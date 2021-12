Déformer Trump n’a pas fonctionné – The Verge

Aujourd’hui, alors que l’année tire à sa fin, parlons de ce que nous avons appris en 2021 sur la relation entre la technologie et la démocratie – et sur les questions les plus urgentes à l’approche de 2022.

Au cours des années où Donald Trump a été président, les plateformes ont fait face à de fréquents appels pour supprimer ses comptes. Depuis sa principale station de publication sur Twitter, Trump avait entre autres propagé des mensonges sur COVID, incité au harcèlement contre les citoyens moyens et menacé de guerre nucléaire. Après avoir perdu sa réélection face à Joe Biden, il a menti sans relâche sur le résultat, sapant la foi dans la démocratie et incitant finalement les attentats du 6 janvier contre le Capitole.

Parce qu’il était président, il a été autorisé à tenir ses comptes jusqu’au 6 janvier. Mais après que le Congrès a certifié la victoire de Biden – et que les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole en son nom – les plateformes ont suspendu ses comptes indéfiniment. Pour les déterministes de la technologie, qui pensent que les réseaux sociaux ont permis de manière unique l’ascension de Trump et ont été parmi les principales sources de son pouvoir, les 11 derniers mois nous ont offert un test imparfait de cette hypothèse.

son pouvoir n’a sans doute fait qu’augmenter

Si vous pensez que les réseaux sociaux étaient une source principale du pouvoir de Trump, il s’ensuit que le retirer de ces réseaux réduirait ce pouvoir. Et pourtant, près d’un an depuis que Trump a été retiré de ces réseaux, son pouvoir n’a sans doute fait qu’augmenter. Après un effort avorté pour créer un blog cet été, il s’est installé dans une routine consistant à envoyer des communiqués de presse de type tweet aux partisans et aux organes de presse, dont beaucoup se retrouvent toujours dans la chronologie de Twitter et le cycle de l’actualité. Il fait de fréquentes apparitions à la télévision par câble et a récemment organisé un rassemblement dans l’Iowa. Un accord SPAC, qui a promis de créer une sorte de société de médias et de réseau social centrés sur Trump, est également en cours.

Plus important encore, Trump a été le promoteur en chef d’une campagne nationale visant à réécrire les lois électorales en sa faveur, tout en installant des partisans à des postes clés qui pourraient lui permettre de renverser avec succès une défaite électorale en 2024.

La suppression de Trump de Twitter et d’autres plateformes nous a sûrement épargné un an de mensonges et d’incitations à la violence ; c’était et c’est toujours la bonne chose à faire. Mais dans un sens plus large, il est clair que la suppression de la plate-forme Trump n’a pas beaucoup amélioré la situation politique sous-jacente de ce pays. Il semble que la situation empire tout le temps.

Dans une couverture vraiment effrayante pour The Atlantic, Barton Gellman décrit le 6 janvier comme une répétition pour ce qui est à venir. (Si vous abandonnez l’édition d’aujourd’hui maintenant et allez simplement lire cette histoire dans son intégralité à la place, cela ne me blessera pas.) Deux thèmes de l’article ressortent : un, la façon dont les critiques de Trump sont systématiquement purgés au sein du parti républicain, ne laissant derrière lui que la plus faible résistance ; et deuxièmement, à quel point la technologie en général ou les réseaux sociaux semblent jouer un petit rôle dans tout cela.

Certes, il y a des indices dans l’histoire : un flux Facebook en direct ici, un message Telegram là. Un pompier à la retraite qui pense que les élections de 2020 ont été volées, ou dit qu’il le fait, sert de proxy dans l’histoire de la base de Trump – et le pompier tire la majeure partie de sa désinformation de l’écosystème médiatique de droite, qui a prospéré sur les réseaux sociaux.

21 millions d’Américains pourraient vraisemblablement être décrits comme des « insurgés engagés ».

Mais il ne s’agit pas d’une histoire d’algorithmes qui nous polarisent via un classement basé sur l’engagement, ou de démagogues recrutant des abonnés via la liste d’utilisateurs suggérée. Au lieu de cela, pour Gellman du moins, il s’agit de quelque chose de beaucoup plus ancien et plus laid : ce prédicteur fiable de génocide, les craintes d’un « grand remplacement ». Alors que l’évolution démographique prédit une minorité blanche aux États-Unis d’ici 2045, de nombreux républicains blancs cherchent désespérément à consolider leur pouvoir – en utilisant la violence si nécessaire.

Dans l’histoire de l’Atlantique, un groupe appelé le Projet de l’Université de Chicago sur la sécurité et les menaces, ou CPOST, a mené des sondages d’opinion nationaux pour évaluer les attitudes des personnes qui disent ne pas faire confiance aux résultats des élections de 2020. Ils ont découvert que peut-être 21 millions d’Américains pouvaient vraisemblablement être décrits comme des « insurgés engagés ».

Établissant des liens avec la Yougoslavie de Slobodan Milošević dans les années 1990 et l’Irlande du Nord dans les années 1960, Gellman écrit à propos des Américains d’aujourd’hui :

Les insurgés engagés, jugea Pape, étaient véritablement dangereux. Il n’y avait pas beaucoup de miliciens parmi eux, mais plus d’un sur quatre a déclaré que le pays avait besoin de groupes comme les Oath Keepers et les Proud Boys. Un tiers d’entre eux possédaient des armes à feu et 15 pour cent avaient servi dans l’armée. Tous avaient facilement accès au pouvoir d’organisation d’Internet. Ce que Pape voyait dans ces résultats ne correspondait pas au modèle gouvernemental de loups solitaires et de petits groupes d’extrémistes. « C’est vraiment un nouveau mouvement de masse politiquement violent », m’a-t-il dit. « C’est de la violence politique collective. »

Pas plus tard qu’en 2017, il semblait encore au moins possible que nous puissions renforcer certains éléments de notre démocratie au niveau du réseau social : que si nous attrapions et supprimions des agents russes, arrêtions de recommander des organisations extrémistes et éliminions toute la désinformation et la désinformation que nous pourrait trouver, une sorte d’équilibre pourrait être rétabli. Quatre ans plus tard, il est maintenant clair que si ces mesures étaient nécessaires, elles n’étaient pas suffisantes, et le pays se dirige inexorablement vers une crise constitutionnelle.

