DeFrancesco fera ses débuts en IndyCar avec Andretti en 2022 · .

Devlin DeFrancesco passera en IndyCar l’année prochaine avec l’équipe Andretti-Steinbrenner pour laquelle il a couru en Indy Lights cette saison.

Le joueur de 21 ans a conduit pour l’équipe depuis qu’il est passé de la compétition européenne au programme Road to Indy en Amérique.

« Il y a deux ans, nous avons commencé un voyage avec Devlin avec l’intention de l’emmener un jour jusqu’à la série NTT IndyCar et je suis ravi que ce jour soit arrivé », a déclaré George Steinbrenner IV, PDG de Steinbrenner Racing.

DeFrancesco a récemment terminé un programme d’essais pour l’équipe, dont il pilotera la voiture numéro 29 l’année prochaine. « De l’Indy Pro 2000 à l’Indy Lights et maintenant à l’IndyCar, il a vraiment impressionné par ses deux premiers jours dans une voiture Indy et nous sommes ravis de le voir en action en 2022 », a ajouté Steinbrenner.

Après avoir terminé deuxième de l’Indy Pro 2000 l’année dernière, DeFrancesco a terminé sixième lors de sa première campagne Indy Lights, au cours d’une saison disputée par neuf pilotes à temps plein. Il rejoindra Colton Herta, Alexander Rossi et le nouveau venu Romain Grosjean dans la gamme de quatre voitures d’Andretti pour l’année prochaine.

« Faire cette dernière étape en IndyCar avec deux des plus grands noms du sport au monde – Andretti et Steinbrenner – est une opportunité incroyable dont j’ai hâte de profiter pleinement », a-t-il déclaré. « J’ai trois coéquipiers très expérimentés avec qui apprendre et c’est ce qui rend cette opportunité encore plus excitante. »

