle aide DEFIT à fusionner l’espace Fitness et blockchain.

La plateforme a intégré son portefeuille à l’écosystème 360Wellness, proposant des solutions Fitness et Santé. Les services comprennent du yoga, des cours de fitness, de la méditation, des accessoires de sport, etc. De plus, les utilisateurs peuvent accéder aux solutions via des paiements cryptographiques intégrés, ce qui rend les transactions rapides et transparentes.

C’est pourquoi DEFIT lance une offre totale de jetons de 11,5 millions sur Polygon. Après son récent vote DAO, DEFIT a supprimé 1,5 million de liquidités symboliques sur Uniswap et Safeswap chacun. De plus, la plate-forme lance 8,5 millions de jetons sur ERC20 à déployer sur le réseau Polygon. Il aide DEFIT à maintenir son approvisionnement total de 50 000 000 DEFIT tout en élargissant la portée globale.

Outre le déploiement sur Polygon, DEFIT a également été mis en ligne pour le trading sur Quickswap. Il a ajouté une nouvelle paire de trading (ETH/DEFIT) avec une liquidité de 310 000 USD sur le swap. Lancer Quickswap semble naturel car il a accumulé plus de 2,65 millions de transactions et 100 000 adresses de portefeuille uniques.

Cependant, ce n’est pas là que s’arrête le développement récent de DEFIT. L’entreprise a également réussi à obtenir une subvention complète sur le réseau Polygon. Il permet à DEFIT de créer des solutions de mise à l’échelle complètes sur Polygon, facilitant la croissance perpétuelle de son écosystème.

Avec de telles intégrations, DEFIT est prêt à élever ses offres globales à la communauté DEFIT.