Il est également clair que le cas déterministe de la réforme technologique était principalement un vœu pieux. D’une part, les plateformes se sont régulièrement révélées complices de la propagation de discours de haine qui mènent à la violence dans le monde réel, notamment au Myanmar et en Inde. Et même aux États-Unis, où les plateformes consacrent un pourcentage démesuré de leurs ressources de modération, un mouvement violent comme QAnon a été autorisé à fleurir pendant des années avant de finalement sévir en 2020.

Mais en lisant l’histoire de Gellman, ou ce qui est en fait un article d’accompagnement dans le Washington Post sur les 18 prochaines étapes à rechercher dans notre érosion démocratique à venir, il devient clair à quel point notre urgence est plus grande que tout cela. Les plateformes ont leur rôle à jouer, mais c’est plus petit que je ne l’avais supposé. Ce qui est regrettable, car les cinq dernières années ont montré que les entreprises technologiques peuvent être cajolées pour qu’elles s’attaquent au moins à certains des dommages qui surviennent sous leur surveillance.

Ce qui est plus que ce que je peux dire pour le Congrès.

Dans le New York Times ce week-end, Cecelia Kang a examiné les fruits des calculs de cinq ans des législateurs américains sur la taille, le pouvoir et l’influence de nos plus grandes entreprises. Elle trouve une multitude d’audiences, un groupe de membres du Congrès confus et de gaffes virales, et un espace vide où devraient se trouver leurs réformes technologiques promises depuis longtemps. Kang écrit :

Le manque de réglementation des entreprises technologiques n’est pas dû au fait que les élus ne comprennent pas Internet. C’était le cas auparavant, et cela aide à expliquer pourquoi ils ont été si lents avec les mesures de surveillance. Maintenant, cependant, de nouvelles questions sur la technologie sont mappées sur des divisions politiques de plus en plus insolubles. Sans les distractions des questions bizarres, ce qui reste est la réalité nue que les parties sont profondément en désaccord sur la façon de protéger les consommateurs et d’encourager les entreprises. Des dizaines de projets de loi visant à renforcer la confidentialité, à encourager la concurrence et à réprimer la désinformation sont au point mort en raison d’un désaccord fondamental sur la main du gouvernement sur les entreprises.

C’est profondément vrai. Et pourtant, dans le contexte de l’érosion démocratique, cela peut aussi sembler si étrange qu’il est essentiellement hors de propos. L’un des deux principaux partis politiques américains entreprend un effort concerté pour éliminer le rôle des électeurs dans le choix de leurs élus. Et on s’étonne que ces deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de gouverner Facebook ?

C’est dommage, bien sûr, car il y a tellement de réglementation à faire. Il y a même, ici et là, de bonnes idées : j’adore cette nouvelle facture des Sens. Chris Coons (D-DE), Rob Portman (R-OH) et Amy Klobuchar (D-MN), qui obligerait des plateformes comme Facebook à partager des données avec des chercheurs indépendants. D’autres projets de loi valables exigeraient des divulgations concernant la modération du contenu et la publicité politique, ou restreindraient les pratiques commerciales anticoncurrentielles. Toutes ces réformes pourraient être adoptées sans porter atteinte aux droits d’expression des entreprises, le fil conducteur qui a condamné tant d’efforts à ce jour.

Mais alors que cette année touche à sa fin, je trouve nécessaire de redonner une certaine mesure aux sujets que nous couvrons ici. L’état présent et futur des plates-formes sera toujours le sujet central de Platformer. Mais tant d’hypothèses sur cet avenir reposent sur l’idée que ces plates-formes seront construites au sein d’une démocratie stable, et dans quelques années, cela pourrait bien ne pas être le cas.

Les Américains ont fait leur part : la majorité a voté pour préserver leur démocratie, et a donné aux démocrates la présidence et les deux chambres du Congrès. Mais les marges sont étroites, notre système de gouvernance est vieux et fragile et le temps presse.

Tout cela a déjà été dit, et souvent beaucoup mieux, par des gens qui font de la politique leur rythme à plein temps. Je n’aimerais rien de plus que de rejoindre le reste de la Silicon Valley dans la contemplation à plein temps du Web3, du métavers et de tout ce qui pourrait me distraire du potentiel de la vie sous le règne d’une minorité permanente.

Mais l’avenir de la technologie et l’avenir de la démocratie sont inextricablement liés. La victoire de Biden l’année dernière a laissé espérer que le Congrès serait en mesure de progresser sur les deux sujets. À l’approche des élections de mi-mandat de l’année prochaine, cependant, il y a malheureusement peu de progrès à faire.

Depuis cinq ans maintenant, nous écoutons les législateurs sermonner l’industrie technologique sur ses nombreux échecs. Mais une gouvernance de plate-forme efficace ne nous mènera jamais aussi loin. Et s’il ne peut pas protéger notre démocratie à ce moment crucial, à commencer par l’adoption du John R. Lewis Voting Rights Advancement Act, l’échec le plus catastrophique de tous sera celui du Congrès.